كاد يوزع الحلوى على السعوديين.. كاتب سعودي “يشمت” بوفاة رمضان شلح ومغردون يُخرسونه
تطاول الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، على الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان شلح عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، مبدياً شماتته بخبر وفاته.
وقال آل الشيخ، في تغريدة رصدتها “وطن”: “رمضان شلح زعيم الجهاد الفلسطيني فطس ولله الحمد وهو ومعه هنية من عملاء الفرس وقد تشيعا وعملا على تشييع أهل غزة المحتلة من قبل هؤلاء الخونة”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على الكاتب البذيء، فيما اعتبر سعوديين أن تغريده جلبت المسبة والعار للسعوديين، مستذكرين محاسن الأمين العام للجهاد الإسلامي.
الجدير ذكره، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أعلنت أمس السبت، وفاة الأمين العام السابق للحركة، الدكتور رمضان شلح، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض والعلاج.
ونعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية شلح.
يذكر أن الكاتب السعودي اعتاد التطاول على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية لإرضاء مسؤوليه وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ولإفساح المجال أمام تمرير فكرة التطبيع مع إسرائيل على السعوديين والعالم.
ورمضان شلح من مواليد فبراير/شباط عام 1958، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ودرس الاقتصاد في جامعة الزقازيق المصرية، وتخرج منها سنة 1981.
وحصل شلح عام 1990 على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا، وعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة جنوبي فلوريدا بالولايات المتحدة بين عامي 1993 و1995.
وتولى عام 1995 منصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في مالطا.
وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، اتهمت إسرائيل شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات الجهاد ضد أهداف إسرائيلية.
وأدرجته واشنطن على قائمة الشخصيات الإرهابية عام 2003، وفي نهاية عام 2017 أدرجه مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) على قائمة المطلوبين.