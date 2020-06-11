“شاهد” سعيد جداد يقسم على المصحف أنه “يقدح من رأسه” ولا يتبع مخابرات الإمارات واتهام خطير لمقربين من السلطان

دشن ناشطون عُمانيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى انتشارا واسعا تحت عنوان “#التائه_سعيد_جداد”، شنوا فيه هجوما عنيفا على المعارض العماني المزعوم الذي هرب إلى بريطانيا وتحركه مخابرات الإمارات لشيطنة السلطنة وقادتها.

وقبل يومين خرج سعيد جداد في مقطع مصور بثه على صفحته بتويتر، أقسم فيه على المصحف أنه لا يعمل لصالح مخابرات عيال زايد في محاولة لخداع متابعيه بعد كشف حقيقته، كما وجه اتهامات خطيرة لحكومة بلاده بدعم المعارضة الإماراتية في الخارج.

2️⃣ومع أن الاستنتاجات والقرائن وإجماع الكثيرين بمن فيهم القريبين منه، وكذلك الأخبار المتواترة من لندن تشير إلى علاقة #التائه_سعيد_جداد بإحدى الأجهزة الإستخباربة ، إلا أنه كان مصراً على نفي ذلك، وتعمد إقحام السعودية والكويت وقطر في سياق نفي تلك العلاقة.



⬅️ يتبع3️⃣ pic.twitter.com/FzvKRKBknj — م. معاذ الحارثي (@MoaathAlHarthy) June 11, 2020

كما اتهم “جداد” الناشط الإماراتي المعارض عبد الله الطويل بالعمل مع المخابرات العمانية، وذلك بعد أن اتهمه بنشر التسجيل المفبرك لـ”بن علوي”، زاعما أن من صنع المعارضة الإماراتية هم مخابرات سلطنة عمان وأن قادة مخابرات السلطنة سعيد الهلال، وسلطان النعماني، هم من صنعوا عبد الله الطويل، ومعارضي (بن زايد)”، حسب زعمه.

4️⃣إتهم بلاده بأنها نقلت المعارضة الإماراتية من أبوظبي إلى لندن عبر مسقط وأنها ترعاهم هناك عبر مركز خاص.



✍🏻يتهم بلاده وهي قبلة قاصدي السلام العالمي، والتي كان عدم تدخلها في شؤون الآخرين وبُعدها عن إختلاق الفتن ونأيها بجيشها عن الإنخراط في حروب خارج الحدود تهمةً لها.

⬅️ يتبع5️⃣ pic.twitter.com/t0anXe2im6 — م. معاذ الحارثي (@MoaathAlHarthy) June 11, 2020

وضمن ردود الأفعال العمانية عبر الوسم علق المهندس والناشط العماني معاذ الحارثي مهاجما سعيد جداد وشلة لندن: “نعم، تمسُك #السلطنة بمبادئها وأخلاقياتها السياسية رغم الضغوط التي مورست عليها دفعت بمن لا يروق له ذلك إستئجار بوق تائه يدعى #سعيد_جداد؛ لا يتردد نظير حفنة مال تعيله في لندن أن يتهم بلاده جزافاً وحاشا للحُرِّ أن يسيئ لبلاده”

5️⃣نعم، تمسُك #السلطنة بمبادئها وأخلاقياتها السياسية رغم الضغوط التي مورست عليها دفعت بمن لا يروق له ذلك إستئجار بوق تائه يدعى #سعيد_جداد؛ لا يتردد نظير حفنة مال تعيله في لندن أن يتهم بلاده جزافاً وحاشا للحُرِّ أن يسيئ لبلاده:



بلادي وإن جارت علي عزيزة 🇴🇲وأهلي وإن ظنوا علي كرام — م. معاذ الحارثي (@MoaathAlHarthy) June 11, 2020

وكتبت غالية العامري:”هل تريد أن تستعطف الناس بالحلف على المصحف؟ تتكلم عن الإيمان وأنت كل البعد عنه حقدك على عمان وأهلها ببث سمومك المذهبية القبيحة لن نسامحك عليه لو تحلف مليون سنة أنت كذاب أشر #التائه_سعيد_جداد”

هل تريد أن تستعطف الناس بالحلف على المصحف؟ تتكلم عن الإيمان وأنت كل البعد عنه حقدك على عمان وأهلها ببث سمومك المذهبية القبيحة لن نسامحك عليه لو تحلف مليون سنة أنت كذاب أشر #التائه_سعيد_جداد pic.twitter.com/Xeeg8cl5Ei — غالية العامري (@G_Amiri_) June 10, 2020

