“اللي بِدري بِدري”.. رد غير متوقع من وزير العمل الأردني على شاب علّق على منشورٍ له!

أثار تعليق لشاب أردني، على منشور لوزير العمل الأردني نضال البطاينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حفيظة الوزير، مما دفعه للرد عليه بطريقة ساخرة.

الوزير الأردني، كتب على صفحته بفيسبوك بوست رصدته “وطن”، قال فيه: “أردني وأفتخر بذلك، حمى الله الأردن والأردنيين في ظل جلالة الملك”، فيما علق الشاب قاسم السليطي على المنشور بالقول: “كلنا كأردنيين نفتخر بس معاليك أنت راضي عن أدائك كوزير عمل؟، ومقتنع بإجراءات التفنيش وخصم الرواتب ؟، وهل أنت بتقبل تعيش ب 200 دينار او بكفو ابنك؟”.

أردني وأفتخر بذلك. حمى الله الأردن والأردنيين في ظل جلالة الملك Gepostet von Nedal F. El Batayneh am Donnerstag, 4. Juni 2020

الوزير البطاينة، رد على تعليق الشاب السليطي، قائلاً: “طبعا راضي عن حالي وإلا ما بقدر أكمل، المهم إنك انت تكون راضي وإذا ما كنت راضي انشاء الله بترضى، ولو كنت بشركة ومطلوب مني أتنازل شهر أو شهرين مشان الشركة تقدر تكمل، أكيد رح اقبل، لا أعتقد المقارنات شيء جيد، كل واحد اللي فيه بكفيه”.

وأضاف البطاينة: “لو بتطلع على وضعي المالي أنا متأكد إنك ما رح ترضى تبدل معي، اللي بدري بدري والله يفرجها على الجميع، احترامي الك”.

الجدير ذكره، أن الحكومة الأردنية عدلت في وقت سابق أمر الدفاع رقم 6 مما سمح لأصحاب العمل بتخفيض رواتب العاملين في المنشآت المتضررة بنسب مختلفة عن شهري أيار وحزيران، وانهاء الخدمات وفق قانون العمل.

وحسب آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 8 اصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب الايجاز اليومي الصادر عن الوزارة الى 765 حالة.

وبعد إغلاق دام لنحو 3 أشهر، استقبلت مساجد الأردن، اليوم، المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، في ظل اجراءات مشددة بسبب أزمة كورونا.