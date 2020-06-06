“#غلق_منافذ_ظفار٤” يشعل الجدل بعُمان ومناشدة عاجلة للسلطان هيثم والحكومة للتحرك قبل تكرار “كارثة” مسقط

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة تحت بعنوان “#غلق_منافذ_ظفار4″، وتمثل في مناشدة عاجلة للحكومة أطلقها ناشطون عمانيون وخاصة أهالي محافظة “ظفار” بضرورة التحرك لإغلاق كافة منافذ المحافظة أمام السياح خوفاً من وصول وباء كورونا لها.

تعودنا سنوياً الألتقاء بالأخوة الأصدقاء والزملاء من جامعة السلطان أو زملاء العمل هنا في خريف ظفار

واليوم سبقونا بالاتصال للاطمئنان والتضامن في عدم القدوم للمحافظة، لهم منّا كل الاحترام ونسأل الله أن يرفع عنّا هذه الجائحة ويجمعنا على خير#سلامة_ظفار_من_سلامتك#غلق_منافذ_ظفار٤ pic.twitter.com/QpmkHSA5DY — hassan jaboub Alhakli (@hassanjaboub) June 6, 2020

وغرد عديد من النشطاء العمانيين عبر الوسم مطالبين بضرورة غلق المنافذ المؤدية للمحافظة السياحية، فيما اعتبر آخرون أن غلق المنافذ ليس بالقرار الصحيح وهو “غير ضروري” على حد قولهم.

حسب الفيديو المنشور من حساب وزارة الصحة شخص واحد مر على ٤ أماكن عمله و٣ مؤسسات أخرى وكان سبب في نشر امرض لأكثر من ١٧٠ شخص.

هذا شخص واحد

فالسائح اذا اتى مصاب كم محطة بترول بيمر وهو بالطريق كم مطعم كم فندق كم موقع سياحي كم سوبر ماركيت وبالتاكيد اسرته اللي بالسياره#غلق_منافذ_ظفار٤ pic.twitter.com/1IyVSfCdCD — سعيد محاد (@Said_ALmashani) June 6, 2020

#غلق_منافذ_ظفار٤

هو المطْلب.ليس لعدم الرغبه بالزوار، بل للوضع العالمي الذي من الممكن أن ياتي به الزوار الى محافظتنا، عزيزي و اخي مواطني عمان الراغبي المجيئ إلى ظفار للسياحه اريد ان أخبرك بأن زيارتك تعارض الجانب الديني و الاجتماعي و الانساني، نناشد ضمائركم، نناشد معزتكم لنا،شكرا pic.twitter.com/vPF8OXM4Sf — _-/ الـمغرد الظفاري__- (@mfgg76370246) June 6, 2020

لايبدو أن هناك مؤشر لدى اللجنة العليا للأغلاق حتى الآن،لذلك سوف نناشد

اخواننا السياح الكرام:

نناشدكم بكل القيم والروابط الوطنية والأجتماعية أن تلتمسو لنا العذر هذا العام دون لومٍ او عتب،

وأنتم تدركون حجتنا وتعلمون السبب.#غلق_منافذ_ظفار٤

#سلامه_ظفار_من_سلامتك — سالم المعشني (بوعامر) (@s_a_71) June 6, 2020

ومن التغريدات التي رصدتها “وطن” عبر الوسم، قال أحد المتفاعلين: ” تم إغلاق ولاية مطرح ولم يثر أحد وكنا قلبا وقالبا مع قرارات اللجنة، وأمس تم إغلاق سوق الخضروات بالسيب، واليوم عندما نطالب بكف البلاء عن محافظة ظفار ونطالب #غلق_منافذ_ظفار٤ نتهم بإثارة المناطقية ؟ منطق غريب وعجيب .”

تم إغلاق ولاية مطرح ولم يثر أحد وكنا قلبا وقالبا مع قرارات اللجنة وامس تم إغلاق سوق الخضروات بالسيب واليوم عندما نطالب بكف البلاء عن محافظة ظفار ونطالب #غلق_منافذ_ظفار٤ نتهم بإثارة المناطقية ؟

منطق غريب وعجيب . — Musallam Hardan (@oman4ever1111) June 6, 2020

فيما نشر مغرد آخر مقطع فيديو يتحدث فيه عن أن محافظة ظفار مليئة بمرضى القلب ونسبة الإصابة بمرض الربو عالية، وأنه يجب أن يتم الحفاظ على المدينة من خطر الوباء، معتبراً بأن الموضوع في غاية الخطورة وأن هناك ناس كثر في حالة خوف ورعب من الموضوع.

