“أدمنتَ السقوط”.. باحث وإعلامي عُمانيان يؤدّبان السعودي “الزعتر” لنشره كتاباً مسيئاً للسلطنة بتمويل إماراتي

رد إعلامي وباحث عُمانيان بارزان على تطاول الكاتب السعودي المطبل خالد الزعتر، وذلك بعد زعم الأخير اصدار كتاب عن سلطنة عمان يطعن بسياسة الحياد وتحركات القيادة العمانية على المستوى الخليجي والدولي.

وقال “الزعتر” في تغريدة على تويتر قبل عدة أيام رصدتها “وطن”: “انتهيت من كتابي الجديد بعنوان (#سلطنة_عمان مابين الإنعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة)، ولازلت أبحث عن دار للنشر يتبنى طباعة ونشر الكتاب وإن شاء الله سيرى النور عما قريب”.

إنتهت من كتابي الجديد بعنوان ( #سلطنة_عمان مابين الإنعزالية المتطرفة والحيادية المتطرفة) لازلت أبحث عن دار للنشر يتبنى طباعة ونشر الكتاب وإن شاء الله سيرى النور عما قريب ،، pic.twitter.com/MsdKmxcVKv — خالد الزعتر (@khzaatar) June 10, 2020

وفي ردّه على ما أعلنه “الزعتر” قال الباحث العُماني زكريا المحرمي: “الانعزال والحياد بالرغم الاختلاف بينهما إلا أنهما يسيران في اتجاه واحد وهو البعد عن الحدث وليس في اتجاهات متضادة كما يشير العنوان”.

وأضاف المحرمي: “أخي خالد من سطر لك ما تسميه كتاباً تعمد الاستخفاف بك وإهانة عقلك فإن كنت الكاتب حقا فأعانك الله على نفسك”.

الانعزال والحياد بالرغم الاختلاف بينهما إلا أنهما يسيران في اتجاه واحد وهو البعد عن الحدث وليس في اتجاهات متضادة كما يشير العنوان، أخي خالد من سطر لك ما تسميه كتابا تعمد الاستخفاف بك وإهانة عقلك فإن كنت الكاتب حقا فأعانك الله على نفسك https://t.co/0I9uSggvR3 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) June 11, 2020

من جهته، قال الاعلامي العماني موسى الفرعي في ردّ قويّ على الزعتر: “سلطنة عمان لا تُنال بوحل الكلمات ولا تُغر بمعسولها، الحُب الخالص والإنسانية الحق بهما فقط يمكن أن تُكسَب محبتها،وبهما سادت على كل الدنيا،أما النيل منها فلن تصل إليه ولو عشت أعماراً فوق عمرك. سقوط حرف الياء من مطلع تغريدتك يشبهك تماما سقوطك من كل قيمة إنسانية.أدمنتَ السقوط”.

سلطنة عمان لا تُنال بوحل الكلمات ولا تُغر بمعسولها، الحُب الخالص والإنسانية الحق بهما فقط يمكن أن تُكسَب محبتها،وبهما سادت على كل الدنيا،أما النيل منها فلن تصل إليه ولو عشت أعماراً فوق عمرك.

سقوط حرف الياء من مطلع تغريدتك يشبهك تماما سقوطك من كل قيمة إنسانية.

أدمنتَ السقوط — موسى الفرعي (@moosaFarei) June 10, 2020

ويخصص “الزعتر” جلّ مقالاته وتغريداته لمهاجمة سلطنة عمان، وانتقاد سياساتها، بينما يمتدح ويروّج لتوجهات الإمارات، ويدعم سياساتها .

وسبق أن نشر “الزعتر” تحليلاً في موقع “العين” الإماراتي، ونشره كذلك “مركز الإمارات للدراسات”، يزعم فيه أنّ الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.