خارجية “إسرائيل” تثير الجدل بفيديو نشرته وزعمت أنه من قطر.. ما علاقة الأردن؟

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة للخارجية الإسرائيلية وبإشراف أمني عليها، مقطع فيديو على صفحتها بتويتر، زعمت بأنه يوثق غناء مرشد سياحي قطري لسياح إسرائيليين في قطر، يغني لهم عن تل أبيب العاصمة السياسية للكيان الإسرائيلي المحتل.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية الرسمية بتويتر ورصدته (وطن)، ارتداء الشخص الظاهر بالمقطع “لحطّة حمراء” وغناءه مع أغنية ل “تل أبيب”، وقوله للسياح الإسرائيليين “ويلكم تو قطر”.

فيديو من قطر.. مرشد سياحي قطري يغني باللغة العبرية أغنية "تل أبيب يا حبيبي تل أبيب" لسياح من اسرائيل pic.twitter.com/75D3VmbHYj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020

وقالت الصفحة معلقة على المقطع:” فيديو من قطر، مرشد سياحي قطري يغني باللغة العبرية أغنية “تل أبيب يا حبيبي تل أبيب” لسياح من إسرائيل”.

وأثار المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين نفوا أن يكون هذا المقطع فعلاً تم تصويره في قطر، وإنما هي مجرد محاولة من محاولات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية المعروفة، في إيصال رسالة بأنه مرحب به في كل مكان في الوطن العربي، ويركز في الفترة الأخيرة على قطر والكويت.

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ومن الردود التي سجّلت حول المقطع، قال الناشط القطري عبدالله الملا: ” وين الفضيحة بالضبط وبعدين ليكون جنسيته مكتوبة على رأسه، هذا شخص بسيط والسياح ممكن يكونون أمريكان أو من أي بلد ثاني وقالوا له شغل السي دي ولا يعرف شنو اللغة الموجودة”.

وين الفضيحة بالضبط وبعدين ليكون جنسيته مكتوبة على راسه هذا شخص بسيط والسياح ممكن يكونون امريكان أو من أي بلد ثاني وقالوا له شغل السي دي ولا يعرف شنو اللغة الموجودة ! — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) June 8, 2020

وتابع في تغريدة أخرى: “واضح انه أردني من الشعار ولكن بعد ماله ذنب أكيد ما يدري أنهم صهاينة ويستغلون صورته في قضيتهم”.

واضح انه اردني من الشعار ولكن بعد ماله ذنب اكيد ما يدري انهم صهاينة ويستغلون صورته في قضيتهم — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) June 8, 2020

فيما نشر معلق آخر تعليق أرفق فيه صورة من الفيديو، تظهر التاج الملكي الأردني موضوعاً على المرآة التي مقابل السائق، وعلق بكلمة “كذبتم” في إشارة إلى أن المقطع في الأردن وليس قطر.

وتستمر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزارة خارجية الاحتلال، بنفث دخان الفرقة والفتنة داخل الشعوب العربية، عبر عدد هائل من الصفحات التي تستهدف المجتمعات العربية كافة، يحاولون من خلالها نشر الفتن والأكاذيب، وإفقاد الشعوب العربية ثقتها بنفسها وبحكامها، عبر مجموعة من التصرفات التي لها أثر نفسي مدروس مخابراتياً، يؤثر في إيمان الشعوب بالقضية الفلسطينية، ويجعل الكيان الإسرائيلي شيئاً معتاداً عليه من قبلهم.

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