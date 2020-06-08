السعودية هند القحطاني تشعل جدلاً بفيديو الرقص مع ابنتيها .. إحداهما ترتدي فستاناً مكشوف الصدر!

عادت السعودية هند القحطاني لتثير الجدل بين المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما نشرت فيديو جمعها بابنتيها وهنّ يرقصن.

وعقب انتشار المقطع تصدرت هند القحطاني الترند في السعودية، وسط ردود فعل بين المعلقين.

وأبدى البعض إعجابه بالرقصة والبعض الآخر هاجمها على ظهورها مع بناتها وهي ترقص بهذه الطريقة، وانتقدوا الفستان الذي كانت ترتديه إحدى ابنتيها وهو مكشوف عند منطقة الصدر .

ورأى آخرون أن مقطع الرقص هذا، ما هو إلا محاولة جديدة من محاولات القحطاني لجذب الانتباه إليها.

ودائما ما تتعمد السعودية المقيمة بأمريكا هند القحطاني والتي عبرت سابقا عن دعمها للشواذ، إثارة الجدل عبر بثها مقاطع رقص خاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل وتعمدها جذب المتابعين بأسلوب رخيص عبر عرض جسدها وإبراز مفاتنها بشكل وقح.

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