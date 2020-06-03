“شاهد” الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تُغضب السعوديين بعد تطاولها على فنانة سعودية وهذا ما جرى!

تعرضت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي إلى هجوم شرس من المغردين السعوديين بسبب أحد مشاهدها في مسلسل “مليار ريال”، رغم انتهاء عرضه مع انتهاء شهر رمضان.

وبدأ الهجوم على هيا الشعيبي حين نشر الكاتب السعودي رجا المطيري عبر “تويتر” فيديو للمشهد الذي أثار غضبه، وعلق قائلاً: “هيا الشعيبي تسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل مليار ريال. مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار”.

وظهرت هيا الشعيبي في المشهد وهي تُقنع عائلة فتاة بالقبول بتزويجها من عريس مُتقدم لها، وتقول: “عطوه، عطوه، خليه ياخذها وتعيش عنده، شوفوا وجهها كأنها المطربة رباب”.

هيا الشعيبي تُسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل "مليار ريال".



مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار!



pic.twitter.com/0PiNZp0p8f — رجا ساير المطيري (@Rjasair) June 1, 2020

ودافع السعوديون عن المطربة رباب، معتبرين أن هيا الشعيبي تخطت كل الحدود باستهزائها بالآخرين حتى بعد وفاتهم، مؤكدين أن تأثير الفنانة رباب لا يزال ممتداً إلى الآن، بينما هي لا أحد يشاهد أعمالها.

الفنانة رباب كانت إنسانة محترمة وراقية بأخلاقها وجميلة بثقافتها في مجالها لا تبتذل ولا تتصنع ودائماً تراها بشكلها الطبيعي بلا رتوش أو كمية أصباغ تغير من ملامحها.

من هي هيا الشعيبي؟

حتى تتعدى على أستاذة وقمة من قمم الطرب الخليجي كرباب.

غلبت عليها الفتوة والتهريج في تمثيلها للأسف. — ♡ هفو ω♪ (@haffohaffo) June 2, 2020

الشعيبي تعدت كل الحدود في الكوميديا وبكل سماجة ووقاحة..

لا تريد الاقتناع بأنها ممثلة كوميدية فاشلة، وشغل فضائيات وداووديات لا يُطبق في أي برنامج أو مسلسل آخر، كما أنها لا تفهم بأن الدولة التي تدخلها للتمثيل لها احترامها وجمهورها له ذوقه الخاص!

عموما المسلسل يبدو فاشلا بكل من فيه. — Razan Erqsous 🇸🇦🇮🇹 (@RazanErqsous) June 1, 2020

يا خسارة الفلوس الي أنحطت فذي الكوميديا المريضه — أ مـ يـ ر ه (@9meera0) June 2, 2020

للأسف لم أستطع إكمال المقطع إسفاف وتهريج وإستهزاء بالآخرين حتى بعد وفاتهم .

للأسف أيضا ان قنواتنا تعرض مثل ذلك .

رحم الله ( رباب ) — حمد السليم (@HHms456) June 2, 2020

رباب منذ عشر سنوات متوفيه ولازال الناس تستمع لها، بينما أنتِ يامهرجة حية ولا أحد ينظر لأعمالك .. — Saad (@Saad__law) June 1, 2020

والله معيب جدا والله شيء كارثي ، ان يتم استيراد هذه العينات وتحسب على انها تمثل المملكة ، لم أشاهد السعوديين او الفنانين السعوديين يقومون يوما من الايام بالإساءة ، هذه عادات دخيلة علينا @sbc @malkassabi معالي الوزير أرجوك التدخل وإيقاف هذا التهريج ، أين الرقابة عن هذا السخف. — مشعل بن شافي (@meshal_shafi_) June 1, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي تُهاجم فيه هيا الشعيبي بسبب المسلسل، فقد سخر منها الفنان والكاتب السعودي عبدالمجيد الكناني، وقال أن أدائها تهريج واستهبال، ورفض أن يعتذر على هذه الأوصاف أثناء مداخلة في برنامج “تفاعلكم” على شاشة “العربية”.