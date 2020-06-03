#الشعب_السعودي_يرفض_إليسا.. “شاهد” السعوديون يحرجون تركي آل الشيخ بعد إعلانه عن حفلة الفنانة اللبنانية
عبر مغردون سعوديون نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لإعلان هيئة الترفيه تنظيم حفل جديد للمطربة اللبنانية اليسا، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المملكة اقتصادياً وصحياً.
هيئة الترفيه، أعلنت قبل عدة أيام في تغريدة لها على تويتر رصدتها “وطن”، أنها ستنظم حفلاً لإليسا، وذلك بالتزامن مع التخفيف التدريجي لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أثار غضباً سعودياً واسعاً.
ودشن المغردون، هشتاجاً حمل عنوان “#الشعب_السعودي_يرفض_إليسا”، معبرين عن رفضهم لاستضافة بلادهم للمطربة، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وإغلاق المسجد الحرام، وتوقف العمرة، وإمكانية إلغاء موسوم الحج.
وأعاد مغردون نشر فتاوى للشيخ الراحل عبد العزيز بن بارز، مفتي السعودية الأسبق، والتي أكد فيها أن الغناء والملاهي من أسباب زوال النعمة عن المجتمع.
كما أعاد المغردين الإشارة لتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن التقشف والوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدين أنهم لا يستفيدون من “هيئة الترفيه”.
الجدير ذكره، أنه في وقت سابق، وقع صدام كلامي على تويتر، بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعدما أثاره تعليق لأحد معجبيها يطالب فيها آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة.
والبداية كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها باستضافتها في موسم الرياض، قائلا: “أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر”.
وردت إليسا على التعليق، قائلة: “عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه”.
ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية، “عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !”. وتابع: “خليها حرة.. المملكة لا يستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه”.
وحسب آخر إحصائية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أن أعداد الحالات النشطة في البلاد بلغ 22 ألف و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ”المقلق”.
وقال المتحدث باسم الصحة خلال تقديم الإحاطة اليومية حول مستجدات الفيروس في السعودية: “إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض”.
وسجلت السعودية 1869 إصابة جديدة بالمرض، الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 89 ألفا و11 إصابة.