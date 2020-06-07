“يا رئيس مصر الجليل تحرك”.. دعوة كويتية لتدخل مصري عسكري في ليبيا تثير جدلا واسعا

تسبب الكاتب الكويتي المثير للجدل أحمد الجارالله، في بلبلة كبيرة وحالة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد دعوته رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لتدخل عسكري في ليبيا لدعم ميليشيات حفتر بعد انهيارها أمام قوات حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا.

وكتب “الجارالله” في تغريدته التي أثارت جدلا واسعا ورصدتها (وطن) ما نصه:”يارئيس مصر الجليل أيدك العالم في وقفتك مع الجريحه ليبيا التي حشدت لها تركيا والاخوان المسلمين كل مجرمي العالم يارئيس مصر الجليل لا نريد أن نري ليبيا مثل اليمن ولا مثل العراق”

يارئيس مصر الجليل أيدك العالم في وقفتك مع الجريحه ليبيا التي حشدت لها تركيا والاخوان المسلمين كل مجرمي العالم يارئيس مصر الجليل لانريدأن نري ليبيا مثل اليمن ولامثل العراق الشعب الليبي القليل العدد يذبح وتركيا وجحافل الاخوان يطمعون في ثروتهاوجوارأرض النيل التي سبق وأن آذوهاونهبوها — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 7, 2020

وتابع معتبرا الدعم التركي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا تدخل أجنبي واحتلال:”الشعب الليبي القليل العدد يذبح وتركيا وجحافل الاخوان يطمعون في ثروتهاوجوارأرض النيل التي سبق وأن آذوهاونهبوها”

وقوبلت تغريدة الكاتب الكويتي المحسوب ضمن أبواق الإمارات الإعلامية وأقلام السعودية المأجورة، بحسب وصف نشطاء بهجوم واستنكار واسع من قبل متابعيه مستغربين سبب تدخله في الشأن الليبي ودعمه لجنرال الإمارات الفاشل خليفة حفتر.

اتصدق انك مضحك ناشد صاحبك بشار خلها تكمل — Obaid Alajmi (@ObaidAlajmi9) June 7, 2020

الصنف مضفع الليله — أبو عبدالله (@ALHJAJINA) June 7, 2020

وسخر منه حساب باسم “الفليلسوف” قائلا:”على أساس حفتر هو عمر ابن الخطاب”

على أساس حفتر هو عمر ابن الخطاب — الفيلسوف🇰🇼 (@Q1Q2Q3Q4Q5Hm) June 7, 2020

وكتب آخر مستنكرا تحريضه ضد الحكومة الشرعية:”الشعب الليبي حر في اختيار طلب المساعدة من أي جهة يريدها لماذا كل هذا التحريض والزج بمصر وانت تعلم انها لا تمتلك القوة الفعلية ولا تجيد إلا الحرب الكلامية والإعلام الكاذب، ما هو هدفك من هذا التحريض؟”

الشعب الليبي حر في اختيار طلب المساعده من أي جهة يريدها لماذا كل هذا التحريض و الزج بمصر وانت تعلم انها لا تمتلك القوة الفعليه ولا تجيد الا الحرب الكلاميه و الإعلام الكاذب .

ما هو هدفك من هذا التحريض ؟ — عيني بعينك (@3ayneeb3aynek) June 7, 2020

من جانبه قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إنه وصلته أنباء عن تمركز أسراب من الطائرات المصرية المقاتلة والعمودية في قاعدة سيدي براني قرب السلوم.

انباء عن تمركز اسراب من الطائرات المصرية المقاتله و العمودية في قاعدة سيدي براني قرب السلوم و انا اقول لا اعلم عن دقة هذه المعلومات لكنني متأكد ان مصر لن تتورط بارسال اي جندي لليبيا و لو تدخل طيرانها فستطلب حكومة الوفاق الشرعية الحماية التركية وهذا سيكون اكبر مما تتحمله مصر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 7, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدته (وطن): “وأنا أقول لا اعلم عن دقة هذه المعلومات لكنني متأكد ان مصر لن تتورط بارسال اي جندي لليبيا و لو تدخل طيرانها فستطلب حكومة الوفاق الشرعية الحماية التركية وهذا سيكون اكبر مما تتحمله مصر”

هذا وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس السبت، سيطرتها على مخزن في مدينة ترهونة، يضم كميات كبيرة من الألغام.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تستخدم تلك الألغام، في تفخيخ المساجد والطرقات ومنازل المدنيين بالعاصمة.

وفي وقت سابق، حذرت حكومة الوفاق الليبية من أن قوات حفتر قامت بتفخيخ منازل مدنيين بطرابلس، قبل فرارها منها، وطالبت السكان بعدم العودة إلى منازلهم قبل تطهيرها وتأمينها.

كما أعربت الأمم المتحدة أيضا عن قلقها من تفخيخ قوات حفتر منازل المدنيين في العاصمة.

والجمعة، أعلنت قوات الوفاق، أن قواتها حررت بالكامل مدينة ترهونة، كما أقر المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري بخسارة المدينة.

ويأتي تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق تحرير طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، التي أعلنت، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرقي طرابلس، بعد يوم من إعلانها استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما أخفق في السيطرة على طرابلس.