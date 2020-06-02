“بيض الله وجهك”.. “شاهد” ناشط سياسي كويتي يهاجم الحكومة وشواذ الكويت ويكشف علاقته بـ”ريم الشمري”

أثار الناشط السياسي الكويتي، خالد العوضي المسؤول السابق في لجنة معالجة قضية البدون، جدلاً واسعاً برسالته إلى المدونة ريم الشمري، بعد هجومها اللاذع على المصريين، ومطالبتها بترحيلهم ووصفها لهم بـ”الخدم المأجورين”.

وقال العوضي في رسالته المصورة التي نشرها عبر الصفحة الرسمية لـ”كتلة كوتا التطوعية” التي يرأسها، ورصدتها “وطن”: “مهما اختلفنا بينا، ولكن عند الوطن جميعنا نتحد ونصبح يداً واحدة، ما عاد بعض الشواذ الذين لديهم مصالحهم الخاصة، والتي يُفضلونها على مصلحة الوطن وسمعته وكرامته، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون المواطن الكويتي”.

#ريم_الشمري_تمثلني 👏#الكويت_خط_احمر 🇰🇼



مع الاسف يرفعون قضايا على الكويتيين بالكويت وبمصر السفير الكويتي نايم بالعسل ولم يتحرك ضد من اساء للكويت واميرها .



مبدأ خذوهم بالصوت لا يغلبوكم مرفوض pic.twitter.com/xBdgJNZAbd — كوتا_كتلة_وطنية_تطوعية 🇰🇼 (@kuta_kuwait) June 2, 2020

وأضاف موجهاً حديثه إلى ريم الشمري: “بيض الله وجهك، كفيتي ووفيتي، وحدتي الصفوف”.

وكشف العوضي أنه يعرف ريم مُسبقاً، وكتب: “كنا مُختلفين، أنا شخصياً كنت مختلف معك بعدة أمور، قد لا يعلمها ناشطون مواقع السوشيال ميديا، وهي أمور سياسية وليست شخصية، ولكن أنا وأنتي توحدنا وتصدينا لأي حاقد وحاسد يتطاول ويسيء لنا”.

وهاجم العوضي المصريين قائلاً: “تحملنا المصريين أشهر، قلنا لعل وعسى أن يسكتوا ويحترموا أنفسهم، أو تقوم الحكومة الكويتية بإسكاتهم، ولكن وصلنا إلى مرحلة، الذي لا يحترمك لا تحترمه، ومن يدوس لك على طرف، دوس له على راسه، لأن السكين وصل العظم”.

كما هاجم الحكومة الكويتية، مُعتبراً أنها سلبية في التعامل مع الجالية المصرية، وقال: “لم نر حكوماتهم تحركت ضدهم وحاسبتهم كما حاسبتنا حكومتنا رغم أننا ندافع عنها وعن كرامة وطننا، ولكن لا يهمنا، وحتى بعض الشواذ الذين يؤيدون هذا التطاول ويبررون له، لا يمثلون إلا أنفسهم”.

وأكد في ختام كلامه دعمه الكامل لريم شمري قائلا: “كلنا معاك ياريم الشمري، إنتي أخت رجال”.

وعلق العوضي على المقطع قائلا: “تحرك هذه الأدوات في هذه الفترة لم ولن يأتي من فراغ.. حتماً هناك أيادي خارجية تحركهم تسعى للفتنة كما سعت في دول أخرى وعلى الجهاز الأمني رصد أدواتهم وعلى الشعب الانتباه والوعي لمن يريد لبلدنا عدم الاستقرار”.

من ناحيتها، قامت ريم الشمري بشكر العوضي، قائلة: “جزاك الله خير اخوي بو عبدالله ما قصرت و بالنهايه نتوحد بحب الكويت و الوطن و #الكويت_خط_احمر “.

جزاك الله خير اخوي بو عبدالله ما قصرت و بالنهايه نتوحد بحب الكويت و الوطن و #الكويت_خط_احمر 🙏🏻🌹❤️🇰🇼 — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) June 2, 2020

وفجرت ريم موجة جدل في الأيام الماضية بعدما ظهرت في مقطع فيديو تٌطالب خلاله بطرد المصريين من الكويت، واصفةً إياهم بـ”الجالية الوسخة”، قبل أن تُفجر مفاجأة وتعترف أن والدتها مصرية، ولكن انتمائها وحبها للكويت دفعها إلى هذا الهجوم، وتمسكها بموقفها ضد المصريين.

فوق كل الكلام العنصري المقزز

اتفضلوا طلعت امها مصرية

😥#ريم_الشمري pic.twitter.com/LDSQqXt5Gm — مشعل 🔥 (@MeshalShamali) May 30, 2020

يشار إلى أن ريم الشمري لم تكن الأولى التي أساءت للجاليات الوافدة إلى الكويت، حيث طالبت الممثلة الكويتية حياة الفهد بترحيل مصابي فيرس كورونا المستجد “كوفيد 19” من غير الكويتين من موطنها مع بداية الأزمة ورميهم في الصحراء، وتبعها فنانات أخريات.