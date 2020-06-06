تهنئة خاصة من حمد بن جاسم إلى حكومة الوفاق بعد أن مرغت أنف حفتر بالتراب وهذا ما قاله

هنأ الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، حكومة الوفاق الليبية على الانتصارات التي حققتها في ليبيا، على جنرال الامارات المتمرد خليفة حفتر، بعد إعلانها السيطرة على آخر معاقل قائد المليشيات الانقلابية المدعومة من قبل الامارات والسعودية، مؤكدا على أن “التسامح سمة القوي المنتصر”.

وقال بن جاسم في تغريدة اطلعت عليها “وطن”، “نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الانتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد”.

نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الإنتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 5, 2020

ويذكر أن غرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية الليبية، قالت في بيان، الجمعة: “تحررت مدينة ترهونة هذا الصباح من سيطرة العصابات المسلحة التي ارتكبت فظائع وأرعبت المدنيين واستخدمت ترهونة كنقطة انطلاق لنشاطها الإجرامي”، حيث كانت قوات حفتر المعروفة باسم “الجيش الوطني الليبي” تسيطر على المدينة الاستراتيجية.

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في بيان، إن “قوات الوفاق دخلت المدينة واستولت عليها من 4 اتجاهات”، وكانت ترهونة حاسمة بالنسبة لقوات حفتر كطريق إمداد وقاعدة استراتيجية لهجماتها على طرابلس.

وأثارت تغريدة بن جاسم غضب السعوديين والإماراتيين، الذين انبروا في التطاول على قطر وشخصه بعد تغريدته التي رفعت ضغط مح

مد بن زايد ومحمد بن سلمان إثر هزيمة رجلهم في ليبيا.

مستنفر الحبيب توك ماشفت شي 😉 …



هل تعتقد ان شعب #ليبيا يثق بكم ؟ غدرتهم بهم مره وستغدرون الف مره والمؤمن لايلدغ من جحر الضب مرتين ..



بمناسبة تغريدتك يا #حمد_بن_جاسم سأنشر تسريبات في سياق حديثك لتتضح الصورة لشعب #ليبيا اكثر 👍👍



"حلو اللسان خبيث المقاصد"



و #ماخفي_اعظم — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) June 5, 2020

صحيح أنكم جهاز مخابرات ذكي.. وأخذتم بملاحظاتي لتغريدة العيد. وأنها لم تكن لحمد بن جاسم.. ولكن الممتع بالموضوع أنكم لا تعلمون أن حمد بن جاسم لا يغرد أبدًا في حسابه عن انتصارات لأي أحد.. فهو معني بالمال ولا يظهر دعمه.. وهذه سقطة جديدة. لازم تفهمونه علشان تغردون مثله — ماهر محمد البواردي (@MaherAlbawardi) June 6, 2020

انسحابات سياسية وتكتيكية لا يمكن لمثلك أن يفهمها ، حتى أنك أصبحت تسميها إنتصارات رغم عدم سقوط شهداء في صفوف القوات المسلحة الليبية بيقادة المشير حفتر — ALI ALHAMMADI (@HammadiAD) June 5, 2020