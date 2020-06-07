كاد يوزع الحلوى على السعوديين.. كاتب سعودي “يشمت” بوفاة رمضان شلح ومغردون يُخرسونه

تطاول الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، على الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان شلح عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، مبدياً شماتته بخبر وفاته.

وقال آل الشيخ، في تغريدة رصدتها “وطن”: “رمضان شلح زعيم الجهاد الفلسطيني فطس ولله الحمد وهو ومعه هنية من عملاء الفرس وقد تشيعا وعملا على تشييع أهل غزة المحتلة من قبل هؤلاء الخونة”.

رمضان شلح زعيم الجهاد الفلسطيني فطس ولله الحمد وهو ومعه هنية من عملاء الفرس وقد تشيعا وعملا على تشييع اهل غزة المحتلة من قبل هؤلاء الخونة .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) June 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على الكاتب البذيء، فيما اعتبر سعوديين أن تغريده جلبت المسبة والعار للسعوديين، مستذكرين محاسن الأمين العام للجهاد الإسلامي.

عقبالك و عقبالهم pic.twitter.com/Rn4oQh2WX7 — BU MOHAMMED (@BUMOHAMEDYEMEN) June 6, 2020

رمضان شلح ..خسرت فلسطين والعالم قائدا فذا مثقفا مخلصا لفلسطين وبوصلة للقدس، لا يمكن تعويضه

طاهر القلب ، نظيف الكف واللسان . لم يبحث عن منصب ولا سلطة ولا جاه ولا مال .. يحمل في قلبه ايمانا لا ينضب ، وثباتا كالجبال ، وصدقا مثل دعوة مظلوم

رحمة الله على روحك — وطن ♥️ 🇵🇸 (@odaimunther) June 6, 2020

اتق الله

جبت السب والكلام لنفسك ولنا — ابو محمد الحربي (@obeid3) June 7, 2020

أحسن من بول الإسرائيلى الذي تتجرعة كل ساعة ٠ — شمس الخالدي المخزومي (@Fhh3033) June 7, 2020

نحن نحب السعودية وشعبها كما نحب شهيدنا الدكتور المجاهد / رمضان شلح

ونرجوا من الأخ محمد عدم المغالطة والسب لشهيدنا — [email protected] (@Majdabedhotmai1) June 6, 2020

ولكو انتو اوسخ شعب ولك والله حرام تسكنو بمكة أخركو مزابل اهل غزة والله حتى بمزابلنا ما بنتشرف فيكو يا بهيم يا غجر ولكو انتو اهل النفاق ولكو انتو جدكو ابن سلول خان النيي انتو بدكو تطلعو ملائكة مثلا اصلا الجنة ربنا موش هيوريكو ياها يا همج يا بهايم يا ولاد البهايم — ABO ISLAM (@Mosa_G_Madi) June 6, 2020

بتلومو الدكتور على العلاقة مع ايران بيوم من الايام حكى انه مستعد يقطع علاقته مع ايران في حال استعداد اي بلد عربي لتدريب ودعم الحركة وانه مستعد لارسال عناصر الحركة لأي بلد عربي مستعد لتدريبهم كان جيت انتا وحكومتك الجربة تتبنى الحركة المقاومة بس انتو موش فاضيين تتبنوا حدا — ABO ISLAM (@Mosa_G_Madi) June 6, 2020

يا انجس ما انجبت السعودية يا ابن الهلس يا ابن الواطي يا ابن الدايخة ولك صرمة الشهيد رمضان شلح اطهر منك ومن اهلك يا خاين يا عميل الصهاينة والامريكان — ربيع صافي (@RabeeSafi) June 6, 2020

الجدير ذكره، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، الدكتور رمضان شلح، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض والعلاج.

ونعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شلح.

يذكر أن الكاتب السعودي اعتاد التطاول على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لإرضاء مسؤوليه وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ولإفساح المجال أمام تمرير فكرة التطبيع مع إسرائيل على السعوديين والعالم.

ورمضان شلح من مواليد فبراير/شباط عام 1958، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ودرس الاقتصاد في جامعة الزقازيق المصرية، وتخرج منها سنة 1981.

وحصل شلح عام 1990 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بالولايات المتحدة بين عامي 1993 و1995.

وتولى عام 1995 منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مالطا.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهمت إسرائيل شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات الجهاد ضد أهداف إسرائيلية.

وأدرجته واشنطن على قائمة الشخصيات الإرهابية عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) على قائمة المطلوبين.