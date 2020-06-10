الأردنية زين كرزون تثير جدلاً بفيديو عن الخيانة الزوجية: “أنا ما بلوم الرجال” .. هكذا ردّت عليها فتيات

أثارت الناشطة الأردنية زين كرزون جدلاً بتصريحٍ بررت فيه خيانة الزوج لزوجته .
وقالت زين كرزون في بثٍ على حسابها في سناب شات إنّ اكثر اسباب المشاكل بين الازواج تعود الى اهمال الزوجة لنفسها .
وقالت: “من الطبيعي يطلع زوجك وتصير عينو زايغة ويشوف غيرك”.
وأشارت إلى أنها على الرغم من مناصرتها للمرأة لا تلوم الرجل فيما يفعل بسبب عدم اهتمام زوجته بنفسها من أجله .
وأبدى مغرّدون ردود فعل رافضة لتبرير زين كرزون لخيانة الرجل، معتبرين أنّ الاهتمام مطلوب من الطرفين لكن الخيانة لا مبرر.
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