أمجد العضايلة
أمجد العضايلة
الهدهد

الوزير الأردني أمجد العضايلة يخرج عن صمته وهذا ما قاله عن إصابته بـ”كورونا”

كتب وطن
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نفى صحة ما يتداول عن إصابته بفيروس .

وقال “العضايلة” في تغريدةٍ عبر “تويتر”: “شكراً لمن اطمأن علي. لست مصاباً بكورونا بحمد الله”.

وأضاف: “المقتطف المتداول مجتزأ من حديثي في وئائقي للمملكة بث الليلة وتضمن هواجسي في حال انتقلت لي العدوى بسبب إصابة سابقة لزميل في .”.

وقال “واضح أن فنون التضليل في تطور مستمر!”.

وسجل الأردن، الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالتان محليتان، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 915، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء.

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