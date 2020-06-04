“ما تلموا المحافظة الـ19 بتاعتكم ياعراقيين”.. كويتيون يهاجمون الفنان محمد هنيدي بعد هذه التغريدة فما قصتها؟!

دخل الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي على خط الأزمة المشتعلة بين الكويتيين والمصريين، وتم توريطه بتغريدة “مُفبركة”.

وتعرض هنيدي إلى هجوم أحد النشطاء الكويتيين، والذي نشر تغريدة للفنان المصري يُهاجم خلالها الكويت ويسخر من غزو العراق لها عام 1990، وكتب مُهاجماً: “محمد هنيدي طول عمرك اسمك تهز حتى الاخرين يكيفوا منين جايب الرجوله ياعار ؟”.

وفاجأ هنيدي الناشط الكويتي المُهاجم برده، حين نفى أن تكون هذه التغريدة له، وكتب: “التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي”.

التويتة مفبركة ومش محتاج كل يومين انفي تويتة .. كان ممكن تدخل وتشوف حسابي https://t.co/pa2BkvoY9t — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 3, 2020

وتفاعل المغردون مع رد هنيدي، وكان أبرزهم السيناريست المصري مدحت العدل، الذي علق قائلاً: “هنيدي فنان عربي ولا يمكن أن يضع نفسه في سجال عنصري بغيض بين موتورين من الجانبين الكويتي والمصري يريدون إشعال نار الفتنة بين شعبين عريقين بينهما روابط تاريخية لن يؤثر فيها تلك التغريدات المقصودة من أجل الوقيعة. دا حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا”.

هنيدي فنان عربي ولا يمكن أن يضع نفسه في سجال عنصري بغيض بين موتورين من الجانبين الكويتي والمصري يريدون إشعال نار الفتنة بين شعبين عريقين بينهما روابط تاريخية لن يؤثر فيها تلك التغريدات المقصودة من أجل الوقيعة. دا حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا كلنا — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) June 3, 2020

كذلك دافع مغردون كويتيون عن هنيدي، مؤكدين أنهم يُحبونه وأنهم واثقين من أخلاقه، ولن يسيء إلى الكويت، وأن رده وكلامه موزونين.

احنا مانصدق بهنيدي وواضحه انها مفبركه وطول عمره محترم وماشفنا منه الا كل كلام طيب — breathe_44 (@breathe_44) June 3, 2020

كلام موزون من رجل عاقل شكرا 👏👏👏👏👏👏 — breathe_44 (@breathe_44) June 3, 2020

واضحه ياأخ محمد انها مفبركه بس انت قول حسبي الله ونعم الوكيل وصدقني ربنا بيطلع حقك ومن فوق خشم هالجحلط🤷‍♂️🔥 — كوزو#اجلس_في_بيتك (@ko_ozo) June 3, 2020

ولم يكن هنيدي أول من يقع في ورطة بسبب تغريدات مُفبركة، فقد تداول الناشطون تغريدة منسوبة للفنانة المصرية روجينا، أدخلتها في الصراع الدائر بين الكويتيين والمصريين، جاء فيها: “الكويت للكويتين يا حظي، مهو لولا المصريين لكانت للعراقيين يا عمري”.

الفنانة روجينا تنشر منشور عبر حسابها الرسمي على الإنستقرام يسيء للكويت



by @83nv20 pic.twitter.com/MzwO6yuVnm — هيئة المشاهير (@nadia_almobark) May 31, 2020

ونفت روجينا والتي عرفت مؤخراً باسم “فدوى” لدورها المتميز بمسلسل “البرنس”، الذي عرض في رمضان الماضي، الإساءة للكويت، مؤكدةً أنها بريئة من التغريدة المتداولة بهذا الشأن.

وقالت روجينا، في تغريدة لها على “تويتر”: “أنا لست مسؤولة عن استغلال مقاطع من مسلسل البرنس منسوبة لي ضد شعب الكويت، انا احترم الكويت حكومة وشعباً وتربطني صداقات جيدة بهم”.

يشار إلى أن الأزمة بين الشعبين تطورت بعدما قامت الكويتية ريم الشمري بالمطالبة بطرد المصريين من الكويت، واصفةً إياهم بـ”الجالية الوسخة”، واعتبرتهم “خدم ومأجورين” لشعبها.