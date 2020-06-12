الوزير الأردني أمجد العضايلة يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن إصابته بـ”كورونا”

نفى وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة صحة ما يتداول عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال “العضايلة” في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “شكراً لمن اطمأن علي. لست مصاباً بكورونا بحمد الله”.

وأضاف: “المقتطف المتداول مجتزأ من حديثي في وئائقي للمملكة بث الليلة وتضمن هواجسي في حال انتقلت لي العدوى بسبب إصابة سابقة لزميل في مركز الأزمات.”.

وقال “واضح أن فنون التضليل في تطور مستمر!”.

شكرا لمن اطمأن علي. لست مصابا بكورونا بحمد الله. المقتطف المتداول مجتزأ من حديثي في وثائقي للمملكة بث الليلة وتضمن هواجسي في حال انتقلت لي العدوى بسبب إصابة سابقة لزميل في مركز الأزمات. واضح أن فنون التضليل في تطور مستمر! القصة الكاملة https://t.co/9F8jNcaPdL — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) June 12, 2020

وسجل الأردن، الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 915، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.