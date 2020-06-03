الهزيمة بليبيا والصراخ في أبوظبي.. “شاهد” مطار طرابلس كاملاً بقبضة الوفاق وغنائم إماراتية وفرار جماعي لفلول حفتر

أعلنت قوات حكومة التوافق الليبية المنتخبة والمعترف بها شرعيا، اليوم الأربعاء، إحكام سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.
حيث قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح له بأن قواته حررت مطار طرابلس الدولي بالكامل، وأنها الآن انسحبت باتجاه قصر بن غشير.
وأعلنت قوات حكومة التوافق صباح، اليوم الأربعاء، بأنها باشرت باقتحام المطار الدولي بحذر، مشيرة لوجود كمية كبيرة جداً من الألغام واجهتم خلال العملية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثق عملية السيطرة الشاملة من قبل قوات حكومة التوافق الليبي على مطار طرابلس الدولي، من يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من قبل الإمارات ومصر وفرنسا.
كما أوضحت مقاطع أخرى العديد من الغنائم الإماراتية التي فازت بها عناصر الوفاق، وجاءت في صورة أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات إماراتية وغيرها.
ونشر الصحفي الليبي “إبراهيم قصودة” مقاطع فيديو بتغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وثقت تمكن قوات حكومة التوافق من اغتنام مركبات مدرعة، كانت قد قدمتها الإمارات لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وكان مطار طرابلس الدولي يخدم العاصمة الليبية طرابلس، وهو يبعد عنها قرابة 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير، إلا أنه تم إغلاقه وإيقاف العمل فيه منذ أكثر من ستة سنوات، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة اشتباكات وقعت آنذاك في العام 2014، وقد جرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.
ويشار إلى أنه خلال الساعات الماضية سيطرت قوات حكومة الوفاق على خلة بن عون وأغلب محور الرملة، وأمّنت محيط معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.
وبالتزامن مع معارك المطار، سيطرت قوات الوفاق على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من قصر بن غشير حيث تدور اشتباكات عنيفة.