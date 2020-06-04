“شاهد” إعلامي كويتي يهاجم زميل له انتقد “الفراعنة” ويكشف تفاصيل صادمة عن حجم الاستثمار في مصر!

هاجم الإعلامي الكويتي علي الفضالة، زميله الإعلامي الكويتي أيضاً نادر منصور، بسبب هجوم الأخير على مصر.

وقال الفضالة في فيديو عبر “تويتر” رصدته “وطن”: “ما يحدث بين الكويت ومصر مجرد مشادات إعلامية متبادلة بين الطرفين، من الذي بدأ لا يهمني، وقد يغضب كلامي الكثيرون”.

ووجه حديثه صريحاً لمنصور قائلاً: ” نادر منصور أنت تدعي الإعلام، أنت لست إعلامياً، وهاجمت مصر وقلت أننا دفعنا لها، هل تنتقد أم أنك تنتقم؟”.

وتابع الفضالة: “هناك فرق بين الانتقاد والانتقام، أنا انتقدت أداء المصريين حين خرجوا في مظاهرات، وهذا حقي، أما أنت تنتقم بدون أن تغير القوانين؟ من الذي أعطاهم المنح؟ مجلس الأمة؟ خاطب الأعضاء واسألهم لماذا أعطوهم؟ اذهب لهم وغير قوانين التركيبة السكانية، اذهب لهم بدل أن تنتقم لتشفي غليلك”.

مصر ما ادارك ما مصر pic.twitter.com/pM2x4PHIHz — علي الفضالة (@fadalh) June 3, 2020

وكشف الفضالة مدى أهمية مصر في اقتصاد الكويت، وقال: “يوجد 1500 شركة كويتية داخل مصر، إيراداتها تعود للكويت، وحجم الاستثمارات داخل مصر بـ22 مليار سنوياً، وهي إيرادات ثابتة للدولة، هل ستقوم بإعطائها أنت للدولة؟ لتنتقم رغم أن ثلاث أرباع المواطنين يعتمدون على المعاش؟”.

ووجه الفضالة نصيحة لمنصور بأن يستقيم، وقال: “ضع القطار على السكة واعمل بشكل صحيح، وضع قوانين تمنع دولة الكويت بأن تتصرف بنقودها وتقوم بتوزيعها يميناً وشمالاً، هنا لك حق فهل ستقوم الدولة بمنازعتك في حقك في معالجة التركيبة السكانية لديها، لن يمنعك أحد”.

وأضاف: “من حقك أن تطالب بطرد الوافد من الوظائف الإدارية، ولكن هناك فرق بين الانتقام والانتقاد، لا دخل لك ببلادهم هل هي جيدة أم سيئة، رئيسهم جيد أو لا، هذا ليس شأنك”.

وختم رسالته: “نحن دولة قانون، ضع قوانين تمنع هذه التصرفات، ولن تجد هذه التراشقات، مالذي استفدناه من هذه التراشقات، يُفترض نعالج القوانين ليس أن نشتم الدول”.

وكان الإعلامي نادر المنصور قد هاجم المصريين بشراسة، قائلاً :” إن تاريخهم وإنجازاتهم جميعها كذبة، وأن الأمر الوحيد الذي صدقوا به أن عددهم 100 مليون، بلا جدوى، فهم غير قادرين على إطعام أنفسهم (على حد تعبيره)، فيقوم بإعطاء أبناءه للدول المجاورة لإطعامه.

وكان علي الفضالة قد شن هجوماً لاذعاً على الوافدين المصريين؛ بسبب تصرفاتهم الأخيرة في الكويت، واصفاً إيّاهم بالمرضى النفسيين والمحتلين .

وقال “الفضالة” إنه خلال الفترة الأخيرة آثر الصمت على الحديث عن تصرفات الوافدين المصريين، لكنّ “طفح الكيل” وفق قوله .

وشهدت العلاقات المصرية والكويتية توتراً وتراشقات إعلامية، بدأت بعد قيام العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت بإثارة أعمال شغب في الكويت للضغط على حكومتهم للعودة إلى مصر في ظل انتشار فيروس “كورونا”.