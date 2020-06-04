الإمارات تنهار.. “العربية للطيران” تتخذ قراراً صادماً بعد خسارتها الملايين

أعلنت شركة “العربية للطيران” الإماراتية تسريح عدد من موظفيها في مختلف أقسام الشركة بسبب آثار الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان، يوم الخميس، أن القرار جاء نتيجة التوقف المتواصل لحركة السفر الجوي وتداعيات “كوفيد 19” التي هيمنت على قطاع الطيران العالمي.

وأكدت الشركة أنها عملت، خلال الأشهر القليلة الماضية، على اتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية موظفيها، مبينة أن إعادة الهيكلة الحالية تأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الشركة في ظل وضع السفر الحالي.

وأردفت: “حرصنا على إبقاء حالات التسريح عند حدودها الدنيا تزامناً مع سعينا المتواصل لضمان استمرارية أعمالنا، ومواجهة التأثير المستمر الذي تركه الوباء على القطاع”.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أنها سرحت عدداً محدوداً من موظفيها، فيما اعتبرته حينها سابقة تعد الأولى من نوعها في مسيرتها التشغيلية.

و”العربية للطيران” هي شركة طيران خاصة إماراتية، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، تأسست في فبراير 2003، وتتخذ من مطار الشارقة الدولي بالإمارات مقراً لها ومركزاً لعملياتها، بالإضافة إلى مركز عملياتها الثاني في رأس الخيمة، ومركز عملياتها الثالث بالدار البيضاء في المغرب، ومركز عملياتها الرابع في الإسكندرية بمصر.

وتسافر الشركة بمسافريها إلى وجهات في الشرق الأوسط وقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأثر وباء كورونا المستجد على قطاع الطيران العالمي والمحلي بشكل كبير؛ بسبب التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات للحد من انتشاره، ما أدى إلى توقف حركة الطيران بشكل شبه كامل لأكثر من 3 أشهر، ومع بداية يونيو بدأت نحو 60 شركة طيران عالمية استعدادها لاستئناف حركة الطيران على نطاق محدود.