“شاهد” سعودي “فقد الرحمة” وأطعم طفله الرضيع “الرمل” في مشهد صادم أثار غضباً واسعاً وهذا ما حصل له
أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غضب المغردين لما يحتويه من مشاهد غير إنسانية، وانتهاك لحقوق الأطفال.
ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، قيام أحد المواطنين في السعودية بإطعام طفل رضيع الرمل، غير آبه بالخطر الذي يُعرضه له.
وطالب المغردون بمُحاسبة الفاعل ومُلاحقته، مؤكدين أن ما يفعله جهلاً بعدما دافع البعض عنه قائلين أنه فعل ذلك كعلاج شعبي لبعض الأمراض.
وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية التحقيق في المحتوى، وكتب رئيس الهيئة، عواد بن صالح العواد، عبر “تويتر” تغريدة قال فيها: “اطلعت على محتوى منشور في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؛ ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر”.
وأضاف: “قامت الهيئة باتخاذ تدابير سريعة ضد المحتوى المنشور بالتنسيق مع جهات الاختصاص”.
يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان، جهة حكومية مستقلة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وهي تختلف عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد جهة وطنية ذات طابع مستقل ليس لها أي ارتباط حكومي.