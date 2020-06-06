“يا وائل اصحى”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الوافد في البحرين بعدما “سكر” من شرب الخمر وأثار موجة غضب واسعة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُثير للجدل، بعدما سمحت البحرين ببيع الخمور.
ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مُواطن بحريني يُوثق حال وافد في حالة سكر بسبب شربه كميات كبيرة من الخمر، ويقول المواطن: “طالعوا ياجماعة، هذه حالة، سكران وسط الديرة، اصحى وائل، والحل معهم؟ شاهدوا هنا منازل وهنا أطفال، وهذا السكران يقطن وسطهم”.
وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من بيع الخمور الذي سيؤدي إلى انتشار الجريمة، وطالبوا بالضرب بيد من حديد على مُتعاطي وبائعي الخمر، وألقوا باللوم على الحكومة التي سمحت لهم ببيع وشراء الخمور.
يُذكر أن بيع الخمور كان موجود في البحرين قبل الوجود الأوروبي عبر التجارة والتنقّل والتصنيع المحليّ الذي تمثل في صناعة “ليكر التمور” من مدابس التمور التي وجد لها أكثر من أثر في مواقع اثرية وتاريخية مختلفة امتداداً إلى حقب حضارة دلمون القديمة ومنها موقع قلعة البحرين الشهير المدرج ضمن قائمة التراث الإنساني لليونسكو، ويعود عمر حضارة دلمون إلى 2800 قبل الميلاد.
وفي العام الماضي، قررت حكومة البحرين تخفيضَ أسعار الخمور بنسبة كبيرة بعد أن قررت بخفض الضريبة على هذه السلع من 225% إلى 125%، أي بنسبة تصل إلى النصف، وتشمل جميع أنواع الخمور والنبيذ والبيرة وغيرها.
وقد تأخر تطبيق هذه الضريبة على الكحول عن باقي السلع مثل المشروبات الغازية والسجائر، بطلب من الموردين لهذه السلعة، لحين الانتهاء من المخزون.
وتعتبر البحرين من الدول القليلة في دول الخليج العربية التي تُجيز بيع واستيراد المشروبات الكحولية.