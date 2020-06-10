انقذوا_رغد_معنفة_الدمام.. “شاهد” سعودي تحول إلى “ذئب بشري” واغتصب شقيقته وما فعله والدها أكثر صدمة!

تصدر هاشتاج #انقذوا_رغد_معنفة_الدمام، التريند في السعودية، وذلك تضامناً مع فتاة سعودية تُدعى رغد عمرها 19 عام، تعرضت للاغتصاب من قبل شقيقها.

بدأت القصة التي رصدتها “وطن”، حين نشرت رغد سلسلة تغريدات عبر حسابها على “تويتر”، كشفت خلالها تعرضها للاغتصاب على يد شقيقها وهي تبلغ 16 عاما.

وأوضحت رغد، قبل أن تُقفل حسابها تماماً، أنها لا تعلم إذا كان شرفها موجود أم لا.

وكتبت رغد: ” يوم وصل عمري 16 سنة، تحرش فيني أخوي اللي كنت أشوفه سند لي، وقتها ماكنت أعرف شي وحصلت الطامة وعشان أكون صريحة معكم ما أدري إذا للحين شرفي موجود ولا لا، بحكم إني كنت طفلة بريئة كل هدفي أعيش طفولتي بسلام”.

وكشفت رغد رد فعل عائلتها التي اضطرها للعلاج نفسياً، قائلة: “طبعاً رغم مرارة وقسوه الموقف صبرت وتحملت وبعدها قلت لهم كل شي حصل بالتفصيل وردة الفعل زادتني هم ويأس لين جاني اكتئاب وصرت أتعالج علاج نفسي عن بُعد وقتها كنت لا آكل ولا أشرب ولا أنام، حابسة نفسي بغرفتي وماكان فيه إلا قوة دموع وأهلي لا حس ولا ضمير”

وتابعت رغد: “الفضيحة والسمعة تهمهم أكثر من شرف بنتهم”.

أما والدها، فكانت ردة فعله هي الأغرب، تقول رغد في تغريداتها قبل حذف الحساب كاملاً:”ابوي يوم علمته ماعطاني ذيك الاهميه ويوم صرت اطلب حقي منه يقوم يضربني ويمد يده علي ويضربني بوجهي واخوي الثاني يوم درا وقف ضدي قال كذابه وكل اللي قلتيه كذب وقف ضدي لانه يكرهني ولا ادري ليش لكن يوم تأكدت ان مالي احد يسمع لي بالبيت وان السكوت بيضيع لي حقي قررت اهرب، وصرت مشرده بالمولات”.

وتابعت رغد مأساتها: “ماكنت أروح إلا مولات لأن أدري لو رحت للعيال بيستغلون ظروفي لأجل مصالحهم، طبعاً كنت بالليل بعد 12 أنام بالكورنيش تحت الأشجار أو الله يكرمكم الحمامات”.

وكشفت رغد أنه تم القبض عليها، وقالت: “مع الأيام مسكتني الدوريات وعلطول أقرب قسم قعدت فيه لين تأكدو أن علي بلاغ وإني هاربة كلمو أهلي وجو استلموني، لكن قبل أمشي قلت للضابط اللي مسكني حكيت له سبب هروبي أنا إنسانة عاقلة وواعية لكن الضروف أجبرتني أتصرف هالتصرف أنا هربت من جحيم من ظلم وسط هالبيت ماهربت من فراغ البيت من اساسه خربان وش ترتجي من العيال ؟”.

ونشرت رغد صورا تُوثق تعنيفها جسدياً هي وشقيقتها، وتفاعل النشطاء مع قصتها مُطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة.

