تهنئة خاصة من حمد بن جاسم إلى حكومة الوفاق بعد أن مرغت أنف حفتر بالتراب وهذا ما قاله
هنأ الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، حكومة الوفاق الليبية على الانتصارات التي حققتها في ليبيا، على جنرال الامارات المتمرد خليفة حفتر، بعد إعلانها السيطرة على آخر معاقل قائد المليشيات الانقلابية المدعومة من قبل الامارات والسعودية، مؤكدا على أن “التسامح سمة القوي المنتصر”.
وقال بن جاسم في تغريدة اطلعت عليها “وطن”، “نهنئ حكومة الوفاق في ليبيا على الانتصارات المتتالية وبسط الشرعية على أغلب المناطق في غرب ليبيا، وأتمنى أن يكون التسامح هو الأساس وليس الانتقام. فالتسامح سمة القوي المنتصر خاصة أنكم شعب واحد”.
ويذكر أن غرفة العمليات العسكرية المشتركة بالمنطقة الغربية الليبية، قالت في بيان، الجمعة: “تحررت مدينة ترهونة هذا الصباح من سيطرة العصابات المسلحة التي ارتكبت فظائع وأرعبت المدنيين واستخدمت ترهونة كنقطة انطلاق لنشاطها الإجرامي”، حيث كانت قوات حفتر المعروفة باسم “الجيش الوطني الليبي” تسيطر على المدينة الاستراتيجية.
وقال محمد قنونو، المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في بيان، إن “قوات الوفاق دخلت المدينة واستولت عليها من 4 اتجاهات”، وكانت ترهونة حاسمة بالنسبة لقوات حفتر كطريق إمداد وقاعدة استراتيجية لهجماتها على طرابلس.
وأثارت تغريدة بن جاسم غضب السعوديين والإماراتيين، الذين انبروا في التطاول على قطر وشخصه بعد تغريدته التي رفعت ضغط مح
مد بن زايد ومحمد بن سلمان إثر هزيمة رجلهم في ليبيا.