انصفوا_المهندس_حسام .. ما قصة المهندس السعودي الذي طرد من شركته وفضيحة “15” مديراً أجنبياً

فضح مهندس سعودي يُدعى حُسام، ممارسات شركة سعودية يديرها 15 مديرا أجنبيا، وبإشراف سعودي، ضده، بسبب طلبه تعقيم المصنع حرصاً على سلامته وسلامة المواطنين، بعد تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

وقال المهندس حسام بفيديو رصدته “وطن”: “15 مدير أجنبي عام في الشركة، واحد منهم مدير عام شئون الموظفين، هو الوحيد السعودي، وأُمنع من دخول الشركة، بدون وجه حق، ولذلك لم يستطيعوا حتى إعطائي خطاب يُوضح سبب المنع

وأكد المهندس حسام أنه لن يصمت عن حقه، وسيستمر بالمطالبة بحقه يومياً دون كلل أو ملل، مُتابعاً: “أقسم أنني لن أسمح لكم بفصلي، لأن ماتفعلونه حرام، وأطلب رد اعتبار من الرئيس التنفيذي نفسه، ومن ابنه، ومن بنته مدير شئون عام الموظفين،

ووجه رسالة مباشرة لابن سلمان قال فيها: “أنا ولدك ظُلمت، أنا أخوك الصغير ظُلمت، أنا مُواطن ظُلمت، ملايين العملاء للبيك ظُلموا، وهذا التستر غير المقبول وغير أخلاقي، حين خرجت عن صمتي أقفلوا بريدي الإلكتروني”.

الى والدي الملك سلمان وولي العهد اخي الامير محمد بن سلمان ، اطلب التحقيق فيما يخص منعي من دخول الشركة وبدون تقديم وثيقة رسمية لابنكم ، هنا السبب الصادم والذي اكتشفته خلال هذه الأيام وبعد التأكد اليوم.فيديو(٢)

ارجو التحقيق ومحاسبة كل مسؤول

ابنكم #المهندس_حسام_العسيري @KING_MBS_ pic.twitter.com/1tghYIDfWP — Eng.hossam (@eng_hossam1992) June 8, 2020

وتابع: “أخبروني الناس أن هناك إصابات، وفعل كل هذا لأنه يرفض أن يُقفل المصنع لمدة أسبوع من أجل تعقيمه، وسألت المدير الطبي مساءً وقال لي أنه قام بالتعقيم، كيف عقم وبماذا عقم؟ ألا يكفي أنهم يضغطون علي بالراتب، وخصموا آخر شهرين 10 آلاف ريال، وآخر مرتب نزل بعد أسبوع من بداية الشهر”.

وختم: “لن أسكت لو كنت سأموت جوعاً هنا، لأنني إنسان شريف وهذا وطني”

وتفاعل المغردون مع رسالة المهندس حسام، ودشنوا هاشتاج #انصفوا_المهندس_حسام، والذي غرد خلاله الأمير سطام بن خالد آل سعود، وكتب: “إذا صدق أخي المهندس حسام بما يقوله فهذه مصيبة وتستدعي التحقيق مع الشركة التي ترفض دخوله دون إعطاء أي سبب وأيضا مصيبة أخرى ١٥ مدير أجنبي بالشركة ألا يوجد كفاءات وخبرات بالمملكة ليشغلوا هذه المناصب أو على الأقل جزء منها !”.

إذا صدق أخي المهندس حسام بما يقوله فهذه مصيبة وتستدعي التحقيق مع الشركة التي ترفض دخوله دون إعطاء أي سبب وأيضا مصيبة أخرى ١٥ مدير أجنبي بالشركة ألا يوجد كفاءات وخبرات بالمملكة ليشغلوا هذه المناصب أو على الأقل جزء منها !!@Mhrsd_sa@eng_hossam1992#انصفوا_المهندس_حسام pic.twitter.com/MfInSdh75w — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 9, 2020

بينما ندد المهندس رائد الزهراني بما فعلته شركة “البيك”، وهدد بتصعيد الاجراءات بحقها مالم يعد حق حسام، وكتب: “مع أني إلى الآن لم أقم بمراسلة البيك من حسابي هذا ولم أمنشنهم إلا أني وجدت نفسي محظور الساعة ٣ مساءاً بإذن الله إذا لم نسمع رد من البيك بخصوص موضوع حسام سوف نقوم بعمل هاشتاق لمقاطعة البيك وأخذ حق أبننا من الأجنبي، وخلوا الأجانب ينفعونكم”.

#انصفوا_المهندس_حسام

مع أني إلى الآن لم أقم بمراسلة @albaik من حسابي هذا ولم أمنشنهم إلا أني وجدت نفسي محظور



الساعة ٣ مساءاً بإذن الله إذا لم نسمع رد من البيك بخصوص موضوع حسام سوف نقوم بعمل هاشتاق لمقاطعة البيك وأخذ حق أبننا من الأجنبي، وخلوا الأجانب ينفعونكم — م. رائد الزهراني (@raed_zh07) June 10, 2020

وكتب آخر: “مشكلتنا كسعوديين اننا نتعاطف مع المقيمين ونتساعذ معهم علما ان اكثرهم بنسبة كبيره جدا ليسوا على حق وللاسف لا نتعاطف مع ابناء الوطن في كثير من الامور تنمنى ان نتدارك انفسنا ونقف ونكون عونا لابناء الوطن السعودية

للسعوديين”.

