رعب يسود الديوان الملكي السعودي.. كاتب سعودي يستجدي المتظاهرين الا يسقطوا ترامب وهذا ما قاله
استجدى الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، المتظاهرين في أمريكا بألا يسقطوا الرئيس دونالد ترامب خلال احتجاجاتهم المستمرة في الولايات الأمريكية، احتجاجاً على مقتل “جورج فلويد”.
وقال آل الشيخ في تغريدة فجرت موجة سخرية كبيرة حسب ما رصدت “وطن”، إن اسقاط ترامب يعني أن إيران ستصبح قوة نووية، وهو ما يشير إلى “خوف” السعودية الكبير من المظاهرات التي تشهدها أمريكا خشية سقوط ترامب.
وأضاف آل الشيخ في تغريدته :” سؤالي للاخونج وأشباههم والعروبيون وأشباهكم ألا يقلقكم أن يمتلك الفرس قوة نووية؟”.
وفجرت التغريدة موجة سخرية واسعة من الكاتب السعودي المطبل، إذ طالب المغردون السعودية بالوحدة العربية والخليجية والإسلامية، مستنكرين محاولات الاستجداء بترامب وأمريكا اللذان يكنان العداء للعرب والمسلمين.
الجدير ذكره، أن احتجاجات اندلعت في أمريكا صاحبتها موجة من العنف إثر مقتل رجل أمريكي أسود على يد رجل شرطة أمريكي، وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بالعنصرية والتفرقة بين البيض والسود في الولايات المتحدة.
وعمل ترامب خلال الأيام الماضية على استخدام كافة الأساليب لمنع المظاهرات وأقدم على تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع، فيما أظهرت مقاطع فيديو عنف تصدي رجال الشرطة للمتظاهرين.