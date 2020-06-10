زين كرزون تبرر للرجال خيانتهم لأزواجهم وتثير جدلاً
زين كرزون تبرر للرجال خيانتهم لأزواجهم وتثير جدلاً
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الأردنية زين كرزون تثير جدلاً بفيديو عن الخيانة الزوجية: “أنا ما بلوم الرجال” .. هكذا ردّت عليها فتيات

كتب وطن
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أثارت الناشطة الأردنية زين كرزون جدلاً بتصريحٍ بررت فيه خيانة الزوج لزوجته .

وقالت زين كرزون في بثٍ على حسابها في سناب شات إنّ اكثر اسباب المشاكل بين الازواج تعود الى اهمال الزوجة لنفسها .

وقالت: “من الطبيعي يطلع زوجك وتصير عينو زايغة ويشوف غيرك”.

وأشارت إلى أنها على الرغم من مناصرتها للمرأة لا تلوم الرجل فيما يفعل بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله .

وأبدى مغرّدون ردود فعل رافضة لتبرير زين كرزون لخيانة الرجل، معتبرين أنّ الاهتمام مطلوب من الطرفين لكن لا مبرر.

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