كلمة أخويه من ظفار الى كل مواطن حريص على اخوانه #غلق_منافذ_ظفار٤ pic.twitter.com/N3drP2oRP0 — عبدالرحيم الجعفري (@abdo__94) June 6, 2020

وكتب آخر موضحا أن الإغلاق لأجل السلامة العامة: “غلق منافذ ظفار٤ هو المطْلب.ليس لعدم الرغبة بالزوار، بل للوضع العالمي الذي من الممكن أن يأتي به الزوار إلى محافظتنا”.

#غلق_منافذ_ظفار٤

هو المطْلب.ليس لعدم الرغبه بالزوار، بل للوضع العالمي الذي من الممكن أن ياتي به الزوار الى محافظتنا، عزيزي و اخي مواطني عمان الراغبي المجيئ إلى ظفار للسياحه اريد ان أخبرك بأن زيارتك تعارض الجانب الديني و الاجتماعي و الانساني، نناشد ضمائركم، نناشد معزتكم لنا،شكرا pic.twitter.com/vPF8OXM4Sf — _-/ الـمغرد الظفاري__- (@mfgg76370246) June 6, 2020

وتابع: ” عزيزي وأخي مواطني عمان الراغبين بالمجيئ إلى ظفار للسياحة، أريد أن أخبرك بأن زيارتك تعارض الجانب الديني و الاجتماعي و الإنساني، نناشد ضمائركم، نناشد معزتكم لنا،شكرا”.

فيما غردت مواطنة عمانية كاشفة عن تضامنها مع أهالي صلالة: “تعودت أروح صلالة كل عام أحب جوها وناسها الطيبة لكن بأمانه ما يهون علي الحين أروح وأتسبب في نشر العدوى، صابرين وملتزمين بالتباعد الاجتماعي عشان خاطر الناس اللي نحبها ولأجل سلامة معشوقتنا ظفار وأهلها علينا جميعا عدم الذهاب إليها هذا الصيف لنرد لها بعض الجميل”.

تعودت اروح صلالة كل عام أحب جوها وناسها الطيبه لكن بأمانه ما يهون علي الحين أروح وأتسبب في نشر العدوى صابرين وملتزمين بالتباعد الاجتماعي عشان خاطر الناس الي نحبها ولأجل سلامة معشوقتنا ظفار وأهلها علينا جميعا عدم الذهاب اليها هذا الصيف لنرد لها بعض الجميل🌹 #غلق_منافذ_ظفار٤ pic.twitter.com/PHUIASPjoj — نوال العامري (@nill6789) June 6, 2020

فيما علق مغرد آخر حول الموضوع وقال: ” بس يبقى أمر مهم لازم كلنا نؤمن فيه ونقتنع فيه أن إغلاق أي منطقه ما يكون بسبب مطالبات وإنما بسبب تفشي للمرض وتقييم من قبل المسئولين الصحيين، إذا في تقديرهم (الإغلاق)فهم أهل اختصاص وعندهم مقاييس للإغلاق.أما إذا الوضع سليم وجميع من يأتي بخير وعافيه فهذي نعمه نشكر الله عليها.”

بس يبقى امر مهم لازم كلنا نؤمن فيه ونقتنع فيه ان إغلاق أي منطقه ما يكون بسبب مطالبات وإنما بسبب تفشي للمرض وتقييم من قبل المسؤولين الصحيين ..إذا في تقديرهم (الإغلاق)فهم أهل اختصاص وعندهم مقاييس للإغلاق.أما إذا الوضع سليم وجميع من يأتي بخير وعافيه فهذي نعمه نشكر الله عليها — محمد العوفي (@mo7ed81) June 6, 2020

وتشهد سلطنة عمان مثلها مثل معظم دول العالم حالة من الطوارئ واتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19” الذي أصاب الكرة الأرضية كافة بحالة من الشلل التام، وتسبب بتعطيل حركة الملاحة والطيران والدراسة، وتسبب بإيقاف ملايين الوظائف عبر العالم.

#سلامه_ظفار_من_سلامتك#غلق_منافذ_ظفار٤

نستودع الله محافظة ظفار وباقي المحافظات من كل شر وبلاء يارب

ولكننا فعلا مقبلين على فتره صعبه جدا تحتاج حزم ووقفة من كل عماني اصيل للحد من هذا الوباء في عمان كاملة🥺 ..

ارجوكم الزموا منازلكم وظفار تستقبلكم السنه الجايه باذن الله كعادتها 🍃 pic.twitter.com/cMmbZLqso2 — SOLA༺ (@lynal3ood7) June 6, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تشمل 239 حالة لعمانيين، و691 حالة لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845، لافتة إلى إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 72 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.