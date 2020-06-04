ازدياد كارثي بأعداد مصابي كورونا في السعودية تجاوز طاقة المستشفيات القصوى وعودة الحظر خلال أيام

زعم حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت إلى مرحلة كارثية تفوق طاقة المستشفيات القصوى للاستيعاب، مشيرا إلى السلطات ستضطر لإعادة حظر التجول من جديد.

وكتب حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر والذي يتابعه أكثر من 480 ألف شخص في تغريدة رصدتها (وطن) ما نصه:”ازدياد كبير بأعداد المصابين بـ فيروس كورونا، لدرجة تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفيات”

ازدياد كبير بأعداد المصابين بـ فيروس كورونا، لدرجة تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى للمستشفيات، ولا يوجد مكان في غرف الطوارئ للإصابات الجديدة .. بعد أيام سيعلن عن إعادة الحظر. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 4, 2020

وتابع بأنه ولا يوجد مكان في غرف الطوارئ للإصابات الجديدة، وأنه بعد أيام سيعلن عن إعادة الحظر.

ارتفاع غير مسبوق بحصيلة الوفيات في السعودية لليوم الثاني

يشار إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، شهدت السعودية أكبر ارتفاع خلال 24 ساعة في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” عن رصد 32 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 30 وفاة في اليوم السابق، لترتفع حصيلة ضحايا العدوى في المملكة إلى 611 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1975) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (32) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (806) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,965) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fj9maE3nHX — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 4, 2020

وأكدت الوزارة رصد 1975 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير (مقابل 2171 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 93157.

وتماثل 806 أشخاص للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 68965 شخصا.