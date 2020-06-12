بتغريدة فقط .. النشمية الأردنية علا الفارس تُذلّ “أشباه الرجال وأزلام بن زايد” بعد تطاولهم عليها وغادة عويس

وجهت الإعلامية الأردنية، المذيعة في قناة الجزيرة القطرية، علا الفارس رسالة شديد اللهجة إلى من وصفتهم بأشباه الرجال، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له وزميلتها الإعلامية غادة عويس من الذباب الإلكتروني الإماراتي – السعودي.

وقالت الفارس، في تغريدة لها رصدتها “وطن”: “كم عاش ذكور على وجه الأرض وماتوا دون أن َيَعرفوا الرجولة طيلة حياتهم، فالذكورة تصنيف بإرادة الله منذ الميلاد”.

وأضافت الفارس: “أما الرجولة صفة مكتسبة تصنعها التربية والمواقف وهي صفة تقترن بالرشد والنضج والأهم الأخلاق والمروءة”.

كم عاش ذكور على وجه الأرض وماتوا دون ان َيَعرفوا الرجولة طيلة حياتهم، فالذكورة تصنيف بإرادة الله منذ الميلاد.. أما الرجولة صفة مكتسبة تصنعها التربية و المواقف ،وهى صفة تقترن بالرشد والنضج والأهم " الأخلاق و المروءة ".#أشباه_الرجال — علا الفارس (@OlaAlfares) June 11, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامية الأردنية، مشيدين بها ومؤيدين لها في وجه رجال ابن زايد، مشددين على ضرورة وضع حد للبذيئين أمثال الإماراتي حمد المزروعي.

اقصفي يا نشميه ولا يهمك حد — Mohammad Alqadi (@ALQadiPAL) June 11, 2020

صحيح. وكلام علا اصح من الصحيح — yaser alhasan (@yaseralhasan10) June 12, 2020

فسيكفيكهم الله يا بنيتنا. — Fawzy Abdelatty (@f_abdelatty) June 11, 2020

بنت فرسان ماهي غريبه عليها انا اشهد انك ارجل منهم — فهد (@Fo1PZQ8zvGYKaSH) June 11, 2020

لا تتركي لهم المجال لاستفزازك ، كوني كجبل جليد يغرقهم في اوحالهم ويبقى شامخا . — اسماء عالي ⁦⁩⁦🇩🇿⁩ (@amel_alge2019) June 11, 2020

وفي الأيام الأخيرة، بدأ الذباب الإلكتروني الموّجة من السلطات السعودية والإماراتية بشنّ حملة ممنهجة تستهدف مذيعي قناة الجزيرة القطرية، وبدأوها بتشويه سمعة المذيعتين اللبنانية غادة عويس والأردنية علا الفارس.

ووصل حدّ الفجور في الخصومة بالذباب الإلكتروني الى نشر صور مفبركة لـ”عويس” بأحد أحواض السباحة، وتمّ شتمها هي و”الفارس” بلا خجل واتهامهما بالدخول في علاقات مشبوهة لزيادة رواتبهن.

ومما يؤكد أن الحملة منظمة ومعدة مسبقاً هو حجم ما تم تداوله من تغريدات حول تلك الصور المفبركة لـ”عويس” عل هاشتاغ “مزرعة حمد بن ثامر”، تجاوزت 25 ألف تغريدة وإعادة تغريدات، وكلها منشورة خلال 24 ساعة. وفقاً لما رصده الأكاديمي المتخصص في العلوم الإنسانية الرقمية “مارك أوين جونز”

وكشف “جونز” أن هذه الحملة قادتها حسابات سعودية موثقة ومعرفة، في مقدمتها حساب الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ، والكاتب إبراهيم سليمان، وحسابي الدرع السعودي، وبن هباس المعروفين بدفاعهم الشديد عن ولي العهد محمد بن سلمان.

والملاحظ، أنّ إدارة “تويتر” لم تتخذ أي إجراءات لوقف الحملة التي تطعن في عرض مذيعات عربيات.

ويُتهم موقع “تويتر” بالتواطؤ في هذه الجريمة وغيرها، حيث طالب مغردون خليجيون وعرب بنقل مكتب الشركة من دبي الى مكان آخر، نظراً لاستخدامه من قبل السلطات الإماراتية في إبقاء تلك الحملات القذرة ضد من تعتبرهم معارضيها، في مقابل حذف وسوم وإغلاق حسابات هؤلاء.

ولا يزال المغرد الإماراتي سيء الصيت حمد المزروعي يواصل الإساءة لوالدة أمير قطر، دون أن تتخذ كل من السلطات الإماراتية أو إدارة موقع “تويتر” أي إجراءات لوقف انتهاكاته التي تحض على كراهية المرأة.