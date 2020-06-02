“أبوس رجليكم لا تخرجوا”.. “شاهد” طبيب كويتي يحذر الكويتيين بعد أن دفن “4” من زملائه في المقبرة

أثار طبيب كويتي جدلاً واسعاً بعد نشره فيديو من إحدى المقابر في الكويت ودفنه لأربعة من زملائه بعد وفاتهم بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وقال الطبيب في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: “شاهدوا هذه المقبرة التي قمنا بدفن أربعة منا فيها، أربعة أطباء في الصفوف الأمامية”.

وتوسل الطبيب المُتابعين بألا يخرجوا من منازلهم حتى بعد قرار الحظر الجزئي في البلاد، وقال: “الله يرحم والديكم، لا أحد يخرج، أترجاكم، أبوس راسكم، والله أبوس رجليكم أيضاً بألا تخرجوا”.

مواطن بعد خروجه من المقبرة: العملية مو غشمره. pic.twitter.com/p5qpr0kXB0 — نبض الكويت (@AlanbaKuw) June 2, 2020

وتابع: “احرصوا على أنفسكم، وخافوا على أطفالكم، ترى العملية ليست مزح، هي حقيقية، احرصوا على نفسكم يا ناس، احرصوا على نفسكم ياشباب”.

ونشر مشاهد من المقبرة قائلاً: “هذا مرض كورونا ملأ المقبرة، احرصوا على نفسكم، أنصحكم محبة لكم، مايحدث فاجعة، ولكننا مؤمنين ومسلمين، اقعدوا في البيت، لا تخرجوا، والله تموتون”.

وشبه “الكورونا” بكرة القدم قائلاً: “والله كورونا مثل كرة القدم في الملعب، تجري هنا، وهنا، وتتنقل بسرعة”.

وتفاعل المغردون مع المقطع، مؤكدين أنه بث الرعب في نفوسهم رغم أنهم يتوقون للخروج بعد أشهر طويلة من حظر التجول، وألقوا اللوم على مُفتعلي الزحام بلا مُبرر، ولأسباب غير ضرورية، مثل التكدس أمام محلات ستار بوكس لشرب القهوة، والتزاحم في الأسواق.

استغفرالله🤦🏻‍♀️💔 تصرقعت.. توني قايلة بفتر مع اليهال بالسيارة من بعد ٤ أشهر ماشفت فيهم الشارع😩💔 — del88_j (@Del88J) June 2, 2020

المشكله منو بيقنع اللي يطلعون ويسوون زحمه عشان يكيفون على كوب قهوه بدينارين وهم عقولهم ماتسوى ١٠٠ فلس في ظل ازمه كورونا 😭 — بنادول اكسترا 💊 (@banadolex_2020) June 2, 2020

مفجوع قلبه لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الله يرحمهم ويغفرلهم ويثبتهم عند السؤال عالقول الثابت الحق — 🌼 أم فهد 🌼 سُها بنت محمد (@om_fahoodq8) June 2, 2020

مشكلة االي يطلع علشان شغله …. القطاع الخاص مايرحم فكروا باللي يطلع مجبر لو قعد بيخسر وظيفته والله قلوبنا مع الكوادر الطبية والوطنية والقائمين على البلد خروجهم الا لمصلحتة البلد — Islam is a salvation (@thedesinger10) June 2, 2020

والله هذا الصج وكلامه صحيح كورونا مرض خطير وقاتل ..

اتركو الفراره بالشوارع والخروج بدون سبب يستاهل الخروج

اللي طالع عشان قهوه واللي عشان وجبه مطعم واللي يبي يتمشى زهق من البيت ..

قولو الحمد لله على الصحه واقعدو في بيوتكم قبل ماتنقلون المرض لاهلكم واطفالكم — كويتي هلالي (@hillally_kw) June 2, 2020

وكانت الكويت قد أعلنت خطتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وفقاً لطبيعة نشاط الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مع عدم استبعاد أي خيار في الحرب على الوباء، بما في ذلك العزل الكلي لبعض المناطق إذا اقتضت الضرورة.

وبدأ سريان قرار مجلس الوزراء الكويتى بالانتقال من الحظر الكلي للتجول إلى الحظر الجزئي، وإلغاء كافة تصاريح عدم التعرض وإعادة منحها للجهات المعنية ذات الطابع الخاص وبأعداد قليلة جدا.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية عن مصدر أمني، أن المناطق التي ستعزل كليا مثل حولي وميدان وحولي والفروانية وجليب الشيوخ المهبولة وخيطان لن يسمح بالدخول والخروج منها نهائياً بحسب توصيات وزارة الصحة كونها مناطق موبوءة.

وتتضمن المرحلة الأولى عودة المساجد ودور العبادة بعد تجهزها باشتراطات صحية وأنشطة الشحن والصيانة وتوصيل خدمات المطاعم والمقاهي والمستشفيات الخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الاثنين،عن تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة الكويتية ارتفاع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة ، في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة إثر اصابتها بفيروس كورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 220 حالة.