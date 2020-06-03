في سابقة جديدة.. “شاهد” ما فعله محتجون عراقيون مع مسؤول كبير اقتحموا عليه مكتبه يشعل مواقع التواصل

أقدم محتجون عراقيون في محافظة “ذي قار” جنوب العراق، على اقتحام مكتب مدير عام صحة المحافظة، وإجباره على الاستقالة، وتصوير ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع الفيديو الذي يوثق مدير عام صحة محافظة ذي قار العراقية “عبد الحسين الجابري” وهو جالس على مكتبه وحوله مجموعة من المتظاهرين، الذين طالبوه بكتابة استقالته، وبالفعل كتبها على الفور.

ويظهر من المقطع صراخ المتظاهرين على مدير عام صحة المحافظة، وزجره ومطالبته بكتابة الاستقالة، وقام بكتابتها وهو يرتدي كمامة وقفازات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويسمع من المقطع حديث أحد المتظاهرين الذي قال: “رجل خدوم ما قصر خلصت مدته ويعطيه العافية”.

وأوضحت دائرة الصحة في “ذي قار” ببيان صحفي لها بأن منتسبيها أدانوا الاعتداء الصارخ على مدير عام الدائرة ومدراء الأقسام من قبل مجموعة ادعت أنها تمثل المتظاهرين في محافظة ذي قار.

وتابع البيان بأن هذه المجموعة قامت بتحطيم بعض الممتلكات العامة وتهديد المدير العام لتقديم استقالته وإجباره على ذلك، وإلا فإنها ستقوم بحرق الدائرة، إضافة لتجاوزهم بالألفاظ النابية على شخص المدير العام والموظفين.