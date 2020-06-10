غادة عويس وعلا الفارس تفضحان مطبلاً سعودياً بعد التطاول عليهن فما قصة “الكبت الجنسي” الذي يعاني منه؟!

أثار جدلاً نشب بين المذيعتين في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس وعلا الفارس والمغرد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الجدل بتغريدة مفبركة نشرها المغرد السعودي، قال فيها: “غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتآمر عليها ولا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر”.

وأضاف آل الشيخ، أن ذلك “كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها وهو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة”، وفق تعبيره.

#غادة_عويس تحذف تغريدة موجهة لـ #علا_فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتأمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور #مزرعة_حمد_بن_ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الإيام الماضية كي تحتل مكانها في #قناة_الجزيرة.@ghadaoueiss @OlaAlfares https://t.co/ADSkEaOOZH pic.twitter.com/EdukXckK5h — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) June 8, 2020

وتساءل المغرد السعودي، في تغريدة منفصلة إن كانت الإعلامية علا الفارس وراء تسريب الصور المفبركة والخادشة للحياء لزميلتها غادة عويس.

بدورها، ردت غادة عويس على التغريدة بالقول: “أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا!”.

وتابعت موجهة رسالة لقبيلته: “إلى آل الشيخ الكرام إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة، عبداللطيف: تعالج ارجوك”.

أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا!الى آل الشيخ الكرام:إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة.عبداللطيف:تعالج ارجوك. https://t.co/cIEIwCHpjR — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 9, 2020

من جهتها، علقت علا الفارس على تغريدة عويس الأخيرة قائلة: “عجيب.. إذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الأقل هالشايب، ما عليك يا أستاذة غادة علاجه قضية في أوروبا أو أمريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره”.

عجيييب.. اذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الاقل هالشايب… ما عليك يا استاذة غادة علاجه قضية في اوروبا او امريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره … https://t.co/q62xlOiIS4 — علا الفارس (@OlaAlfares) June 9, 2020

بدورهم تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية مشيدين بالإعلاميتين ودورهما في كشف الحقائق وإثارة غضب الذباب الإلكتروني التابع للسعودية والإمارات.

لا تهتمي لذباب الالكتروني نحن معك و كلنا نعرف الحقيقة. — Omar Shakhshir 🇯🇴 (@shakhshir_omar) June 9, 2020

يخسي اهم القبائل لولا الانجليز كان الحين على الطريق ( الرياض الاحساء ) يبيع حبحب ( بطيخ ) — أرواحنا درع لـ قطر (@qtral3b) June 9, 2020

ههههههههههههههههه الصرااااخ على قدر الألم يازيتونه — ورده في البستان🌹🌺🥀 (@Rehaaaaaabbb) June 9, 2020

ال الشيخ تقع على نفس المستوى من الانحطاط لال سعود! — ابو الحسن (@ebnaban) June 9, 2020

الله يهديهم علا انت اكبر منهم .. وفي رب أكبر من الجميع شايف وعالم بكل شيئ , أنتم أقوى وقافلتكم تسير . — مصطفى عياش – Mustafa Ayyash (@mostafaayyach) June 9, 2020