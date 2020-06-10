هذه السعودية التي يريدها أبو منشار.. “شاهد” ماذا فعل سعودي “حاقد” مع وافد “بنغالي” ارتدى كمامة على هيئة “شماغ”!

أثار مقطع فيديو يوثق قيام سعودي بالاعتداء بالضرب والشتائم على عامل من بنغلاديش، لمجرد أنه ارتدى كمامة من قماش الشماغ، استياءً بين المغردين عبر “تويتر”.
ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام السعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام أحد الصرافات، ثم يقوم بضربه ويقول “لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن الكلب”، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ خارجة، ثم يعود إلى سيارته.
وأثار المقطع تعليقات مغردين ومتفاعلين استنكروا بشدة ما قام به هذا الشخص بحق العامل الذي لم يجرم بحقه أو يسيء له، إنما ارتدى كمامة صُنعت من الشماغ – وهو قماش يستخدم في ملابس الخليجيين التقليدية – للوقاية من كورونا المستجد “كوفيد19”.
وفي ذلك قال أحد المغردين تعليقاً على المقطع :هؤلاء السعوديين تربيه شوارع عزكم الله”.
واسترجع مغرد آخر ما حدث مع عبدالرحيم الحويطي الذي قتلته السلطات السعودية للاستيلاء على منزله، وإقامة مشروع “نيوم”، وتهجير أهلها، وعلق: “هذا الوضع في السعودية للاسف”.
ورأى آخر أنه لا داعي للاستغراب بعدما قام ولي عهدهم بتقطيع الصحفي جمال خاشقجي بالمنشار، وكتب: “وين الغريب في الموضوع اذا ولي عهدهم قطع مواطن بالمنشار في قنصلية بلده جا على هذا يعني!!”.
بينما كشف مُغرد آخر أن الشركة المُصنعة للشماغ، هي من قامت بتصميم الكمامة، وكتب: “المشكلة أن شماغ البسام مسوين كمامة من الشماغ”.
بينما تبرأ سعوديون من تصرفه، معتبرين أيضاً أن الشماغ ماهو إلا اختراع إنجليزي ولن يضعوه على رؤوسهم.
وفي سياق مُتصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليبلغ الإجمالي 108571 حالة.
وسجلت الرياض 1099 حالة، بينما سُجلت 447 إصابة في جدة، و411 حالة في مكة المكرمة، وتوزعت بقية الإصابات في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
كما سجلت وزارة الصحة، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 783 حالة وفاة.
وبلغت الحالات النشطة في السعودية 31449 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1686.