على طريقة “بن سلمان”.. قطّع العروس “الخائنة” بمنشار واحتفظ برأسها في ثلاجة بعد أسبوعين من زواجها!

اسدل الستار في مصر على جريمة هزت مدينة الإسكندرية راحت ضحيتها عروس (17 عاما) بعد أسبوعين من زواجها على يد والدها الذي احتفظ برأسها في الثلاجة، بمعاقبته بالسجن 10 سنوات.

تعود تفاصيل الواقعة الى منتصف شهر سبتمبر العام الماضي، حيث عُثر على أشلاء آدمية داخل صندوق قمامة، تبيّن أنها أجزاء من جسد فتاة من دون الرأس

وبينت التحريات أن هناك رجل في العقد السابع من عمره، ألقى بالإشلاء في الساعة السادسة صباح قبل العثور عليها بـ24 ساعة.

وبعد مرور 48 ساعة من التحري، تمكنت النيابة العامة والمباحث من تحديد هوية المتهم 60 عاما، ومقيم بصحبة ابنته بإحدى الشقق، وتم القبض عليه.

وأثناء البحث عثرت القوات على منشار ورأس الضحية في الثلاجة.

وقال المتهم في اعترافاته: “جوزها مسكها كانت بتخونة مع واحد فى شهر العسل.. بعد أسبوعين جواز خانته مع شاب دخل الشقة، لقها في حضن راجل غريب.. طلقها ورجعها ليا.. قلت لازم أخلص عليها”.

ويواصل المتهم قائلا:” خنقتها وهي نائمة.. وبعد كده جبت منشار وقطعت جثتها في ساعتين، وبعدين وضعت أجزائها في أكياس.. ورميت جزء في الزبالة بالمنتزه.. وجزء دفنته في طريق الساحل، وبعدين قلت لو رميت رأس الجثة من السهل التعرف عليها ويتقبض عليا.. قلت أخليها عندي في التلاجة كام يوم لحد ما الدنيا تهدى وأرميها”.