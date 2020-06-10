هذه السعودية التي يريدها أبو منشار.. “شاهد” ماذا فعل سعودي “حاقد” مع وافد “بنغالي” ارتدى كمامة على هيئة “شماغ”!

أثار مقطع فيديو يوثق قيام سعودي بالاعتداء بالضرب والشتائم على عامل من بنغلاديش، لمجرد أنه ارتدى كمامة من قماش الشماغ، استياءً بين المغردين عبر “تويتر”.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام السعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام أحد الصرافات، ثم يقوم بضربه ويقول “لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن الكلب”، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ خارجة، ثم يعود إلى سيارته.

سعودي يعتدي بالضرب والشتائم على من يقول انه عامل من بنغلاديش لانه ارتدى كمامة من قماش الشماغ وهو قماش يستخدم في ملابس الخليجيين التقليدية. ولا يعرف مكان وزمان الاعتداء في الفيديو الرائج على تطبيق الواتساب. pic.twitter.com/apu1Qi2ltm — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) June 9, 2020

وأثار المقطع تعليقات مغردين ومتفاعلين استنكروا بشدة ما قام به هذا الشخص بحق العامل الذي لم يجرم بحقه أو يسيء له، إنما ارتدى كمامة صُنعت من الشماغ – وهو قماش يستخدم في ملابس الخليجيين التقليدية – للوقاية من كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفي ذلك قال أحد المغردين تعليقاً على المقطع :هؤلاء السعوديين تربيه شوارع عزكم الله”.

هؤلاء السعوديين تربيه شوارع ( عزكم الله ) — أرواحنا درع لـ قطر (@qtral3b) June 9, 2020

واسترجع مغرد آخر ما حدث مع عبدالرحيم الحويطي الذي قتلته السلطات السعودية للاستيلاء على منزله، وإقامة مشروع “نيوم”، وتهجير أهلها، وعلق: “هذا الوضع في السعودية للاسف”.

هذا الوضع في السعودية للاسف . pic.twitter.com/DYvGYhVHvW — Decisive (@Decisiv11768377) June 10, 2020

ورأى آخر أنه لا داعي للاستغراب بعدما قام ولي عهدهم بتقطيع الصحفي جمال خاشقجي بالمنشار، وكتب: “وين الغريب في الموضوع اذا ولي عهدهم قطع مواطن بالمنشار في قنصلية بلده جا على هذا يعني!!”.

وين الغريب في الموضوع اذا ولي عهدهم قطع مواطن بالمنشار في قنصلية بلده جا على هذا يعني!!! — jameel (@jameel48972449) June 9, 2020

بينما كشف مُغرد آخر أن الشركة المُصنعة للشماغ، هي من قامت بتصميم الكمامة، وكتب: “المشكلة أن شماغ البسام مسوين كمامة من الشماغ”.

المشكلة أن شماغ البسام مسوين كمامة من الشماغ pic.twitter.com/4oqN32hcMX — رجُل ذو حظٍ عظيم (@ElScudetto) June 9, 2020

بينما تبرأ سعوديون من تصرفه، معتبرين أيضاً أن الشماغ ماهو إلا اختراع إنجليزي ولن يضعوه على رؤوسهم.

انا سعودي وابرأ الى الله من فعل هذا الهمجي ، وحسبنا الله عليه — sultan al assiri (@su050061) June 10, 2020

لايمثلنا والشماغ لم أضعه علىٰ رأسي ولا أفتخر بهذا الزي الذي صنعه الأنجليز كي نضعهم دائماً على رؤوسنا 😎 — ALENAZI KHALED🇸🇦🗯 (@k______nz) June 9, 2020

هالشخص يمثل نفسه ولا يمثل الشعب السعودي — بـوصـالـح (@QaTaR___999) June 9, 2020

وفي سياق مُتصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.

وسجلت الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.

وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.