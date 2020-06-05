اردوغان والسراج
اردوغان والسراج
الهدهد

أردوغان يُصيب “بن زايد” بـ”جلطة” بتصريحٍ كشف فيه كيف تم تحرير طرابلس وترهونة

كتب وطن
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في تصريح بمثابة “الجلطة” لولي عهد أبوظبي ، الذي راهن على الإنقلابي خليفة حفتر لكنّ الأخير خذله وتكبد وما زال خسائرة كبيرة، قال الرئيس التركي إنّه تم تطهير وترهونة وجميع المطارات الأخرى بالمنطقة من قبل “الجنود الأتراك مع إخوانهم الليبيين”.

ووجه أردوغان خطابا للقوات العسكرية التركية المتمركزة عند التركية – السورية عبر اتصال هاتفيّ، مؤكداً أن التطورات على الساحة في شمال العراق وليبيا ومنطقة نبع السلام وإدلب بسوريا تُظهر مدى قوة أداء الجيش التركي.

وأثنى الرئيس التركي على جهود عناصر القوات المسلحة التركية في تدريب العناصر التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وقال إن هذه التدريبات ساهمت في تغيير الأمور بالمنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي تحرير مدينة ترهونة وبلدة العربان بمدينة غريان الاستراتيجية (جنوب العاصمة)، غداة الإعلان عن استكمال تحرير طرابلس من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

و أعلن الجيش الليبي، الجمعة، أن معركته القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت، شمالي البلاد.

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