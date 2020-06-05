“ما عندي واسطة والله” .. تصريح مثير لوزير الصحة الأردني سعد جابر عن نجله

اثار وزير الصحة الأردني سعد جابر إعجاب الأردنيين مجدداً، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عدم قدرته على توظيف نجله الذي تخصص في مجال الطب، مشيراً إلى أنه ليس لديه واسطة.

وقال جابر، في مقابلة تلفزيونية رصدتها “وطن”: “ابني طبيب وما بشتغل أنا بدفع عليه لحد هلا، بعرف معاناة الأهل وكنت أتمنى إنو ابني يتوظف لكن ما عندي واسطة والله”، فيما رد عليه الإعلامي عامر الرجوب بالقول: “الآن بندبره”.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع ما قاله الوزير الأردني معبرين عن اعجابهم بجهوده وأخلاقه في خدمة الأردن خلال الفترة الماضية في ظل تفشي جائحة كورونا.

مقابلة معالي سعد باشا جابر على صوت المملكة اثبتت بأنه الشخص المناسب في المكان المناسب. اتزان، هدوء، ديبلوماسية، شفافية وتواضع



حفظك الله وسدد خطاك معاليك @DrSaadJaber — Rakan Al-Maani (@RakanMaanii) June 5, 2020

الشخص الواثق من نفسه ومن قدراته دائماً ما يمتاز بهذه الصفات وإذا إجتمع العِلم مع الأخلاق مع التواضع يصل الإنسان لقمة تألقه دون النظر للخلف

أسعد الله صباحك يا صديقي بكل خير — أسلم حميدات (@Aslam63976505) June 5, 2020

عامر رجوب بفوز بالرد الصح دايما 😂😂😂😂 — Layla.khasawneh (@KhasawnehLayla) June 5, 2020

انا صدقت بس ما بعرف عنكم

احزنني 🙁 — ✈️🇵🇸﮼أحمد،إبراهيم (@Ahmadibrahim933) June 5, 2020

من ناحية اخرى، قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، أمس الخميس، إن تدريس طلبة الجامعات خلال الفصل الصيفي المقبل سيكون “عن بُعد حتى الآن”.

وأضاف أن الأردن يستطيع فتح باقي القطاعات التي بقيت مغلقة شريطة مرور من 10-14 يوما بدون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 8 اصابات بفيروس كورونا المستجدّ الخميس في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب الايجاز اليومي الصادر عن الوزارة الى 765 حالة.

وبعد إغلاق دام لنحو 3 أشهر، استقبلت مساجد الأردن، اليوم، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، في ظل اجراءات مشددة بسبب أزمة كورونا.