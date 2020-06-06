“#غلق_منافذ_ظفار٤” يشعل الجدل بعُمان ومناشدة عاجلة للسلطان هيثم والحكومة للتحرك قبل تكرار “كارثة” مسقط
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بوسم تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر السلطنة تحت بعنوان “#غلق_منافذ_ظفار4″، وتمثل في مناشدة عاجلة للحكومة أطلقها ناشطون عمانيون وخاصة أهالي محافظة “ظفار” بضرورة التحرك لإغلاق كافة منافذ المحافظة أمام السياح خوفاً من وصول وباء كورونا لها.
وغرد عديد من النشطاء العمانيين عبر الوسم مطالبين بضرورة غلق المنافذ المؤدية للمحافظة السياحية، فيما اعتبر آخرون أن غلق المنافذ ليس بالقرار الصحيح وهو “غير ضروري” على حد قولهم.
ومن التغريدات التي رصدتها “وطن” عبر الوسم، قال أحد المتفاعلين: ” تم إغلاق ولاية مطرح ولم يثر أحد وكنا قلبا وقالبا مع قرارات اللجنة، وأمس تم إغلاق سوق الخضروات بالسيب، واليوم عندما نطالب بكف البلاء عن محافظة ظفار ونطالب #غلق_منافذ_ظفار٤ نتهم بإثارة المناطقية ؟ منطق غريب وعجيب .”
فيما نشر مغرد آخر مقطع فيديو يتحدث فيه عن أن محافظة ظفار مليئة بمرضى القلب ونسبة الإصابة بمرض الربو عالية، وأنه يجب أن يتم الحفاظ على المدينة من خطر الوباء، معتبراً بأن الموضوع في غاية الخطورة وأن هناك ناس كثر في حالة خوف ورعب من الموضوع.
وكتب آخر موضحا أن الإغلاق لأجل السلامة العامة: “غلق منافذ ظفار٤ هو المطْلب.ليس لعدم الرغبة بالزوار، بل للوضع العالمي الذي من الممكن أن يأتي به الزوار إلى محافظتنا”.
وتابع: ” عزيزي وأخي مواطني عمان الراغبين بالمجيئ إلى ظفار للسياحة، أريد أن أخبرك بأن زيارتك تعارض الجانب الديني و الاجتماعي و الإنساني، نناشد ضمائركم، نناشد معزتكم لنا،شكرا”.
فيما غردت مواطنة عمانية كاشفة عن تضامنها مع أهالي صلالة: “تعودت أروح صلالة كل عام أحب جوها وناسها الطيبة لكن بأمانه ما يهون علي الحين أروح وأتسبب في نشر العدوى، صابرين وملتزمين بالتباعد الاجتماعي عشان خاطر الناس اللي نحبها ولأجل سلامة معشوقتنا ظفار وأهلها علينا جميعا عدم الذهاب إليها هذا الصيف لنرد لها بعض الجميل”.
فيما علق مغرد آخر حول الموضوع وقال: ” بس يبقى أمر مهم لازم كلنا نؤمن فيه ونقتنع فيه أن إغلاق أي منطقه ما يكون بسبب مطالبات وإنما بسبب تفشي للمرض وتقييم من قبل المسئولين الصحيين، إذا في تقديرهم (الإغلاق)فهم أهل اختصاص وعندهم مقاييس للإغلاق.أما إذا الوضع سليم وجميع من يأتي بخير وعافيه فهذي نعمه نشكر الله عليها.”
وتشهد سلطنة عمان مثلها مثل معظم دول العالم حالة من الطوارئ واتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لمجابهة خطر انتشار الفيروس المستجد “كوفيد19” الذي أصاب الكرة الأرضية كافة بحالة من الشلل التام، وتسبب بتعطيل حركة الملاحة والطيران والدراسة، وتسبب بإيقاف ملايين الوظائف عبر العالم.
هذا وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، السبت، تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 16016 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تشمل 239 حالة لعمانيين، و691 حالة لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2845، لافتة إلى إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 72 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.