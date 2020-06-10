بعد استهزائها بشكل والده .. مي العيدان تنشر صور زوجات محمد رمضان وتسخر منهنّ!

نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان صورة قالت إنّها لزوجات الفنان المصري محمد رمضان.

وسخرت “العيدان” من زوجات محمد رمضان قبل الشهرة وبعدها، وقالت: “الاولى ام الحجاب ايام الفقر والثانية الشقراء بعد ماشاف الفلوس!”.

وكانت مي العيدان أثارت عاصفة انتقادات ضدّها إثر تنمّرها على والد محمد رمضان، بعد نشرها صورة قديمة للنجم المصري مع والده، وظهر فيها وهو يقبّل يده، وسخرت في تعليقها من الأبّ ووصفته بـ”المخيف”.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الصورة: “لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه يخرع”، لتتعرض إلى هجومٍ حاد من قبل متابعيها دفعها إلى التراجع عن نشرها وحذفها.

يشار الى أنّ الفنان محمد رمضان، طرح الأربعاء، فيديو كليب ”كورونا فيروس“، عبر موقع ”يوتيوب“، حيث تمّ تصويره في فيلا خاصة.

وارتدى محمد رمضان الكمامة على وجهه والقفاز في يديه، مطالبًا باستخدام المعقم لتطهير اليدين.

وظهر رفقة محمد رمضان فتيات كُنّ متباعدات عنه على العكس من كليباته السابقة، فيما ظهر معه ن في الكليب ابنه ”علي“ .