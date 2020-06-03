“شاهد” الممثلة الكويتية هيا الشعيبي تُغضب السعوديين بعد تطاولها على فنانة سعودية وهذا ما جرى!
تعرضت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي إلى هجوم شرس من المغردين السعوديين بسبب أحد مشاهدها في مسلسل “مليار ريال”، رغم انتهاء عرضه مع انتهاء شهر رمضان.
وبدأ الهجوم على هيا الشعيبي حين نشر الكاتب السعودي رجا المطيري عبر “تويتر” فيديو للمشهد الذي أثار غضبه، وعلق قائلاً: “هيا الشعيبي تسيء للفنانة الراحلة رباب في مسلسل مليار ريال. مؤلم ومؤسف وصولنا إلى الحد الذي نستورد فيه مهرجين من دول الجوار”.
وظهرت هيا الشعيبي في المشهد وهي تُقنع عائلة فتاة بالقبول بتزويجها من عريس مُتقدم لها، وتقول: “عطوه، عطوه، خليه ياخذها وتعيش عنده، شوفوا وجهها كأنها المطربة رباب”.
ودافع السعوديون عن المطربة رباب، معتبرين أن هيا الشعيبي تخطت كل الحدود باستهزائها بالآخرين حتى بعد وفاتهم، مؤكدين أن تأثير الفنانة رباب لا يزال ممتداً إلى الآن، بينما هي لا أحد يشاهد أعمالها.
ولم تكن المرة الأولى التي تُهاجم فيه هيا الشعيبي بسبب المسلسل، فقد سخر منها الفنان والكاتب السعودي عبدالمجيد الكناني، وقال أن أدائها تهريج واستهبال، ورفض أن يعتذر على هذه الأوصاف أثناء مداخلة في برنامج “تفاعلكم” على شاشة “العربية”.