“الصراع سيستمر حتى التقسيم”.. أكاديمي عُماني بارز يطرح رؤيته لمستقبل ليبيا وهذا ما قاله

كشف الأكاديمي العماني البارز الدكتور حيدر بن علي اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، عن رؤية تتعلق بالصراع القائم في ليبيا، بين قوات الجنرال المنقلب خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المنتخبة والمعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن الصراع الليبي سيظل مستمراً، وصولاً “للتقسيم” بين الأطراف المتصارعة.

وقال “اللواتي” في تغريدته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن”: “الصراع في ليبيا سيستمر حتى التقسيم، إذا ارتفعت كفة السراج، تدّخل “الطرف” لدعم حفتر ومنع نفوذ تركيا والاخوان من الهيمنة، و إذا ارتفعت كفة حفتر تدخل “الطرف” للجم تفوق قوات حفتر، لمنع تمدد النفوذ الروسي في حوض البحر المتوسط.

الصراع في ليبيا سيستمر حتى التقسيم، اذا ارتفعت كفة السراج تدّخل "الطرف" لدعم حفتر ومنع نفوذ تركيا والاخوان من الهيمنة، واذا ارتفعت كفة حفتر تدخل "الطرف" للجم تفوق قوات حفتر لمنع تمدد النفوذ الروسي في حوض البحر المتوسط، من هو هذا "الطرف" وما هدفه من هذه اللعبة؟

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يُتبع لاحقا — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) June 6, 2020

وختم متسائلاً: “من هو هذا “الطرف” وما هدفه من هذه اللعبة؟”.

وأثارت تغريدة الأكاديمي العماني ردود أفعال عديدة من قبل المغردين والمتفاعلين عبر موقع تويتر، ومن الردود تلك قال أحد المغردين معلّقاً: ” طرف حفتر ضعيف جدا الآن، الطرف الخليجي بالكاد صامد في أرضه، والطرف الآخر منهك القوى وغير قادر حتى على الملاسنة مع أثيوبيا، طرف السراج مهاب الجانب في أوروبا وهو الأقوى حاليا وهو من يسيطر على الأجواء”.

طرف حفتر ضعيف جدا الآن، الطرف الخليجي بالكاد صامد في أرضه والطرف الآخر منهك القوى وغير قادر حتى على الملاسنة مع أثيوبيا، طرف السراج مهاب الجانب في أوروبا وهو الأقوى حاليا وهو من يسيطر على الأجواء — Tareq طارق ابو عون (@tareq1968) June 6, 2020

فيما علّق مغرد آخر وقال: ” نفس قصة الحرب الإيرانية العراقية التى دار رحاها ما يقارب ١٠ سنوات. كل ما كان يوشك طرف في حسم المعركة، تدخل طرف ودعم الطرف الآخر بالسلاح والعكس لتستمر الحرب والأسر بشعوب البلدين، َالرابح من المعركة مصانع السلاح”.

نفس قصة الحرب الإيرانية العراقية التى دار رحها ما يقارب ١٠ سنوات. كل ما كان يوشك طرف في حسم المعركة تدخل طرف ودعم الطرف الآخر بالسلاح والعكس لتستمر الحرب والأسر شعوب البلدين َالرابح من المعركة مصانع السلاح. — عَبداللّٰهَ الرَواحيِ / نبض هَيثما قَابوسُ 🇴🇲 (@AbdullahRawahi) June 6, 2020

وتشهد ليبيا منذ شهور طويلة معارك ضارية وحرباً مشتعلة بين طرفين يتمثلان بقوات تتبع للجنرال المتقاعد والمنقلب خليفة حفتر والمدعوم إماراتياً ومصرياً وفرنسياً، وفي الطرف الآخر قوات حكومة الوفاق الوطني المنتخبة والشرعية، والتي يقودها “فايز السراج” والمدعوم من قبل تركيا.

وشهدت المعارك خلال الأيام الأخيرة تقدماً ملحوظاً لصالح قوات حكومة الوفاق الوطني، على حساب قوات خليفة حفتر.

وكان آخرها الوصول لمدينة سرت وتحرير كامل محيط العاصمة الليبية طرابلس، لتكون بذلك طلقة الوداع لحملة حفتر التي أطلقها للسيطرة على المدينة قبل أكثر من عام من الآن، وأطلقت مقابل ذلك قوات الوفاق عملية “بركان الغضب” لصده.