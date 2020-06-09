أردوغان يُرعب السيسي ويهدد بسحق اليونان إذا تطاولت على تركيا وهذا ما قاله عن الاسطول الحربي

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداً شديد اللهجة إلى اليونان والدول المعادية لتركيا في حوض البحر المتوسط، مشيراً إلى أن بلاده لديها خمس سفن البحر مع اسطول حربي كامل التسليح والتجهيز.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين: “في حال صدور أي اعتداء من طرف ما سنقوم باللازم، على اليونان التي تلقي تهديدات فارغة تجاهنا وتعتدي على مساجدنا في قبرص الجنوبية أن تعرف حجمها وحدّها، نحذّرها إن لم تعرف حدّها فسنعرفها حدّها”.

وأشار أردوغان، إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، التطورات في ليبيا، لافتاً إلى أنه تناول الملف الليبي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: “قد يتم إخراج حفتر من العملية الانتقالية بليبيا في أي لحظة، فالتطورات تشير إلى ذلك، وعقب مباحثاتي مع ترامب، قد تبدأ صفحة جديدة في المسار بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث توصلنا لبعض التفاهمات”.

واستطرد: “سيكون لدي مباحثات مع السيد بوتين أيضا، كان لديه تصريح بعدم وجود جنود روس هناك، أود التحدث إليه”.

الجدير ذكره، أن الرئيس التركي استقبل قبل عدة أيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، في العاصمة أنقرة، وذلك لتقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.

ولوحظ استقبال أردوغان للسراج بحرارة وحميمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وبينت الصور الرسمية التي نشرها الجانب التركي، إشارة الرئيس التركي لضيفه إلى لوحات فنية بالخط العربي تتضمن عبارات إسلامية.

وفي وقت سابق، دان قادة جمهورية شمال قبرص التركية، تعليق مجهولين العلم البيزنطي على مسجد في مدينة لارنكا بقبرص الرومية.

وقال رئيس جهمورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، في بيان، إن رئيس الشؤون الدينية ببلاده طالب أطالاي، أطلعه على تفاصيل حادثة تعليق “العلم البيزنطي” على مسجد “توزلا” بمدينة لارنكا، مؤكداً ضرورة ملاحقة سلطات قبرص الرومية للفاعلين، وعدم الاستخفاف بالموضوع.

بدوره أعرب رئيس وزراء شمال قبرص التركية، أرسين تتار، عبر بيان على حسابه في فيسبوك، عن إدانته تعليق العلم البيزنطي على مسجد توزلا.

ولفت تتار إلى أن تعليق العلم البيزنطي جاء بعد أسبوع من حادثة إلقاء زجاجات حارقة على باحة مسجد “كوبرولو” في ليماسول بقبرص الرومية، وكتابة عبارات معادية للإسلام والمهاجرين على جدرانه.

ودعا إدارة قبرص الرومية إلى إبداء موقف يضع حدا لمعاداة الإسلام، والقبض على المجرمين الذين رفعوا العلم البيزنطي على المسجد.

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