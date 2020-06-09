أحدهم حمل “ساطور”.. “شاهد” ما فعله 3 “بدون” مع شرطيين كويتيين “صادم” وموجة غضب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار حالة من الجدل الكبير، يوثق اعتداء 3 من الأشخاص “البدون” على شرطيين كويتيين في إحدى المحافظات الكويتية.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” قيام رجال الأمن بمحاولة السيطرة على الشبان الذين قاموا بمباشرة الاعتداء على رجال الشرطة، دون أي احترام لمكانتهم وبذلتهم العسكرية.

ونشر الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بياناً حول الحادثة قالت فيه بأنه وأثناء قيام دورية نجدة تابعة لمحافظة العاصمة، بمطالعة الحالة الأمنية فيها، تم مشاهدة مشادة بين 6 أشخاص، وعند توجه رجال الأمن لمحاولة فض المشاجرة، تم التهجم عليهم من قبل شخصين أحدهم يحمل سلاحاً أبيض “ساطور” وتم السيطرة عليهم بنجاح.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية الكويتية بأنه تم تحويل المتهمين لجهة الاختصاص، وتم تسجيل إهانة موظف ومقاومة رجال الأمن بالواقعة، ليتم اتباع الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشهد الكويت منذ عدة أسابيع حالة من الإغلاق وحظر التجول وعدد من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، الذي أصاب معظم دول العالم بحالة من الشلل التام وتسبب بإغلاق المطارات وتسريح الملايين من الموظفين، وأثر بحياة عشرات الملايين من الأشخاص والعمال والمرضى، وسط تحذيرات دولية من ضرورة عدم التراخي في التعامل مع الفيروس الذي قد يأخذ شهوراً طويلة في حربه مع البشرية.

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