#انصفوا_المهندس_حسام

مشكلتنا كسعوديين اننا نتعاطف مع المقيمين ونتساعذ معهم علما ان اكثرهم بنسبة كبيره جدا ليسوا على حق وللاسف لا نتعاطف مع ابناء الوطن في كثير من الامور تنمنى ان نتدارك انفسنا ونقف ونكون عونا لابناء الوطن🇸🇦السعودية 🇸🇦للسعوديين — Ultraman (@ghalib_the) June 10, 2020

وطالب آخر بإحلال العمالة الوافدة واستبدالها بالكفاءات السعودية، وكتب: “لابد من احلال الاجانب بالكفأة السعودي وابصم على العشره ان مثل حسام كثر ويصرف له ” الوافد المتعلم ” بدلات وتأمين طبي ومنزل وفي شركه كبرى وابن البلد يعمل افضل منه لكن….ولا أعمم”.

#انصفوا_المهندس_حسام

لابد من احلال الاجانب بالكفأة السعودي

وابصم على العشره ان مثل حسام كثر

ويصرف له " الوافد المتعلم " بدلات وتأمين طبي ومنزل وفي شركه كبرى

وابن البلد يعمل افضل منه لكن….

ولا أعمم … — 𝚂𝚊𝚎𝚎𝚍 𝚋𝚒𝚗 𝚔𝚊𝚣𝚒𝚖🇸🇦 (@sdalqahtni) June 10, 2020

بينما بدأ البعض بإعلان المقاطعة رسمياً لـ”البيك”، ورأوا أن خطة “السعودة” كانت فاشلة.

المال مال أبونا والقوم حاربونا! #انصفوا_المهندس_حسام — سلطان الرويلي (@SulatnRR) June 10, 2020

#انصفوا_المهندس_حسام

قاطعوا مطاعم الـ @albaik نصرة لخونا السعودي البطل اللي فضحهم في مخالفات عديدة لهم منها عدم الإهتمام بعمليات التعقيم ومخالفة النظام وفصل موظف سعودي وتمكين المقيم وعدم السعودة — 🎼 المعلمة ترفــ 🎼 (@Taraf_F15) June 9, 2020

التوطين من الأسفل خلى السعودي عالة على الأجنبي!



السعودي راتبه زهيد يبقى فقير لا يستطيع فتح بيت + عمله مافيه أي شي ممكن يستفيد منه لأن الأجنبي يعطيه أتفه المهام حتى لا يتعلم!



= السعودي ما استفاد مادياً ولا مهنياً.

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النتيجة = خطة #السعودة فاشلة 100%

#انصفوا_المهندس_حسام — نُوف الـغْامدِي (@nouf_noo0oof31) June 9, 2020

وفي وقت سابق، وثق مواطن سعودي مشهداً صادماً أمام أحد فروع مطعم البيك في المملكة، وتسبب في موجة غضب واسعة بين المغردين الذين طالبوا السلطات بالتدخل.

ويظهر مقطع الفيديو عشرات السيارات تصطف أمام مطعم البيك رغم أنه مُغلق، وأدى هذ المشهد إلى غضب العديد من النشطاء عبر “تويتر” الذين تسائلوا عن دور السلطات في فض هذه التجمعات الكارثية، خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا”

#الحظر_الكلي سبحان الله العالم كله يشتكي من مرض الكورونا الله يكفينا شره …

و عندنا في الدمام فتح مطعم البيك قبل ايام و شاهدو الذي يحصل المطعم يفتح الساعه 3 عصراً و الناس طوابير في السيارات من الساعه 1 ظهراً ….

رمضان و كورونا 🤔 pic.twitter.com/2NTchQexDy — " ابو محمد " (@DAmd999) May 16, 2020

يُذكر أن العمالة الوافدة تُشكل أحد الأساسيات التي تعتمد عليها السعودية في مشاريعها الاقتصادية المختلفة خاصةً النفط، بالإضافة إلى كثير من المهن التي لا يقبل عليها السعوديون، خاصةً في المطاعم، والأعمال الشاقة، وقطاعات الزراعة، والتنظيف والخدمات المنزلية.

ويوجد بالسعودية، وفقاً لآخر إحصائية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية في ديسمبر الماضي، 13.10 مليون عامل غير سعودي، بعد مغادرة أكثر من 1.6 مليون أجنبي بعد زيادة رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو 2017

ومع تفشي جائحة فيروس “كورونا المستجد” في السعودية والتي وصلت أعداد المصابين فيها إلى 108571، والوفيات 783 حالة، بات مخالفو الإقامة يشكلون خطراً على المملكة، وذلك لصعوبة تتبُّع حركتهم ومعرفة الأرقام الدقيقة عنهم، وأماكن وجودهم.

وفي السعودية يوجد أكثر من ثلاثة ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية بتقرير لها في سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية والمشتركة بمناطق المملكة كافة خلال الربع الأخير من العام الماضي، (3075645) مخالفاً، منهم (2396112) مخالفاً لنظام الإقامة، و(474086) مخالفاً لنظام العمل، و(205447) مخالفاً لنظام أمن الحدود، حسب الوكالة السعودية.