حذفت الصورة وأبقت التعليق.. “شاهد” مريم حسين تفضح نفسها في صورة “غريبة” للتضامن مع جورج فلويد

أثارت الممثلة المغربية مريم حسين موجة من السخرية والانتقادات بسبب طريقتها العجيبة في التضامن مع أصحاب البشرة السمراء على خلفية الاحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية.

وقامت مريم بحسب الصورة التي رصدتها “وطن”، بصبغ بشرتها باللون الأسود، وأرفقت الصورة بتعليق: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ”.

وسخر الجمهور من طريقتها التي اعتبروها أكثر عُنصرية، واصفينها بـ”الغباء” و”الجهل”.

العرب لا تشاركون جهل مش طبيعي — حليب فراولة بطعم الموز (@beshmoo) June 2, 2020

الشي يلي سوت اسمه بلاك فيس كان نوع من العروض رائجة في القرن 19 ببساطة ممثل ببشرة بيضاء يحط ميك اب اسود ويقوم بالسخرية والاستهزاء من اصحاب البشرة السوداء امام جمهور من اصحاب البشرة البيضاء

حاليا البلاك فيس يعتبر فعل عنصري ومرفوض تماما بغض النظر عن نوايا الفاعل pic.twitter.com/EjLcLbhFtK — Miu🐾 (@hanamicho) June 2, 2020

هذي كل سنه تبهرنا بغبائها — سعيدان (@10_saa) June 2, 2020

تبي تشارك في الموضوع بس موب عارفه pic.twitter.com/HLfo6QuGiU — skut (@rxitii) June 2, 2020

وقامت مريم حسين بحذف الصورة لاحقاً، واكتفت بالإبقاء على التعليق فقط بعد السخرية منها.

يُذكر أن مريم حسين لا تزال تُواجه كابوساً بعد ظهور الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مرة أخرى، وتهديده بمقاضاتها بسبب شائعة القبض عليه، بعد ظهورها باكية وتستنجد بحُكام الإمارات لإنقاذها منه.

ونجح صالح الجسمي في حبس مريم حسين بسبب فيديو خادش في دبي لها مع مغني أمريكي، عام 2018 وهو ما قضت محكمة الجنح في دبي بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة “هتك عرض بالرضا”.

وذكرت تقارير إعلامية أن إطلاق سراح مريم حسين، جاء بأمر من محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، بعد أن تدخل في القضية وأمر المسؤولين بالإفراج عنها وإطلاق سراحها.