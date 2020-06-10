سوري صُدم بما فعلته خطيبته فأفرغ 6 طلقات “كلاشينكوف” في جسدها وأصاب شقيقتها ثم انتحر!

استيقظت قرية “بسنادا” في مدينة اللاذقية بسورية، على جريمة بشعة راحت ضحيتها فتاة تُدعى “رنا سعود” وشقيقتها التي تُصارع للبقاء على قيد الحياة .

وفي التفاصيل التي رصدتها “وطن” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أقدم شاب سوري (19 عاماً) على إطلاق النار على خطيبته “رنا” وشقيقتها، مستخدمًا بندقية “كلاشينكوف”، ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه بنفس السلاح، وذلك انتقاماً منها لفسخها الخطوبة، خاصة أنه كان يُحبها كثيراً.

شاب سوري يقتل خطيبته وشقيقتها ويطلق النار على نفسه.. اليكم التفاصيل

اقدم الشاب (غ-ح) صباح امس الاثنين على إطلاق النار على خطيبته (ر-س) وشقيقتها (أ-س) ومن ثم على نفسه وذلك في حي بسنادا بمدينة اللاذقية. pic.twitter.com/A9gcPngXQO — ابو زهراء (@Abuzahrasyrian) June 9, 2020

ومن الحب ماقتل#اللاذقية :شاب نصيري يقتل خطيبته وشقيقتها ويطلق النار على نفسه في #بسنادا بـ #اللاذقية لانها فسخت خطبتها عنه . — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) June 9, 2020

وفارقت “رنا” الحياة فوراً، بينما لا تزال شقيقتها في العناية المركزة، بين الحياة والموت، فيما عُثر على ستة مقذوفات فارغة في مكان الحادثة.

وتسببت الواقعة بصدمة لأهالي قرية بسنادا الذين قاموا بنشر صور الضحية.

الجريمة المروعة التي حصلت يوم امس في قريتنا وذهب ضحيتها الشابة رنا هيثم سعود واصابة شقيقتها ألحان ،بأسم صفحة… Gepostet von ‎بسنادا الماضي والحاضر‎ am Dienstag, 9. Juni 2020

وأعادت الجريمة للأذهان جريمة قتل قريبتي الرئيس السوري بشار الأسد، هبة ونورا، 24 و14 عاماً، اللتين قتلتا نهاية العام الماضي على يد خطيب إحداهما.

وفي جريمة مشابهة أيضًا فقد قتلت الشابة صبا حسان أبو الشملات، 17 عاما، في الثالث من شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، على يد باسل صقور، وقد قتلها لأنها رفضت خطوبته، فأطلق النار على رأسها وأعلنت وفاتها بعد قرابة ثلاثة أسابيع.