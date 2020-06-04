“شاهد” سعودي “فقد الرحمة” وأطعم طفله الرضيع “الرمل” في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً وهذا ما حصل له

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضب المغردين لما يحتويه من مشاهد غير إنسانية، وانتهاك لحقوق الأطفال.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، قيام أحد المواطنين في السعودية بإطعام طفل رضيع الرمل، غير آبه بالخطر الذي يُعرضه له.

فيديو | هيئة حقوق الإنسان: التحقيق في محتوى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر#الإخبارية pic.twitter.com/9TzGeONnlR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2020

وطالب المغردون بمُحاسبة الفاعل ومُلاحقته، مؤكدين أن ما يفعله جهلاً بعدما دافع البعض عنه قائلين أنه فعل ذلك كعلاج شعبي لبعض الأمراض.

بصراحه مشهد تقشعر منه الأبدان ويهتز عرش الرحمن يطعم طفل رمل لعنة الله عليه وعلى لي خلفه — الراشدي (@BuSUSKv8FD85452) June 2, 2020

لازم .. يتعاقب ويحال الي حمايه حقوق لاطفال — محمد ابو شبيب 💫 (@M7mad_almndeel) June 1, 2020

وحبيبي هو يآكله شكله جوعان — Alzedjalyia (@Fatima_ath) June 2, 2020

تخلف وجهل وفساد ويقولون العرب حضارة وأفضل الناس بين الأمم!! — Hilal Oman (@HilalOm73196012) June 2, 2020

تخلف وجهل وفساد ويقولون العرب حضارة وأفضل الناس بين الأمم!! — Hilal Oman (@HilalOm73196012) June 2, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية التحقيق في المحتوى، وكتب رئيس الهيئة، عواد بن صالح العواد، عبر “تويتر” تغريدة قال فيها: “اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر”.

وأضاف: “قامت الهيئة باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص”.

اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر، و قامت الهيئة باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص.



حماية #حقوق_الطفل مسؤوليتنا جميعاً. — عواد بن صالح العواد Awwad Alawwad (@AwwadSAlawwad) June 3, 2020

يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان، جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد جهة وطنية ذات طابع مستقل ليس لها أي ارتباط حكومي.