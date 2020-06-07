صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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“لا تسمحوا للسود بخداعكم”.. “شاهد” أمريكي يقتدي بـ”ابن سلمان” ويحمل منشاره لإرهاب المتظاهرين!

كتب وطن
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أقدم رجل أمريكي على إرهاب المتظاهرين ضد العنصرية في الأمريكية، على طريقة وذلك باستخدام المنشار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن”، الرجل الأمريكي وهو يحمل منشاراً لإرهاب المتظاهرين، مطلقاً تصريحات عنصرية قال فيها: “لا تسمحوا للسود بخداعكم”، محاولاُ إرهابهم بالمنشار.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن كيفية تعلم المواطن الأمريكي مبدأ المنشار ومن أين تعلمه، في إشارة لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

الجدير ذكره ان احتجاجات أمريكية اندلعت في عدد من الولايات أبرزها كان العاصمة واشنطن، بعد مقتل مواطن أمريكي أسود على يد شرطي، الأمر الذي اعتبره الأمريكيين قمة في العنصرية تجاه السود.

وقبل نحو عامين قتل رجال محمد بن سلمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول خنقاً، ثم أقدموا على تقطيع جثته بالمنشار وفق ما أثبتت التحقيقات التي أجرتها منظمات دولية والولايات المتحدة وتركيا.

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