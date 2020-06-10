“شاهد” ما وثقته مصرية بكاميرا هاتفها في مستشفى “المطرية” صادم.. هكذا يتم التعامل مع الجثث

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو أثار حالة من الجدل الكبير، تقوم فيه فتاة مصرية بالتصوير من داخل مستشفى “المطرية” الحكومي في مصر وتوثق حالة الإهمال الكارثي في التعامل مع المرضى والنزلاء لدرجة ترك جثث ماتت في مكانها على أسرة المستشفى.

وظهرت الفتاة مصورة المقطع تقول:”انا دلوقت بكلمكم من مستشفى المطرية أخويا محبوس هنا من الساعة 12 بالليل، جيت الفجر محدش سأل فينا نهائياً، وجيت دلوقتي لقيتهم زي ما هما وفي العنبر اللي جمبي انا حوريكم حالة وانتو تقولوا لي إيه رأيكم، وربنا يسامحني ان أنا بصوره بس عشان الناس تشوف إيه بيحصل ببلدنا”.

بلاغ عاجل إلي عبدالفتاح السيسي

قبل أن ينتشر هذا الفيديو ويتم إستخدامه في الإساءة للإنجازات….!!

يحدث في مستشفي المطرية …!#اغضب_يا_مصري#خرجوهم_عايشين pic.twitter.com/icIOZovgpP — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 10, 2020

وأظهر المقطع رجلاً متوفيا جثة هامدة والدماء على جسده وسريره، لتوضح مصورة المقطع أنه على هذه الحالة من قبل الفجر وحتى لحظة التصوير بحسب ما يسمع من المقطع.

وتابعت الفتاة التي بدأت بالبكاء: “محدش سأل فيه نهائياً، وفي كمان الراجل المريض دة فضل يلف بالليل وملقاش حد، انا عايزة رد من المسئولين حالاً، ده يرضي مين، دي مستشفى مفروض انها عزل، والمفروض في رعاية وفي نظافة، الراجل ميت أهو ومحدش سأل فيه”.

ونشر الإعلامي المصري “هيثم أبو خليل” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” مقطع الفيديو ذلك وعلق عليه بقوله: ” بلاغ عاجل إلي عبدالفتاح السيسي قبل أن ينتشر هذا الفيديو ويتم استخدامه في الإساءة للإنجازات، يحدث في مستشفي المطرية .”

بلاغ عاجل إلي عبدالفتاح السيسي

قبل أن ينتشر هذا الفيديو ويتم إستخدامه في الإساءة للإنجازات….!!

يحدث في مستشفي المطرية …!#اغضب_يا_مصري#خرجوهم_عايشين pic.twitter.com/icIOZovgpP — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 10, 2020

وتسبب المقطع المتداول بردود أفعال عديدة من قبل المغردين والنشطاء الذين انتقدوا ما تقوم به إدارة المستشفى من إهمال كبير بحق المرضى من المواطنين المصريين، وأن هذا يستدعي تدخلا فوريا من قبل الجهات العليا المصرية.

اللهم إن هذا منكرًا لا يرضيك حسبنا الله ونعم الوكيل — كده رضا (@tJSwQIXD6tPwLaI) June 10, 2020

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ربنا ينتقم منهم ونشوف فيهم يوم باذن الله — Go2islam (@go2islam) June 10, 2020

وتشهد مصر منذ عدة أسابيع حالة من الإغلاق وحظر التجول الجزئي، وإلغاء الدوام الرسمي والتجمعات البشرية قدر الإمكان، ضمن جملة إجراءات تتخذها السلطات المصرية لمجابهة خطر انتشار الفيروس الذي تتهم مصادر عديدة النظام المصري بالإهمال في التعامل معه والتكتم على “مصائب” في محافظات كاملة مصرية، يستشري فيها الفيروس.

ويأتي ذلك مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا بمصر حيث يستمر الفيروس في حصد أرواح الأطباء، خاصة أصحاب الخبرات الطويلة منهم، حيث أعلنت نقابة الأطباء وفاة أكثر من 50 طبيبا بالفيروس حتى الآن.

ومع هذا العدد الكبير من الإصابات والوفيات في صفوف الأطباء والطواقم الطبية في مصر يتخوف الكثيرون من وقوع كارثة صحية، ويشكو الكثير من المواطنين من عدم وجود طواقم طبية كافية لدى ذهابهم لتلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية المصرية.

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