تفاصيل مثيرة.. روسيا تنسحب من ملف ليبيا لصالح الوفاق وترفض استقبال حفتر الذي غادر بعد انتظار 12 ساعة

أفاد الصحفي الليبي “ابراهيم قصودة” المتخصص بمتابعة المستجدات الليبية، نقلا عن مصادر خاصة انسحاب روسيا من الملف الليبي بشكل نهائي وكلي، لصالح حكومة التوافق الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة تركياً، أمام الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا.

وأوضح الصحفي الليبي في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن موسكو رفضت استقبال حفتر بعد انتظاره لمدة 12 ساعة، وعاد دون تمكنه من مقابلة أي مسئول روسي.

روسيا تعلن رسميا انسحابها من الملف الليبي لصالح حكومة الوفاق، وترفض استقبال #حفتر بعد انتظاره 12 ساعة، فعاد دون تمكنه من مقابلة أي مسؤول! — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 4, 2020

وقال:”روسيا تعلن رسميا انسحابها من الملف الليبي لصالح حكومة الوفاق، وترفض استقبال حفتر بعد انتظاره 12 ساعة، فعاد دون تمكنه من مقابلة أي مسئول”.

هذا وأعلنت حكومة الوفاق الليبية بقيادة “فايز السراج” تمكن قواتها من السيطرة الكاملة على جميع حدود العاصمة الليبية طرابلس، ودحر قوات حفتر من عدة محاور جديدة أيضا، اليوم الخميس.

وبحسب ما أفاد مراسل قناة “الجزيرة” في تغطية ميدانية له فإن قوات حكومة التوافق الليبي سيطرت بالكامل على منطقة قصر ابن الغشير، وتقدمت قوات الوفاق وسيطرت أيضاً سوق الخميس إمسيحل جنوبي العاصمة طرابلس.

قوات حكومة الوفاق الليبية: سيطرنا على مناطق قصر بن غشير وسوق الخميس إمسيحل جنوبي #طرابلس.. آخر التطورات يرصدها مراسل #الجزيرة أحمد خليفة pic.twitter.com/NYM9O50WGq — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 4, 2020

وتتقدم قوات الوفاق باتجاه مدينة ترهونة، بحسب المراسل الذي أوضح بأن قوات الوفاق أوصت عناصرها بعدم المساس بالعائلات والمدنيين والنساء والأطفال داخل مدينة ترهونة.

فيما أكدت المصادر لمراسل الجزيرة بأن هناك ألغام زرعها مسلحون تابعون للواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة قصر بن غشير، وفرق الهندسة العسكرية تقوم بإزالة هذه الألغام.

وأكد المراسل بأنه تم العثور داخل المستشفى في شارع قصر بن الغشير، على جثث عساكر يعملون مع مليشيات حفتر، قضت خلال المعارك التي نشبت خلال السيطرة على المنطقة.