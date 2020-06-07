“لا تسمحوا للسود بخداعكم”.. “شاهد” أمريكي يقتدي بـ”ابن سلمان” ويحمل منشاره لإرهاب المتظاهرين!

أقدم رجل أمريكي على إرهاب المتظاهرين ضد العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، على طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك باستخدام المنشار.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رصدته “وطن”، الرجل الأمريكي وهو يحمل منشاراً لإرهاب المتظاهرين، مطلقاً تصريحات عنصرية قال فيها: “لا تسمحوا للسود بخداعكم”، محاولاُ إرهابهم بالمنشار.

يحمل منشاراً يهدد الناس به..و يقول لهم "لا تسمحوا للسود بخداعكم"..يحاول إقناعهم بالمنشار! pic.twitter.com/o4SH9dWeWz — عثمان آي فرح (@ayfaraho) June 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن كيفية تعلم المواطن الأمريكي مبدأ المنشار ومن أين تعلمه، في إشارة لما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

" فن أقناع الأخيار.. بإستخدام المنشار "



ياترى من أين تعلم هذا المبدأ🤦🏻‍♀️ https://t.co/4F8MfplAYZ — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) June 6, 2020

مبس للتدريب و التطوير بيكيفية استخدام المنشار — bassamahmet (@jibraeltc) June 6, 2020

من صاحب المنشار😂 — Qatar(9949) (@9949Qatar) June 6, 2020

هذا الأمريكي قرأ كتاب: الصارم البتار باستخدام المنشار

وطبقه بحذافيره — الجبل الفلسطيني (@palmountain75) June 6, 2020

ابو منشااااااااار والله الفكره وصلت USA🤦‍♀️ — بنت الشيخ (@MunaSacuudi) June 6, 2020

ولكن برآة الإختراع تضل لنا 😂😂 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) June 6, 2020

براءة الإختراع مسجلة باسم الملهَم…و هو مُلهِم أيضا😂 — Anouar Idrissi (@AnouarM6) June 6, 2020

من كثرة ما تكلمت بها الإعلام ربما يمنع بيعه في الاسواق والسبب فضيلة المنشار بن سلمان 😁 — abduttawaab (@abduttawaab) June 6, 2020

الجدير ذكره ان احتجاجات أمريكية اندلعت في عدد من الولايات أبرزها كان العاصمة واشنطن، بعد مقتل مواطن أمريكي أسود على يد شرطي، الأمر الذي اعتبره الأمريكيين قمة في العنصرية تجاه السود.

وقبل نحو عامين قتل رجال محمد بن سلمان الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول خنقاً، ثم أقدموا على تقطيع جثته بالمنشار وفق ما أثبتت التحقيقات التي أجرتها منظمات دولية والولايات المتحدة وتركيا.