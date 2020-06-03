الشعب_السعودي_يرفض_إليسا.. “شاهد” السعوديون يحرجون تركي آل الشيخ بعد إعلانه عن حفلة الفنانة اللبنانية

عبر مغردون سعوديون نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن رفضهم لإعلان هيئة الترفيه تنظيم حفل جديد للمطربة اللبنانية اليسا، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المملكة اقتصادياً وصحياً.

هيئة الترفيه، أعلنت قبل عدة أيام في تغريدة لها على تويتر رصدتها “وطن”، أنها ستنظم حفلاً لإليسا، وذلك بالتزامن مع التخفيف التدريجي لإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أثار غضباً سعودياً واسعاً.

ودشن المغردون، هشتاجاً حمل عنوان “#الشعب_السعودي_يرفض_إليسا”، معبرين عن رفضهم لاستضافة بلادهم للمطربة، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، وإغلاق المسجد الحرام، وتوقف العمرة، وإمكانية إلغاء موسوم الحج.

وأعاد مغردون نشر فتاوى للشيخ الراحل عبد العزيز بن بارز، مفتي السعودية الأسبق، والتي أكد فيها أن الغناء والملاهي من أسباب زوال النعمة عن المجتمع.

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا

كل شخص اساء للملكه غير مرحب فيه من الشعب السعودي — ibrahimsaeed (@ibranimsaeef) June 2, 2020

نرفض ونتمنى لو يسمع لنا ولو مره.. سئمنا مصادمة ثقافتنا الدينيه وماتربينا عليه من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم #الشعب_السعودي_يرفض_اليسا — خالد العلي (@Kfjja) June 2, 2020

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا

نعم نرفض رفضا قاطعا إليسا وغيرها

دعوا رحمة الله تغشانا وتنزل علينا — مهندس مدني (@bajawi_h) June 2, 2020

تو المساجد انفتحت. وهم يبدون بالأغاني. الله المستعان. ربي انصرنا #الشعب_السعودي_يرفض_اليسا — Manoo🌹 (@ma6p) June 2, 2020

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا والله اني ماتشرف اني احط صورة الامعه هاذا في جوالي. pic.twitter.com/dZthFbfdsl — أبو : راكان (@ZZfA5pCwjijK3OL) June 2, 2020

كما أعاد المغردين الإشارة لتصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن التقشف والوضع الاقتصادي الصعب، مؤكدين أنهم لا يستفيدون من “هيئة الترفيه”.

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا

اليسا تُسيء لنا وتجي تغني وتستلم ١٠٠ دولار

وألمواطن يشد الحزام

نرفضها وبشده pic.twitter.com/UfSm25JMkz — Mohamed Alzahrani (@iiwkf_) June 1, 2020

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا

يعني رفعتم علينا الضريبة وسحبتم بدل غلاء المعيشه ووقفتم الدعم للعسكر ووقفتم التسجيل في حساب المواطن مع الخصم على الي كانو مسجلين وغيرها كل هذا تحمله المواطن وقال مو مشكلة فتره وتعدي عشان يرتفع الاقتصاد

وبالاخير تجيبون اليسا وغيرها وتدفعون فلوسنا لهم !؟ — الحمدلله (@alndaa_q6) June 3, 2020

نحن مقبلين على مرحله فيها ربط الحزام على البطن وانتم جايبين هذي الكريهه المسيحية التي تشتم السعوديه وولي عهد السعوديه أمام الملأ٠٠ هل هيئة الترفيه ساكنين معنا في البلد والا انهم خارج التغطية هذي تعتبر من اعداء البلد #الشعب_السعودي_يرفض_اليسا — محمد خالد (@CnpWmAkaS37r1sg) June 2, 2020

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا



آمنا بالله

لا طبنا ولا غدى الشر



معقول؟

مع كل هاللي صار واجراءات التقشف

نعود للمربع الاول؟#السؤال هل ستغني بالكمام وهل هناك تباعد والا هالتحرز بالمسجد!؟ 😔😏 — سليمان الذويخ (@AlThowaikh) June 2, 2020

ام براطم بتاخذ 375 الف ريال عشان ساعتين غير الهدايا

طيب كيف كذا والوضع عندنا تقشف وجالسين نقتصد

لو ناخذ بالمبلغ هذا كمامات ونوزعها على المواطنين والله أزين بدال ماياخذونها جماعة حسن نصر الله



#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا pic.twitter.com/1uveaN0MFi — كلاسك (@falaawi) June 1, 2020

#الشعب_السعودي_يرفض_اليسا ياتركي اذا انت مو قد كلامك هاذا شي مو بكيفك اذا كنت وزير وتمثل دوله وشعب اما تكون قد كلامك وتكون كفو للمنصب pic.twitter.com/vsHyqulrfx — Ahmed (@hjtruitr) June 1, 2020

الجدير ذكره، أنه في وقت سابق، وقع صدام كلامي على تويتر، بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعدما أثاره تعليق لأحد معجبيها يطالب فيها آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة.

والبداية كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها باستضافتها في موسم الرياض، قائلا: “أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر”.

وردت إليسا على التعليق، قائلة: “عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه”.

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp — Elissa (@elissakh) September 24, 2019

ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية، “عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !”. وتابع: “خليها حرة.. المملكة لا يستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه”.

وحسب آخر إحصائية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، أن أعداد الحالات النشطة في البلاد بلغ 22 ألف و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ”المقلق”.

وقال المتحدث باسم الصحة خلال تقديم الإحاطة اليومية حول مستجدات الفيروس في السعودية: “إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض”.

وسجلت السعودية 1869 إصابة جديدة بالمرض، الثلاثاء، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 89 ألفا و11 إصابة.