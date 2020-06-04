“ما تلموا المحافظة الـ19 بتاعتكم ياعراقيين”.. كويتيون يهاجمون الفنان محمد هنيدي بعد هذه التغريدة فما قصتها؟!

دخل الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي على خط الأزمة المشتعلة بين الكويتيين والمصريين، وتم توريطه بتغريدة “مُفبركة”.
وتعرض هنيدي إلى هجوم أحد النشطاء الكويتيين، والذي نشر تغريدة للفنان المصري يُهاجم خلالها الكويت ويسخر من غزو العراق لها عام 1990، وكتب مُهاجماً: “محمد هنيدي طول عمرك اسمك تهز حتى الاخرين يكيفوا منين جايب الرجوله ياعار ؟”.
وفاجأ هنيدي الناشط الكويتي المُهاجم برده، حين نفى أن تكون هذه التغريدة له، وكتب: “التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي”.
وتفاعل المغردون مع رد هنيدي، وكان أبرزهم السيناريست المصري مدحت العدل، الذي علق قائلاً: “هنيدي فنان عربي ولا يمكن أن يضع نفسه في سجال عنصري بغيض بين موتورين من الجانبين الكويتي والمصري يريدون إشعال نار الفتنة بين شعبين عريقين بينهما روابط تاريخية لن يؤثر فيها تلك التغريدات المقصودة من أجل الوقيعة. دا حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا”.
كذلك دافع مغردون كويتيون عن هنيدي، مؤكدين أنهم يُحبونه وأنهم واثقين من أخلاقه، ولن يسيء إلى الكويت، وأن رده وكلامه موزونين.
ولم يكن هنيدي أول من يقع في ورطة بسبب تغريدات مُفبركة، فقد تداول الناشطون تغريدة منسوبة للفنانة المصرية روجينا، أدخلتها في الصراع الدائر بين الكويتيين والمصريين، جاء فيها: “الكويت للكويتين يا حظي، مهو لولا المصريين لكانت للعراقيين يا عمري”.
ونفت روجينا والتي عرفت مؤخراً باسم “فدوى” لدورها المتميز بمسلسل “البرنس”، الذي عرض في رمضان الماضي، الإساءة للكويت، مؤكدةً أنها بريئة من التغريدة المتداولة بهذا الشأن.
وقالت روجينا، في تغريدة لها على “تويتر”: “أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت، انا احترم الكويت حكومة وشعباً وتربطني صداقات جيدة بهم”.
يشار إلى أن الأزمة بين الشعبين تطورت بعدما قامت الكويتية ريم الشمري بالمطالبة بطرد المصريين من الكويت، واصفةً إياهم بـ”الجالية الوسخة”، واعتبرتهم “خدم ومأجورين” لشعبها.