وفاة مسؤول وحدة العمليات في حزب الله .. ما حقيقة اغتيال نعيم قاسم في استهداف على طريق بيروت -دمشق!؟

نشرت حسابات سورية ولبنانية على مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن اغتيال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومسؤول آخر في الحزب، إثر استهداف مركبة على طريق بيروت-دمشق الدولي.

وتداولت حسابات معلومة أخرى عن وفاة “أبو علي فرحات”، مسؤول وحدة العمليات في حزب الله؛ إثر تعرضه لحادث عرضي.

أن تشيبَ لحيتك على الجبهة، أن تستأنس الحرب، أن تفقه الجهاد، أن تحترف الظل، أن تحفظ السر، أن تمتهن الأثر، يعني أن لك مقاماً كبيراً عند مليكٍ مقتدر، هذا شأن القادة.

بأمان الله أبو علي..#القائد ابو علي فرحات في ذمة الله.. pic.twitter.com/313ZuPgy4A — mahdi kanso (@mahdi_k09) June 11, 2020

وأكّدت حسابات موالية لحزب الله وفاة “أبو علي فرحات”، إلا أنها نفت بشكل قطعي الأنباء التي تحدثت عن اغتيال قاسم.

وذكرت حسابات أن ترويج شائعة اغتيال نعيم قاسم صدرت من حسابات معادية لحزب الله، ولا أصل لها.

🔴عاري عن الصحة🔴



🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫معلومات أولية: إغتيال قائد كبير في حزب الله على طريق بيروت دمشق ومصادر تتحدث عن استشهاد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫



عاري عن الصحة جملة وتفصيلا — علي الرضا💛(ARB) (@Ali_AlRida2011) June 11, 2020

ولم يُصدر حزب الله اللبناني أي تعليق رسمي على هذه الشائعات.

الشيخ #نعيم_قاسم بالف خير ❤️.. — Mehrdad Khalili 🇮🇷🇵🇸 (@m_khalili93) June 11, 2020

يأتي تداول هذه الانباء على وقع تظاهرات واحتجاجات ضخمة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتشار أنباء عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 7000 للدولار الواحد، ما دفع المواطنين للخروج والتنديد بسياسات الحكومة ومصرف لبنان المركزي.

وشهد وسط بيروت مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذي حاولوا بدورهم إزالة العوائق الحديدية من على الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي.

واستخدمت القوات الأمنية القوة لإبعاد المتظاهرين عن المنطقة الأمنية في منطقة رياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية.