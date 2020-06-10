هروب-مليشيا-حفتر-من-ترهونة
هروب-مليشيا-حفتر-من-ترهونة
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“نشاب الأردني في ليبيا”.. “شاهد” هذا ما عثرت عليه حكومة الوفاق في ترهونة بعد سحق مرتزقة حفتر

كتب وطن
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تداول ناشطون ليبيون، مقطع فيديو أظهر استخدام مليشيات المتمرد ، أسلحة وذخائر “أردنية” وجدوها في مخازن بمدينة ترهونة بعد السيطرة عليها من قبل حكومة الوفاق الشرعية.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” حديث أحد الأشخاص الذي يصور المقطع قائلاً: “هذه ذخائر أر بي جي 32 اللي معروف باسم ، وصنع بالأردن، وهو روسي الصنع بالأصل وحاليا يصنع بالأردن، وهذه غنائم وجدت في ترهونة، قوات حفتر تركوها وراهم في ترهونة، هذا الدعم الأردني لمليشيات حفتر بتمويل إماراتي”.

وأثار المقطع المتداول ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين انتقدوا وهاجموا بشدة قيام السلطات الأردنية بتقديم الدعم لقوات الإنقلابي حفتر، الذي يحاول الانقضاض على الشرعية والقانون في ليبيا، والإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المنتخبة والمعترف بها دوليا.

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع انتصارات عديدة سجلتها قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، ضد قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، والتي تلقت خسائر فادحة خلال الأيام الماضية، وخسارة عديد من القرى والمدن التي تحت سيطرتها، لصالح قوات ، بعد أكثر من عام من انطلاق الحملة العسكرية التي أطلقها حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية ، لكن دون تحقيق أي نتائج لما تم التخطيط له من قبله ومن قبل داعميه في والإمارات وفرنسا.

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