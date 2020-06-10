الأردنية زين كرزون تثير جدلاً بفيديو عن الخيانة الزوجية: “أنا ما بلوم الرجال” .. هكذا ردّت عليها فتيات

أثارت الناشطة الأردنية زين كرزون جدلاً بتصريحٍ بررت فيه خيانة الزوج لزوجته .

وقالت زين كرزون في بثٍ على حسابها في سناب شات إنّ اكثر اسباب المشاكل بين الازواج تعود الى اهمال الزوجة لنفسها .

وقالت: “من الطبيعي يطلع زوجك وتصير عينو زايغة ويشوف غيرك”.

وأشارت إلى أنها على الرغم من مناصرتها للمرأة لا تلوم الرجل فيما يفعل بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله .

الشهيرة زين كرزون:



"اذا كنتي مُهملة، الطبيعي الرجل يطلع ويشوف غيرك"! pic.twitter.com/vyaX6uiKnu — We Heard Rumors (@whrumor) June 10, 2020

وأبدى مغرّدون ردود فعل رافضة لتبرير زين كرزون لخيانة الرجل، معتبرين أنّ الاهتمام مطلوب من الطرفين لكن الخيانة لا مبرر.

لا مو طبيعي الزوج الحقيقي ما راح تكون عينه صايغه اللي يأخذها "كعذر" ذا سربوت ومنتهي مأخذ الزواج لعبة — حسن السبع 🎓 (@Hassan_Alsaba9) June 10, 2020

ولما المراه توصل لمرحله هامله نفسها معناتها في الم جواتها بالاحرى يحتويها بدل ما يفكر بنفسه — MS.Miracles 🌻 (@khkw15) June 10, 2020

والله اشفق على اللي تهتم عشان رجال مو عشان نفسها — رغدغد|نمشي OFF31 (@ra4hrq) June 10, 2020

واذا هو مهمل انا اطلع واشوف غيره — so clever🗽. (@some_soul90) June 10, 2020

وين الفرق؟ هوا يطلع يشوف وحده غيري انا اطلع اشوف عشره غيره😎 — 𝙳𝚒𝚊𝚕𝚊.. (@diala_1120) June 10, 2020

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