لا يوفقك ياحسن نصر الله”.. “شاهد” ولعت في لبنان بعد التطاول على “أم المؤمنين” وهذا ما جرى

شهدت منطقة ” عين الرمانة”، في لبنان، الليلة الماضية، اشتباكات مسلحة بين مناصري حزب الله وحزب القوات اللبنانية الذين تجمّعوا بشكل كثيف في شوارع عين الرمانة، بعد توجيه شبّان شيعة إهانات لأم المؤمنين “السيدة عائشة”.

وتداول ناشطون فيديوهات أظهرت الاشتباكات المسلحة وتبادل إطلاق النار بين الجانبين، وحالة الغضب التي سادت المنطقة اثر المناوشات.

على وقع الإشتباكات الحاصلة بعد قيام أتباع ميليشيا "حزب الله" وحركة أمل بشتم السيدة عائشة رضي الله عنها..



سيدة في بيروت تصرخ "الله لا يوفقك يا حسن نصر الله"#حزب_الله_ارهابي #لبنان__ينتفض #الكويت pic.twitter.com/mfjqy4vYay — ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ الإخبارية (@masilanews) June 6, 2020

وعاشت العاصمة اللبنانية ليلة متوترة نتيجة التشنج الناجم عن الاشتباكات بعد توجيه شبّان شيعة إهانات لأم المؤمنين “السيدة عائشة”.

وسادت حالة من الغضب في صفوف الأوساط السنية، فنزل شبّان سنّة الى شوارع الطريق الجديدة وقطعوا طرقات قصقص والناعمة وخلدة وطرابلس والمصنع.

وأطلق الشبان الغاضبون في الطريق الجديدة شتائم للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وسرعان ما تطوّر الوضع إلى إطلاق عيارات نارية.

وفي سياق متصل، نبه رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري من مغبة الانجرار وراء تصرفات يمكن أن تهدد السلم الأهلي وتفسح المجال أمام الجهلة لإشعال الفتنة بحسب تعبيره.

اتوجه الى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهاً الى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الاهلي وتفسح في المجال امام الجهلة لاشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد ١/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

وأضاف الحريري في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “إن أي تطاول على السيدة عائشة أمر مشين ومرفوض أصابنا جميعا في الصميم ويشكل إهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وإدانة عن أولي الأمر في السياسية ورجال الدين من إخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن أهل السنة ودار الفتوى تحديدا”.

ان اي تطاول على السيدة عائشة امر مشين ومرفوض اصابنا جميعاً في الصميم ويشكل اهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف ٍ واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وادانة عن اولي الامر في السياسية ورجال الدين من اخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن اهل السنة ودار الفتوى تحديداً ٢/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

واستطرد الحريري: “ندائي إلى كافة الأهل والأحبة في كل المناطق أن نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها” .

ندائي الى كافة الاهل والاحبة في كل المناطق ان نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها. ٣/٣ — Saad Hariri (@saadhariri) June 6, 2020

من جانبه اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة أمل الشيخ حسن المصري، أن “ما يتم تناقله عبر بعض وسائل التواصل المشبوهة هو محاولة مكشوفة لبث الفتنة بين المؤمنين، وهو خارج نطاق القيم النبيلة والأخلاق الإسلامية الحميدة”.

ولفت المصري إلى “ضرورة الانتباه من قليلي الدين والإيمان الذين يحاولون أن يصيبوا المسلمين بمقدساتهم وهم لا يعلمون أن أهم مبادئ مدرسة أهل البيت هي أن “تكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا”، مضيفا “هذه المدرسة التي نصرّ على التمسك بها والتي ستكون دائما بالمرصاد لكل من يحاول العبث وبث الفتنة بين المسلمين والمؤمنين”.