خبر صاعق لحفتر ومحركيه في أبوظبي.. وفد عسكري أمريكي موجود في ليبيا للتنسيق مع الوفاق وهذه التفاصيل

نشر الصحفي الليبي “عماد فتحي” المتخصص بمتابعة مستجدات المعارك القائمة في ليبيا بين قوات الجنرال الليبي المتمرد والمدعوم إماراتيا خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يقول فيها بأن الوفد عسكري أمريكي موجود في ليبيا مع جسر جوي وبحري، مجهز بأحدث الأسلحة، قادم لمساندة قوات حكومة الوفاق الليبية.

وقال الصحفي الليبي في تغريدته التي لاقت انتشاراً واسعاً ورصدتها (وطن): “خبر صاعق على المليشيات وداعميهم، وفد عسكري أمريكي موجود في ليبيا وجسر جوي بحري، بأحدث الأسلحة “البكلاوة التركية” في طريقها لليبيا ولم يشهد لها التاريخ وبدعم أمريكي”.

خبر صاعق على المليشيات وداعميهم..

وفد عسكري امريكي موجود في ليبيا وجسر جوي بحري لأحدث الأسلحة (البكلاوة التركية) في طريقها الي ليبيا لم يشهد لها التاريخ وبدعم أمريكي.

والمشروع الوطني الليبي سينفذ بدعم حليفنا العثماني الصادق الامين.

ايام قليلة وصبرا جميلا يا أحرار، — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) May 30, 2020

وتابع: “والمشروع الوطني الليبي سينفذ بدعم حليفنا العثماني الصادق الأمين، أيام قليلة وصبر جميل يا أحرار”.

وتأتي تغريدة الصحفي الليبي بالتزامن مع تراجع كبير من قوات حفتر، لصالح قوات حكومة الوفاق الليبية، بعد إعلان قوات حفتر مساء الأربعاء 20 مايو بأنه سينسحب لمسافة تتراوح بين 2 كليو مترين وثلاث كيلومترات، لتحسين الظروف بالنسبة لسكان طرابلس في نهاية شهر رمضان.

ويأتي قرار الانسحاب بعد سلسلة من الانتكاسات التي منيت بها قوات حفتر شرقي العاصمة طرابلس، وذلك بعد شهور طويلة منذ إعلان حفتر حملته للسيطرة على العاصمة الليبية من يد حكومة التوافق الوطني بقيادة “فايز السراج”.

ويتجسد الدعم التركي للحكومة الليبية بوضوح في التوازن الجديد والقوي جداً، أمام قوات خليفة حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وفرنسياً.