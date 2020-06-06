“يا وائل اصحى”.. “شاهد” ماذا فعل هذا الوافد في البحرين بعدما “سكر” من شرب الخمر وأثار موجة غضب واسعة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مُثير للجدل، بعدما سمحت البحرين ببيع الخمور.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، مُواطن بحريني يُوثق حال وافد في حالة سكر بسبب شربه كميات كبيرة من الخمر، ويقول المواطن: “طالعوا ياجماعة، هذه حالة، سكران وسط الديرة، اصحى وائل، والحل معهم؟ شاهدوا هنا منازل وهنا أطفال، وهذا السكران يقطن وسطهم”.

البحرين | سماح الدولة ببيع الخمور يؤرق الاهالي في الأحياء السكنية. pic.twitter.com/lHzDdTGYKO — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) June 5, 2020

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم من بيع الخمور الذي سيؤدي إلى انتشار الجريمة، وطالبوا بالضرب بيد من حديد على مُتعاطي وبائعي الخمر، وألقوا باللوم على الحكومة التي سمحت لهم ببيع وشراء الخمور.

نرجع ونقول مليون مره الشره مو عليهم على إلا موفرنه ليهم ومتساهل وياهم.. حسافة عليش يابحرين 💔 — ᒪᗩᑌᒪIᗩ (@bahrain_Dora) June 5, 2020

الضرب احسن حل بس يكون كله في البطن حق ماتبين اصابات لين راح اشتكى ومنه يتوب ومايفكر يسكر 👌 — إراده لاتعرف الهزيمه (@aladraj5) June 5, 2020

ما في حل ،مثل اليوم في البحر جالس في سيارتي ومقفل النوافذ عليي جات الشرطه صورتني وتركت الاجانب pic.twitter.com/YpaHORMVno — Moh'd Abdulla 🇧🇭 (@m7alrosani) June 5, 2020

لا ولابس كمام بعد 😫 — moony_179 (@moony_179) June 5, 2020

المفروض يبلغون عنهم على طول ويسو عريضه ويوقعو كل اهل القريه وطردون هالاشكال هؤلاء المفروض يمنع عليهم السكن في اماكن سكن المواطنين

الا اذا كانو عوائل — Umziyad (@Umziyad51571227) June 5, 2020

يُذكر أن بيع الخمور كان موجود في البحرين قبل الوجود الأوروبي عبر التجارة والتنقّل والتصنيع المحليّ الذي تمثل في صناعة “ليكر التمور” من مدابس التمور التي وجد لها أكثر من أثر في مواقع اثرية وتاريخية مختلفة امتداداً إلى حقب حضارة دلمون القديمة ومنها موقع قلعة البحرين الشهير المدرج ضمن قائمة التراث الإنساني لليونسكو، ويعود عمر حضارة دلمون إلى 2800 قبل الميلاد.

وفي العام الماضي، قررت حكومة البحرين تخفيضَ أسعار الخمور بنسبة كبيرة بعد أن قررت بخفض الضريبة على هذه السلع من 225% إلى 125%، أي بنسبة تصل إلى النصف، وتشمل جميع أنواع الخمور والنبيذ والبيرة وغيرها.

وقد تأخر تطبيق هذه الضريبة على الكحول عن باقي السلع مثل المشروبات الغازية والسجائر، بطلب من الموردين لهذه السلعة، لحين الانتهاء من المخزون.

وتعتبر البحرين من الدول القليلة في دول الخليج العربية التي تُجيز بيع واستيراد المشروبات الكحولية.