الهزيمة بليبيا والصراخ في أبوظبي.. “شاهد” مطار طرابلس كاملاً بقبضة الوفاق وغنائم إماراتية وفرار جماعي لفلول حفتر

أعلنت قوات حكومة التوافق الليبية المنتخبة والمعترف بها شرعيا، اليوم الأربعاء، إحكام سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.

حيث قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح له بأن قواته حررت مطار طرابلس الدولي بالكامل، وأنها الآن انسحبت باتجاه قصر بن غشير.

المشاهد الأولية بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على #مطار_طرابلس pic.twitter.com/w5vK8BEdc3 — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) June 3, 2020

وأعلنت قوات حكومة التوافق صباح، اليوم الأربعاء، بأنها باشرت باقتحام المطار الدولي بحذر، مشيرة لوجود كمية كبيرة جداً من الألغام واجهتم خلال العملية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق عملية السيطرة الشاملة من قبل قوات حكومة التوافق الليبي على مطار طرابلس الدولي، من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من قبل الإمارات ومصر وفرنسا.

#شاهد بالفيـديو قوات الجيش الليبي تحرر مطار طرابلس الدولي و فرار العصابات الارهابية pic.twitter.com/oNBhy5Rctb — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 3, 2020

#مطار_طرابلس :

مفرزة من اللواء ( 610 ) تدخل لأجزاء من مطار طرابلس العالمي .

اللهم نصرك الذي وعدت . pic.twitter.com/SAWNVrajr5 — سلطـــــــان ★ (@libyano_90) June 3, 2020

كما أوضحت مقاطع أخرى العديد من الغنائم الإماراتية التي فازت بها عناصر الوفاق، وجاءت في صورة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات إماراتية وغيرها.

الغنائم من #مطار_طرابلس التى خلفها جرذان الإمارات ورائهم ولاذوا بالفرار،، هرمنا من أجل هذه اللحظة التأريخية ، رفقاً بنا يا أحفاد المختار قلوبنا الضعيفة لا تحتمل كل تلك الإنتصارات المتلاحقةpic.twitter.com/KkGxuUbWpy — صهيب اليمني (@suhaibalyemeni1) June 3, 2020

ضربة قاصمة لقادة الثورة المضادة…



تحرير #مطار_طرابلس بالكامل.. وبذلك انتهى وجود مليشيات #حفتر في جنوب العاصمة طرابلس.. pic.twitter.com/m5Ewt54pSv — نحو الحرية (@hureyaksa) June 3, 2020

ونشر الصحفي الليبي “إبراهيم قصودة” مقاطع فيديو بتغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وثقت تمكن قوات حكومة التوافق من اغتنام مركبات مدرعة، كانت قد قدمتها الإمارات لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

غنائم اماراتية في مطار طرابلس العالمي pic.twitter.com/fmykOfEbMw — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 3, 2020

وكان مطار طرابلس الدولي يخدم العاصمة الليبية طرابلس، وهو يبعد عنها قرابة 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير، إلا أنه تم إغلاقه وإيقاف العمل فيه منذ أكثر من ستة سنوات، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة اشتباكات وقعت آنذاك في العام 2014، وقد جرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.

اخيرا انتهت معركة طرابلس و ستبدا معركة ترهونه و بني وليد و ستمتد ذراع الوفاق الى كامل التراب الليبي ان شاء الله .

سيهرب حفتر فهو سيء الطالع و ستجرب القوى المضادة شخصية اخرى قد تكون عقيله صالح او غيره لكن الاكيد ان مشروع فرنسا ومن معها هزم في ليبيا و انتصر الشعب الليبي رغما عنهم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 3, 2020

ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية سيطرت قوات حكومة الوفاق على خلة بن عون وأغلب محور الرملة، وأمّنت محيط معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

فرحة أهالي جنوب العاصمة طرابلس برجوعهم الى بيوتهم وصيحات التكبير و الفرح اللهم لك الحمد هذا فضل الله علينا pic.twitter.com/A9NBUX1Gs5 — ابراهيم قصودة 🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) June 3, 2020

وبالتزامن مع معارك المطار، سيطرت قوات الوفاق على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قصر بن غشير حيث تدور اشتباكات عنيفة.