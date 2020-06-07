تطور جديد بقضية الكويتية المتحولة جنسياً مها المطيري بعد اتهامها رجال الأمن في سجن الرجال باغتصابها

في تطور جديد بقضية الكويتية المتحولة جنسيا مها المطيري والتي أثارت جدلا واسعا، أمرت النيابة العامة الكويتية باستمرار حجز “مها” التي ظهرت بمقطع فيديو تزعم فيه أن رجال الأمن تعدوا عليها ووصل الأمر للتحرش والاغتصاب خلال فترة احتجازها في السجن، على ذمة قضية التشبه بالجنس الآخر.

وقال حساب “المجلس” المختص بأخبار الكويت المحلية عبر تويتر: “النيابة العامة تأمر باستمرار حجز مواطن ادعى بمقطع فيديو تعدي رجال الأمن عليه أثناء فترة احتجازه في السجن على ذمة اتهامه بقضية التشبه بالجنس الآخر”

النيابة العامة تأمر باستمرار حجز مواطن ادعى بمقطع فيديو تعدي رجال الامن عليه اثناء فترة احتجازه في السجن على ذمة اتهامه بقضية التشبه بالجنس الآخر. pic.twitter.com/q7T19h5qQL — المجلس (@Almajlliss) June 7, 2020

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل عدة أيام بمقطع فيديو للمواطن الكويتي المتحول جنسياً لامرأة تدعى “مها المطيري” زعمت فيه بأنها تعرضت للاغتصاب والتحرش من قبل عناصر الشرطة وتم حبسها في سجن الرجال.

وقالت المطيري في حساب عبر تطبيق سنا بشات باسم “ططوة المطيري” وهي تبكي وتقول بأنها وضعت بسجن الرجال بالكويت بسبب تحولها جنسياً، وتعرضت للاغتصاب داخل السجن، مع مطالبتها بوضعها بسجن النساء.

وأوضحت بأنها تتعرض للاغتصاب والتحرش و”يتحسسون جسدها” داخل السجن من رجال كبار، وقالت: “لما تجيبون علي رجال شرطة يتعسسون علي وانا ايش ذنبي، ليش تقطوني سجن الرجال ما أحب سجن الرجال كله تحرش ونبيكم تدرون ليش تقطوني ليش تعزلوني ليش تقطوني بهالرجال متر في متر وبرد”.

وأضافت: “عشان انا بنية الله خلقني بنية وانا بدفع فلوس الدنيا عشان أبقى رجال طبيعي، ليش تسوون فيني كدة”.

وأكدت مها المطيري بأن هناك حالة شبيهة بها كانت بنت، وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر، وتصدر هاشتاق “ططوة المطيري على مواقع التواصل حينها تفاعلاً مع مقطع الفيديو الذي قامت بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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