حصدوهم حصداً .. مشهد لن تراه إلا في أفلام الأكشن للقضاء على رتل لقوات الفاشل حفتر في طرابلس

في مشهدٍ قد لا تراه إلا أفلام “الأكشن والإثارة”، نشر المركز الاعلامي لعملية “بركان الغضب” – التابع للحكومة الليبية -، فيديو يُظهر مشاهد حية لتدمير آليات فلول ميليشيات حفتر و القضاء على عناصرها خلال محاولتها الفرار من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر مشاهد حية لتدمير قواتنا البطلة لاليات فلول ميليشيات حفتر الارهابية و القضاء على عناصرها الاجرامية خلال محاولتها الفرار من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس #تحرير_المطار

#عاصفة_السلام#العدوان_على_طرابلس #لن_نعود_للقيود #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/Mlokgut8Js — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 2, 2020

ويظهر الفيديو مجموعة من مقاتلي حكومة الوفاق خلال إمطارهم رتلا من قوات حفتر بوابل من الرصاص، ما أدى لانقلاب عدة سيارات “بيك أب”، ما أدّى لسقوط قتلى من مليشيات حفتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد محمد قنونو، إن “قواتنا البطلة أحصت 48 جثة للعناصر الإرهابية تركتها الفلول الهاربة خلفها قبل فرارها من ميادين القتال”.

وصباح الأربعاء، أعلن “قنونو” رسمياً بداية معركة تحرير مطار طرابلس.

وقال: “تعليماتنا لقواتنا بالتقدم و مطاردة فلول ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة داخل مطار طرابلس قواتنا نجحت قبل يومين في احكام الطوق حول مطار طرابلس تمهيداً لتحريره و بسط سيطرة الدولة عليه”.

وأضاف المتحدث: “قواتنا نجحت خلال هذا الاسبوع في استعادة كافة المعسكرات جنوب طرابلس بعد ان كانت بؤراً للمتمردين سلاح الجو نفّذ خلال الساعات الاخيرة 3 ضربات قتالية استهدفت سرية لدبابات الميليشيات الارهابية في قصر بن غشير و دبابة داخل مطار طرابلس”.

وعثر أمس على 48 جثة لعناصر من مليشيا حفتر في مثلث القيو بمحور وادي الربيع جنوبي طرابلس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة؛ جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولًا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة “الوطية” الاستراتيجية وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة جنوب غرب طرابلس.