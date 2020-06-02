تعليق ناري من عزمي بشارة على احتجاجات أمريكا وهذا ما قاله عن مصالح ترامب

قال المفكر العربي البارز الدكتور عزمي بشارة، في تعليقه على الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجاً على مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد”، إن تحول الاحتجاج في هذه الظروف مرشحا ان يصبح انتفاضة عارمةً وهذا ما جرى بالفعل، مشيرا إلى أنه احتجاج سلمي ديمقراطي حقيقي واسع النطاق، حسب وصفه.

واعتبر “بشارة” في سلسلة تغريدات له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) أن قضيةً قتل جورج فلويد بدم بارد من طرف شرطي ذي وجه بارد أشعلت فتيل احتقان عميق جدا لفئةً عانت قرنين.

قضيةً قتل جورج فلويد بدم بارد من طرف شرطي ذي وجه بارد اشعلت فتيل احتقان عميق جدا لفئةً عانت قرنين. نصف من العبودية وقرنا من الابرتهايد القانون وتمييز متواصل خصوصا من طرف الشرطة. ولكنه ايضا احتقان من سلوك وتعبيرات خرقاء في تشجيع العنصريةً وعنف الشرطة طوال ٣ سنوات — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 2, 2020

وتابع موضحا:”نصف من العبودية وقرنا من الابرتهايد القانون وتمييز متواصل خصوصا من طرف الشرطة، ولكنه ايضا احتقان من سلوك وتعبيرات خرقاء في تشجيع العنصريةً وعنف الشرطة طوال ٣ سنوات”

وعن أعمال التخريب والنهب والسلب التي ظهرت في تلك الاحتجاجات، قال عزمي بشارة إن من يقوم بها فئات جنائية قد تكون ضحية بمعان عدة ولكنها غير مسيسة وعدوانية، مؤكدا أنها تضر بالنضال الديمقراطي وأن أفعالها تصب في صالح ترامب.

كان تحول الاحتجاج في هذه الظروف مرشحا ان يصبح انتفاضة عارمةً.وهذا ما جرى. انه احتجاج سلمي ديمقراطي حقيقي واسع النطاق. واعمال التخريب والنهب والسلب تقوم به فئات جنائية قد تكون ضحية بمعان عدة ولكنها غير مسيسة وعدوانية وتضر بالنضال الديمقراطي. وافعالها تصب في صالح ترامب . — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 2, 2020

وأوضح المفكر العربي في تغريدة أخرى أنه ثمة غضب عارم ضد الاجواء التي أشاعها اليمين الشعبوي وسياسات القوة المعلنة والتباهي بالتفوق العنصري والتحلل العلني من القيم الانسانية ومراجعة انجازات الاقليات.

ثمة غضب عارم ضذ الاجواء التي اشاعها اليمين الشعبوي وسياسات القوة المعلنة والتباهي بالتفوق العنصري والتحلل العلني من القيم الانسانية ومراجعةانجازات الاقليات، وهذه مناسبة ليعبر هذا الغصب عن نفسه في سنة الانتخابات الرئاسية. ولكن الاوروبيين يعتبرونها ايضا مناسبة للتعبير عن ضيقهم — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 2, 2020

وأضاف:”وهذه مناسبة ليعبر هذا الغصب عن نفسه في سنة الانتخابات الرئاسية. ولكن الاوروبيين يعتبرونها ايضا مناسبة للتعبير عن ضيقهم”

واختتم “بشارة” تغريداته بالقول:”يكمن التحدي في تنظيم هذا الاحتجاج سلميا وتوجيهه ديمقراطيا لوقف تمدد اليمين الشعبوي وثقافته السياسية”

يكمن التحدي في تنظيم هذا الاحتجاج سلميا وتوجيهه ديمقراطيا لوقف تمدد اليمين الشعبوي وثقافته السياسية — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 2, 2020

هذا وتحدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحتجين الذين يتظاهرون غضباً من مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد، بسبب طريقة اعتقاله، وخرج سيراً على الأقدام إلى كنيسة قريبة من البيت الأبيض، حيث كانت تندلع احتجاجات في محيطه، وأطلق تهديدات للمتظاهرين بنشر الجيش لإنهاء ما وصفها بحالة العنف في البلاد.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، توجه ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقرّ الرئاسة، والذي طالته ليلة الأحد الفائت أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة.

وحسب الفيديو، فقد وقف ترامب أمام المعلم المعماري الأصفر اللون رافعاً بيمناه الإنجيل، قائلاً: “لدينا بلد عظيم، هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه”، فيما انضم إلى جواره عدداً من الشخصيات بينهم وزير العدل بيل بار والمتحدّثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني.

وكانت قوات الأمن قد استبقت وصول الرئيس إلى المكان، وفرقت بالقوة وقنابل الغاز المسيل للدموع متظاهرين كانوا محتشدين أمام الكنيسة وفي ساحة لافاييت التي تفصل بينها وبين البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب نشر “آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة” وعناصر من الشرطة في واشنطن، واصفاً ما شهدته العاصمة الفيدرالية الأحد 31 مايو/أيار 2020 من أعمال شغب وتخريب ونهب بأنه “وصمة عار”.

وأشار ترامب، إلى أنه سيرسل الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات إنفاذ القانون لإنهاء العنف في العاصمة، وتعهد بفعل الشيء نفسه في مدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع.

من جانبه، ندد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بموقف ترامب، وقال إن “الرئيس يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الأمريكيين، ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ متظاهرين سلميين، وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه”.

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: “من أجل أولادنا ومن أجل روح بلادنا علينا أن نهزمه، ولكنّي أعني هذا عندما أقوله لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا معاً”.

جاءت تهديدات ترامب بعد ساعات من صدور تقرير رسمي يقول إن تشريح جثة فلويد البالغ من العمر 46 عاماً يبيّن أن الوفاة جريمة قتل، وأنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب أثناء عملية الاعتقال والضغط على العنق أثناء تقييده.

كما أن خطاب ترامب جاء بعد فرض حظر تجول في عدد من المدن الأمريكية في محاولة من السلطات لاحتواء الاحتجاجات، لكن متظاهرين لم يلتزموا تماماً بالقرار وواصلوا احتجاجاتهم وهو ما أدى إلى اعتقال عدد منهم من قبل الشرطة.

الجدير ذكره، أن مقطع فيديو صَوَّر طريقة اعتقال فلويد نهاية الشهر الماضي، أثار صدمة في أمريكا وكان الشرارة لاشتعال ولايات أمريكية بالاحتجاجات، وظهر فيه الشرطي ديريك شوفين وهو يوقف فلويد بشبهة الاحتيال، وأثناء توقيفه أقدم الشرطي على وضع ركبته على عنق فلويد وهو رهن الاعتقال منبطحاً على بطنه.

إثر ذلك ناشد فلويد الشرطي إزاحة ركبته عن عنقه، قائلاً: “لا أستطيع التنفس”، إلا أن مناشداته لم تلقَ استجابة لا من الشرطي ولا من زملائه من عناصر الشرطة الآخرين، وانتهت الحادثة بنقل فلويد للمستشفى ووفاته.