بينما دون حسن عكعاك:”لما شخص يوصل لمرحلة يحلف بالمصحف اعرف أنه وصل لآخر الحدود لأن ما عنده شي أكبر من المصحف ممكن يحلف عليه ويستجدي فيه الناس عشان تصدقه للأسف ما عاد شي عندك مصداقيه”

لما شخص يوصل لمرحلة يحلف بالمصحف اعرف أنه وصل لآخر الحدود لأن ما عنده شي أكبر من المصحف ممكن يحلف عليه ويستجدي فيه الناس عشان تصدقه

للأسف ما عاد شي عندك مصداقيه#التائه_سعيد_جداد pic.twitter.com/6eQdgYoqgG — حسن عكعاك (@Jkswwe) June 10, 2020

“تختلف قصص التلفيق ويختلف المستهدفون منها وتختلف الغايات والأهداف”

تختلف قصص التلفيق

ويختلف المستهدفون منها

وتختلف الغايات والأهداف



الأمر المشترك بين كل قصص التلفيق تلك هو أسم #عمان وان يزج بأسم وطننا العزيز في كل قصة تلفيق !!!! لماذا ؟؟ وهل يعتقد الطير أنه يستطيع ان يزاحم باشقا .

من ق.م الى 2020 ونحن ندحر أمثالكم فتعلموا#التائه_سعيد_جداد pic.twitter.com/8ELyDWkIcC — 🇴🇲الحارثيALHARTHY🇴🇲صف وطني واحد (@HARTHY_46) June 11, 2020

وكانت مواقع التواصل اشتعلت مؤخرا في سلطنة عمان بموجة غضب واسعة ضد الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، عقب تداول صورة تجمع مستشاره الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله في لندن بالهارب العُماني سعيد جداد ما يثبت وقوف مخابرات أبوظبي وراء محاولات نشر البلبلة في مسقط وقلب نظام الحكم من خلال المرتزقة المأجورين أمثال جداد وشلته في لندن.

تحية من الأعماق للمستشار السيلسي لسمو الشيخ محمد بن زايد الدكتور عبدالخالق وهو يقدم النصح الطيب للمدعو سعيد جداد وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عمق الحب لعمان في قلب الدكتور عبدالخالق رغم إن السلطات منعته من الدخول منذ سنوات بسبب تطاوله على عمان إلا إن ذلك لم يمنعه من إعلان حبه pic.twitter.com/Tn9GUOdJye — صوت الحق العماني (@abbasalmaskari) May 25, 2020

وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع عبدالخالق عبدالله رفقة سعيد جداد في لندن، لتؤكد أن التسجيل المفبرك الذي نشره العماني الهارب مؤخرا ليوسف بن علوي والقذافي وصله من المخابرات الإماراتية لضرب علاقة السلطنة بمحيطها الخليجي.

واشار ناشطون إلى تصريحات سابقة لمستشار ولي عهد أبوظبي في فبراير الماضي، قال فيها إنه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد حينها بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”

بريطانيا التي اغادرها: 1 اعلنت عن 16 حالة #كورونا 2 تجاوزت الاحتقان الحاد الذي صاحب بريكست 3 لديها حكومة مستقرة ورئيس وزراء قوي سيبقى حتى 2023 4 حكومة بوريس جونسون تكن تقديرا خاصا للامارات 5 لندن هي عاصمة المعارضة الخليجية والتقيت ببعضهم خلال اليومين الماضيين 6 FT صحيفتي المفضلة pic.twitter.com/nr3Hh2sKxg — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 28, 2020

وكان الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، وصف في تغريدته تلك لندن بأنّها “عاصمة المعارضة الخليجية” وقال إنه التقى ببعضهم خلال اليومين الماضيين.

وتنشط في لندن مجموعة من حملة الجنسية العمانية ـ لكن الولاء لجهات خارجية ـ في مهاجمة السلطنة ومحاولة إثارة البلبلة مع كل حدث تمر به عمان بهدف قلب نظام الحكم وتضم هذه القائمة على رأسها كل من سعيد جداد، نبهان الحنشي، محمد الفراري، و خلفان البدواوي.

ويُتهم سعيد جداد -الذي لا يتوقف عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، بتلقي توجيهات إماراتية بذلك عدا عن الدعم المادي الذي يصله لمواصلة الهجوم، إذ لم يتوقف عن الإساءة للسلطان قابوس حتّى بعد رحيله.