يخوان مالها الا الله وبعدو احنا خلونا نوصلها ترند وتتخلص من هالعذاب وتعيش حياتها من اول وجديد #انقذوا_رغد_معنفة_الدمام pic.twitter.com/0ed2W526cd — layan (@liiad99) June 9, 2020

#انقذوا_رغد_معنفه_الدمام ادعولي بهم مايعلم فيه الا الله انا وابوي لحالنا وهاذي تسلط اخوي علينا لاحول ولاقوه الا بالله pic.twitter.com/fW1cbaXvb2 — Rooma (@Rooma34766234) June 9, 2020

#انقذوا_رغد_معنفة_الدمام

أكذب عليكم وعلى نفسي أولاً إذا قّلت لكم إني اذا شفت زي هالهشتاق أحزن يعني صرنا بزمن صرت انصدم ان فيه حد باقي عايشه بهالتخلف ؟ امانه حرام عليكم تتطورون بكل شيء الا بعقولكم ؟ امانه يعني اول شيء وقبل كل شيء "إن كنت مسلم وين حنية المسلم؟"الله ياخذكم. — r (@xiiilii1x) June 9, 2020

#انقذوا_رغد_معنفه_الدمام دقيقه اذا طالبت السلام لنفسها آخر شي يقولون نسويه تبي تتحرر وتتفصخ وتلحد وتحرض البنات ع أهاليهم ! واذ البنت طلبت المساعده صمت، تقولون أكيد مسويه شي م عمره كان التفاهم بلضرب كليوم طالعه معنفه م اقول غير الله ياخذ المجتمع المتخلف وياخذ الي معنفها تحديداً — ^-^ (@mera__87) June 9, 2020

#انقذوا_رغد_معنفه_الدمام

كارثة أن يضطّر الإنسان لكشف هويته بوسائل التواصل فقط حتى يحصل على حق الأمان والحماية من الإيذاء ! هذا ان دل دل على فشل ذريع في حماية المواطنات او تجاهل وعدم اكتراث! في كل البلدان الطبيعية الضحايا يلجأون للشرطة والجهات المختصة بينما هنا يلجأون لهاشتاق ! — ♀superwoman (@lllllllsky) June 9, 2020

الله يكسر يد كل ذكوري يحاول يمد يده على بنت فعلاً الله يكسرها ويمحيك مدري متى يصحى ضميركم وتفكرون بوعي انتم مُختلين تتعاطون نعال الله ياخذكم ونرتاح منكم فاهمين الشرف غلط جد نوعياتكم اتمنى وادعي لها بلموت" اللهم اهلكهم هلاكاً عاجلاً ، كما أهلكت عادا وثمود"#انقذوا_رغد_معنفه_الدمام — إيليثيا (@2Rllli_) June 9, 2020

#انقذوا_رغد_معنفه_الدمام تنتظرون تصير مثل اسراء غريب و لمياء وغيرها؟ — ليل (@qastewc) June 9, 2020

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع تغريدات رغد قبل أن تحذف الحساب، ووجه لها رسالة: “أختي الكريمة.. متواجدين لحمايتكم ، نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة،لنتمكن من مساعدتك”.

@envdll أختي الكريمة.. متواجدين لحمايتكم ،نأمل منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة،لنتمكن من مساعدتك. — مـ ـركـ ـز بـ ـلاغـات العـ ـنـ ـف الأسـ ـري1919 (@Mhrsd_1919) June 9, 2020

ويتولى مركز بلاغات العنف الأسري 1919 في السعودية متابعة حالات العنف الأسري والشكاوى التي تتقدم بها النساء.

لكن سعوديات يقلن إن المركز “لا يقوم بدوره كما يجب ولا يتخذ ما يتلاءم من إجراءات مع ممارسي العنف الأسري”.

كذلك يرى الفتيات المعنفات أن مصيرهن الإيداع في دار الرعاية الاجتماعية، وهي مؤسسة تودع فيها كل فتاة بين سن السابعة وسن الثلاثين تنفيذا لحكم قضائي أو”منحرفة” أو “قابلة للانحراف بسبب ظروف معيّنة”.

بالإضافة إلى ذلك، تأوي هذه الدور فتيات أجبرن على الإقامة فيها من طرف أولياء أمورهنّ حتى “تصلح أحوالهن”، وهو الأمر الذي يحوّل هذه الدور في نظر الكثيرات إلى سجن مخصّص للنساء.