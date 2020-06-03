رعب يسود الديوان الملكي السعودي.. كاتب سعودي يستجدي المتظاهرين الا يسقطوا ترامب وهذا ما قاله

استجدى الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، المتظاهرين في أمريكا بألا يسقطوا الرئيس دونالد ترامب خلال احتجاجاتهم المستمرة في الولايات الأمريكية، احتجاجاً على مقتل “جورج فلويد”.

وقال آل الشيخ في تغريدة فجرت موجة سخرية كبيرة حسب ما رصدت “وطن”، إن اسقاط ترامب يعني أن إيران ستصبح قوة نووية، وهو ما يشير إلى “خوف” السعودية الكبير من المظاهرات التي تشهدها أمريكا خشية سقوط ترامب.

وأضاف آل الشيخ في تغريدته :” سؤالي للاخونج وأشباههم والعروبيون وأشباهكم ألا يقلقكم أن يمتلك الفرس قوة نووية؟”.

ان يسقط ترامب يعني ان ايران ستصبح قوة نووية، سؤالي للاخونج واشباههم والعروبيون واشباهكم الا يقلقكم ان يمتلك الفرس قوة نووية؟.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) June 2, 2020

وفجرت التغريدة موجة سخرية واسعة من الكاتب السعودي المطبل، إذ طالب المغردون السعودية بالوحدة العربية والخليجية والإسلامية، مستنكرين محاولات الاستجداء بترامب وأمريكا اللذان يكنان العداء للعرب والمسلمين.

ولماذا لاتنادي على الوحدة الخليجية والعربية



وتضع امالك على ترامب والدول الغربية ❗ — ناصح (@qSCwkwumqIZhykT) June 2, 2020

و ليش ما يصير عندك قوة نووية بدل ما تتمسح في ترامب و اشكاله — Sal Ibrahim (@SalIbrahim6) June 2, 2020

وهذا يعني ايضا سقوط بن سلمان ويعني ايضا دخول الحوثي لمكه والرياض والمدينه ويعني ان الحج القادم سوف ينظمه انصار الله الحوثيين — محضار السقاف (@mehdar1) June 2, 2020

سوف نطرح السؤال بصيغة أخرى

لماذا دول الخليج مجتمعه لم تعمل على ذلك

لماذا العرب لم يعملوا على ذلك،

هكذا تتطرح الاسئله بدل ان نغذي روح التناحر

فيما بيننا وكل منا يريد زوال وهلاك أخيه

تتحت تبريرات ما انزل الله بها من سلطان — hs1707 (@hs17071) June 3, 2020

أمريكا دولة المؤسسات يروح رئيس و يجي رئيس أمر طبيعي ليس مثل الحكم الشمولي في وطننا العربي يسقط رأس النظان تنهار الدولة — houcine (@houcine1942) June 2, 2020

هل تصدق تحليلك هذا!!

لا يوجد رئيس امريكي يوافق على امتلاك ايران سلاح نووي..

ولكن قلقك مفهوم من غياب ترمب وما سيتركه من تداعيات على المملكة .. هنا الخوف لديكم ولدى العبيد — mr Adam (@mrmoondoo) June 2, 2020

الجدير ذكره، أن احتجاجات اندلعت في أمريكا صاحبتها موجة من العنف إثر مقتل رجل أمريكي أسود على يد رجل شرطة أمريكي، وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بالعنصرية والتفرقة بين البيض والسود في الولايات المتحدة.

وعمل ترامب خلال الأيام الماضية على استخدام كافة الأساليب لمنع المظاهرات وأقدم على تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع، فيما أظهرت مقاطع فيديو عنف تصدي رجال الشرطة للمتظاهرين.