غادة عويس تُغضب أميراً سعودياً بعد دعوتها للارتقاء بالحوار والأخير يتحجج بطاعة “ولاة الأمر

أشعلت الإعلامية اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي مع أمير سعودي، بسبب تغريدة لها حول الارتقاء بالحوار على موقع “تويتر”.

وقال الإعلامية عويس، في تغريدة رصدتها “وطن”: “السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف إلى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي مبس ومبز هو نقل مقر تويتر الشرق الاوسط من دولة الامارات”.

السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف الى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي #مبس و #مبز هو نقل مقر تويتر الشرق الاوسط من دولة الامارات.غرّدوا على هاشتاغ:#Change_Office_Twitter_Dubai https://t.co/5rxq1tkb0Z — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 6, 2020

وفي تغريدة أخرى، طالبت عويس، متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التغريد على هشتاق يطالب بنقل مقر تويتر الشرق الأوسط من الإمارات.

ارجو من متابعيني الكرام التغريد على هاشتاغ:

#Change_Office_Twitter_Dubai — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 6, 2020

عويس أغضبت الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، ولجان الذباب الإلكتروني، الذي يخشون نقل مقر “تويتر” من الإمارات، ورد الأمير السعودي على الإعلامية بالقول: “الجمل لايرى اعوجاج رقبته”.

وأضاف الأمير السعودي، في تغريدة رصدتها “وطن” زاعماً: “كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الاحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وافتراء يصنف بقاموسك بالحجة، في النهاية من دق الباب لقى الجواب”.

الجمل لايرى إعوجاج رقبته

كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الإحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وإفتراء يصنف بقاموسك بالحجة ، في النهاية من دق الباب لقى الجواب https://t.co/iVnllGHS7E — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 6, 2020

الرد جاء سريعاً من الإعلامية عويس، على تغريدة الأمير السعودي، وقالت: “أعرض كصحفية الأوضاع السياسية المهمة في البلدان وأطرح أسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة أمرك”.

وأضافت عويس: “نحن في 2020 ولسنا بالقرون الوسطى، عندما أتحدث بالسياسة عليك أن ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة، أتفهّم ظروفك وربما أنت مضطر للدفاع أو حتى مقتنع، إنما البذاءة حجة الضعيف والجاهل”.

اعرض كصحفية الاوضاع السياسية المهمة في البلدان واطرح اسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة امرك فنحن ب٢٠٢٠ولسنا بالقرون الوسطى.عندما اتحدث بالسياسة عليك ان ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة.أتفهّم ظروفك وربما انت مضطر للدفاع او حتى مقتنع،انما البذاءة حجة الضعيف والجاهل.تحياتي. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 6, 2020

الأمير السعودي رد على ما كتبته عويس على صفحته، بتغريدة جديدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “تناقض عجيب ومثير للاهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك”.

وأضاف: “للعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون، الكذب وسيلة الضعيف للهروب”، وفق قوله.

تناقض عجيب ومثير للإهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك وللعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة ، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون ، الكذب وسيلة الضعيف للهروب https://t.co/M9krDUcU8H — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 7, 2020

ودخل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السجال الدائر بين الطرفين، مهاجمين النظامين السعودي والإماراتي والذباب الإلكتروني التابع لهما، ومؤيدين موقف الإعلامية عويس.

يا سطام ، ولي الأمر الشرعي لا يكون صناعة أجنبية معاديه للإسلام و المسلمين .. جدك عبدالعزيز هو صناعة إنجليزية و قد تعهد للإنجليز في عدة مناسبات بأن لا يخرج عن طاعتهم وكان يأخذ راتب شهري منهم و لولا الله عز و جل ثم الإنجليز لما عرف أحد جدك ( المؤسس ) أنتم اساسكم صناعة إنجليزية . pic.twitter.com/3bnLTCeeND — أبو بكر الصديق (@KashifBinSadiq) June 7, 2020

ولاة الامر لا يسرقون شعوبهم ولا يتاجرون بحقوقهم وثرواتهم. 1.2 ترليون دولار ثروة ال سعود من اين لهم هذا وباي حق ملكو هذا مات رسول الله ودرعه مرهون عند يهودي ومات الصحابة والتابعون ولم يخلفو ثروة غير السمعة الطيبة والعمل الصالح. اي ولاة امر تتحدث عنهم باي حق تسرقون الاموال — 🍃رجل قديم🍃 (@nas77777777) June 7, 2020

عاجل !

المملكة العربية السعودية تكشف عن مشروع طائرة مسيّرة تنافس #البيرقدار التركية وبن زايد يبعث التهاني ويبارك لأمير البوبجي🔥

" مافيه لبن مراعي "

#Change_Office_Twitter_Dubai pic.twitter.com/DJQp6hoxjg — الرادع اليمني (الجيش الوطني) (@jaich123) June 7, 2020

تتحدث عن الشرع هنا ياكلب عندما تاتي لاولاة الامر، لكن المراقص والشكشكة واكل اموال الشعب هذا جائز، انكشفتوا ياكلاب ال سعود — Mohammed Ali (@Mohamme74758553) June 7, 2020

الجدير ذكره، أن السعودية والإمارات تشكل لجان إلكترونية عرفت باسم “الذباب الإلكتروني” وذلك للهجوم على معارضي البلدين وتشويه سمعتهم من خلال افتراء الأكاذيب ونشر المعلومات المضللة للعامة.