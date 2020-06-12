فيروس كورونا يقتحم مجلس الأمة الكويتي .. وهذا ما حدث مع أحد العاملين بالمبنى الرئيسي

في كارثة جديدة حلت على مجلس الأمة الكويتي، أعلنت الأمانة العامة للمجلس، إصابة أحد العاملين في المبنى الرئيسي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الأمانة العامة، في تغريدة رصدتها “وطن”، إنه جار التنسيق مع الفريق الطبي لفحص الموظفين المخالطين له، فيما أشارت وسائل إعلام كويتية أن المصاب مخرج تلفزيوني يعمل بالمجلس.

اصابة أحد العاملين بمبنى #مجلس_الأمة بفيروس #كورونا وتنسيق مع الفريق الطبي لفحص الموظفين المخالطين له pic.twitter.com/F1iK8m5mQL — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 11, 2020

يأتي ذلك، عقب إعلان الكويت أن الفحص الطبي أثبت إصابة 268 نزيلًا بالسجن المركزي بفيروس كورونا، شفي 225 منهم بينما يستمر الباقون داخل العزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان ان إجراء الفحص الطبي لنزلاء السجن جاء ضمن “الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة” التي تقوم بها المؤسسة الأمنية.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 520 حالة جديدة، وتسجيل 911 حالة شفاء، و 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 34,952 حالة.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 520 حالة جديدة، وتسجيل 911 حالة شفاء، و 6 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 34,952 حالة pic.twitter.com/QGBlgBl5nf — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) June 12, 2020

وبدأت الكويت في 31 مايو، مرحلة جديدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تتضمن العودة إلى الحياة من جديد من خلال التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة المرض.

وقال وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، إن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق خمس مراحل تمتد كل منها ثلاثة أسابيع كحد أدنى.

وتضمنت المرحلة الأولى للعودة استبدال حظر التجول الكلي بالحظر الجزئي لمدة 12 ساعة وعودة محدودة لبعض المساجد ودور العبادة في ظل اشتراطات صحية وكذلك الأنشطة الصناعية والخدمات العامة مثل الشحن والصيانة والمطاعم والمقاهي بنظام الشراء من السيارات وكذلك خدمات التوصيل للمنازل ونسبة من أفرع البنوك.